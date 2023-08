Luis Miguel bajó del escenario para besar a la periodista argentina, Mirtha Legrand (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El cantante Luis Miguel, quien realizó gira en Buenos Aires, Argentina, después de cuatro años de no presentarse en este país andino, tuvo un detalle con la periodista argentina Mirtha Legrand, de 96 años de edad, quien ha desmentido los rumores de que el “El Sol” usa dobles en sus presentaciones.

El cantante interrumpió el espectáculo para bajar del escenario, darle un beso y regalarle una rosa a la legendaria periodista, una de las más importantes del país, con 54 años de experiencia periodística.

Legrand fue al concierto invitada por Luis Miguel y no dudó en asistir al Movistar Arena en Buenos Aires. En declaraciones a TN declaró que el concierto “fue magistral”.

“Un show espectacular de dos horas y media cantando sin parar. Había más de 20 mil personas, impresionante”, narró.

Contó el momento donde Luis Miguel tuvo un detalle con ella: “Yo ya me estaba yendo, porque me dijeron que me convenía salir antes por la cantidad de gente. Y hay que estar con cuidado, estoy con custodios. Entonces, me dicen: ‘vuelva, vuelva’. Me dio una rosa blanca y tres besos”, señaló.

En el video que circula en redes, se ve a Luis Miguel diciéndole algo al oído: “Me dijo: ‘muchas gracias por haber venido’ y le dije: ‘eres un genio por cómo cantas, cada día mejor. Paseas de un lado para el otro en el escenario”, indicó.

Confesó que quiso invitarlo a su programa, pero lo consideró inadecuado en ese momento.

“Tiene una voz hermosa, fantástica. Es mentira lo que dicen, de un doble. Es él. Lo vi un poco cambiado, pero es él mismo. Yo lo vi igual que siempre. Lo vi espléndido y joven, más flaco, muy bien de figura”, aseguró.