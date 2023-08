Murió el actor de teatro, cine y televisión David Ostrosky a los 66 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y Asociación Nacional de Actores (ANDA) comunicaron el fallecimiento del actor David Ostrosky a los 66 años de edad, artista con trayectoria de cuatro décadas que se desempeñó en teatro, filmes, series y principalmente en telenovelas. Se le recuerda en trabajos históricos como “El vuelo del águila” y “La antorcha encendida”, y su actuación en la puesta “Esperando a Godot”.

El deceso fue lamentado en redes sociales por diversos colegas como las actrices María Sorté y Laura Zapata, y la productora Rosy Ocampo, y más tarde la Filmoteca de la UNAM y el Sistema de Teatros de la Ciudad de México emitieron una esquela.

Aunque no se confirmó la causa del fallecimiento, se sabía que a finales del año pasado se le detectó un tumor en el brazo tras lo cual pasó por quimioterapias, incluso una amputación para evitar se propagara al resto del cuerpo.

La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky.



Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue “Vencer la ausencia”.



— ANDIMEXICO (@ANDIMexico) August 17, 2023

La última producción en la que participó fue en la telenovela “Vencer la ausencia” el año pasado, pero tuvo que alejarse de manera abrupta por su salud. En abril de este año dio una entrevista para Televisa, en la cual habló sobre los vivido en los últimos meses:

“Lo que me dolía era el brazo y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘el dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo entonces.

Lamentamos el sensible fallecimiento del actor David Ostrosky (1956-2023).



Tuvo una trayectoria artística de más de 40 años en telenovelas, películas y teatro; participó en puestas en escena como ‘Esperando a Godot’, ‘Doce hombres en pugna’ y ‘Éxito a cualquier precio’.



— Teatros Ciudad de México (@TeatrosCdMexico) August 17, 2023

En sus más de cuatro décadas de trayectoria trabajó en casi 50 melodramas, entre ellos: “Rosa salvaje”, “Por amar sin ley”, “A que no me dejas”, “Hasta el fin del mundo”, “Por siempre mi amor”, “Porque el amor manda”, “Un refugio para el amor”, “Una familia con suerte”, “Destilando amor”, “Duelo de pasiones”, “Barrera de amor”, “Alborada”, “El diario de Daniela”, y “¡Vivan los niños!”, por mencionar algunas.

En el cine participó en “Como agua para chocolate” (1992), “Triste recuerdo” (1991), “La segunda noche” (2001). Además de aparecer en diversos capítulos de la recordada serie producida y conducida por Silvia Pinal, Mujer: Casos de la Vida Real.

Esta tarde lluviosa despedimos a uno de los villanos favoritos de la televisión mexicana, David Ostrosky.



— Filmoteca UNAM (@FilmotecaUNAM) August 17, 2023

En teatro hizo lo propio con puestas como “Esperando a Godot”, “Doce hombres en pugna” y “Éxito a cualquier precio”.

El actor también fue reconocido por su papel en la serie “La casa de las flores”, que se transmitió de 2018 a 2020 como el “Dr. Salomón Cohen”.

Su debut en la televisión fue durante la década de los 80, con la telenovela “Principessa” (1984), en donde interpretó a un personaje secundario.