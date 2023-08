Lana Del Rey brinda un viaje de ensueño en el Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un viaje de ensueño brindó la neoyorquina Lana Del Rey en el Foro Sol en la primera de dos presentaciones en esta ciudad, como parte de su gira mundial en la que da revisión de su más reciente discografía “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” (2023).

La monumental pantalla a telón de fondo del escenario inscribió “Dios les bendiga Ciudad de México” la noche de este martes, emergiendo al instante la estrella de 38 años cuyo nombre original es Elizabeth Woolridge Grant, quien fue cobijada en veloces aullidos ensordecedores en un recinto pletórico ante 65 mil asistentes.

La apertura detonó los corazones a los ritmos de “Nature Boy” conjugando “A&W”. A la angelical cantautora se le observó ataviada como una novia en vestido blanco, tocado en el cabello para fiestas nupciales y un largo velo.

El espectáculo extendió una narrativa visual intimista, escenificando una habitación en la cual Lana aludía los preparativos de una boda. La plasma gigantesca ilustraba cada una de las rolas en su recorrido onírico conceptual. Se acompañó de un excelente ensamble de músicos, coristas y bailarinas, cautivando a los respetables de principio a fin.

El repertorio consideró “Young and Beautiful”, “Bartender”, “Chemtrails Over the Country Club” y “The Grants”, hechizando los acompañamientos vocales de sus damas de honor.

El mágico ritual avanzó ágil y sin pausas, en una noche fresca de agosto resonando “Cherry”, “Pretty When You Cry”, “Ride” y “Stand by Your Man”. Sin faltar se escuchó la aclamada “Blue Jeans” y “Norman Fucking Rockwell”

Un manto de luces de celulares se vieron hasta el último rincón del Foro Sol al son de “Arcadia”. Luego de “Ultraviolence”, Del Rey sorprendió descendiendo de la tarima para saludar a los afortunados al frente. Se tomó fotos, firmó autógrafos y recibió obsequios, destacándose un ramo de flores y la bandera de México.

Rugidos catárticos al unísono veneraban:

“¡Lana, hermana, ya eres mexicana!”.

La artista fue incesantemente agradecida, en una conexión con su gente. Retornó a escena en “Born to Die”, “Diet Mountain Dew”, “Summertime Sadness” y “Cinnamon Girl”.

La audiencia coreó apasionada fragmentos a capela de “Get Free”, prosiguiendo “For Free”, “Candy Necklace” y la entrañable “Video Games”, balanceándose la celebridad en un columpio. La excelente producción hipnotizó las miradas, en el relucientes coreografías y ambientaciones, aderezadas de luminarias.

La energía relució en “Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd” y “Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have - But I Have It”, par de rolas conclusivas de inexorable final.

La encantadora Lana Del Rey, cuya voz ha sido reconocida por los críticos más duros, desapareció en la teatralidad de su alucinante gala. Este miércoles 16 de agosto da réplica al show en el enorme Foro Sol.