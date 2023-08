Progreso por la paridad de las mujeres en el cine está estancado, según reporte

NUEVA YORK (AP) — Un nuevo estudio sobre la inclusión en el cine muestra cuán rara es "Barbie". Por cada personaje femenino hablante en las películas más populares de 2022, había más de dos hombres, según un informe de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California.

El informe de la USC, publicado el jueves, encontró que el 34,6% de los papeles con diálogos fueron femeninos en los 100 éxitos de taquilla más importantes del año pasado. La Iniciativa de Inclusión Annenberg ha rastreado anualmente ese y otros indicadores desde 2007.

Y en su primer estudio de este tipo en tres años, los investigadores de la USC descubrieron que, en muchas áreas, el progreso hacia la paridad en la pantalla se ha estancado desde la pandemia y, en algunos aspectos, no ha cambiado mucho en 14 años. En 2019, el 34% de los personajes que hablaban eran femeninos. En 2008, fue el 32,8%.

"Está claro que la industria del entretenimiento tiene poco deseo o motivación para mejorar los procesos de casting de una manera que genere un cambio significativo para las niñas y mujeres", dijo Stacy L. Smith, fundadora y directora de la Iniciativa de Inclusión, en un comunicado. "La falta de progreso es particularmente decepcionante después de décadas de activismo y apoyo".

Al analizar las principales películas por venta de boletos, el informe no incluye la gran cantidad de filmes producidos para plataformas de streaming y estrenos más pequeños. Pero ofrece una instantánea de cómo está evolucionando Hollywood, o no.

Y llega inmediatamente después del enorme éxito de "Barbie" de Greta Gerwig, que ha recaudado 1.200 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno el mes pasado y se ha convertido en la película más taquillera de una directora mujer en Estados Unidos. El año pasado, una de cada 10 películas más taquilleras fue dirigida por mujeres, por debajo de las tasas récord de 2019, 2020 y 2021.

Algunos hallazgos del estudio apuntan a un progreso en la inclusión en pantalla. Hay más papeles protagónicos o coprotagónicos femeninos que nunca en las películas más taquilleras. Alrededor del 44% de esos papeles principales eran niñas o mujeres en 2022, un máximo histórico y más del doble de la tasa de 2007 (20 %).

En cuanto a grupos étnicos subrepresentados, también ha habido avances considerables. En 2022, las minorías negras, hispanas, asiáticas y otras no blancas representaron el 38,3 % de los personajes con diálogos, casi igualando la manera en la que está constituida la población de Estados Unidos en la que representan el 41%. En particular, los personajes asiáticos han pasado del 3,4% en 2007 al 15,9 % el año pasado, un año que culminó con el premio Oscar a la mejor película para el filme "Everything Everywhere All at Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), cuyo elenco es de origen asiático.

Pero otras métricas muestran que la industria cinematográfica retrocedió en algunas áreas de diversidad durante la pandemia. En 2022, las películas más taquilleras tuvieron un 31% de protagonistas de grupos étnicos subrepresentados, frente al 37% en 2021. De esas 100 películas de 2020, 46 no incluyeron un personaje latino con diálogos.

"Estas tendencias sugieren que cualquier mejora para las personas de grupos raciales/étnicos subrepresentados es limitada", dijo Smith. "Si bien es alentador ver cambios en los personajes principales y en la comunidad asiática, nuestros datos sobre la invisibilidad sugieren que aún queda mucho por hacer para garantizar que la diversidad que existe en la realidad sea retratada en la pantalla".

De las 100 películas principales en 2022, solo el 2,1 % de los personajes con diálogos eran LGBTQ+, aproximadamente la misma cantidad que hace una década. Mientras que 72 de las 100 películas no presentaban personajes LGBTQ+. Sólo uno era no binario.

El número de personajes con discapacidades también se ha estancado. En 2022, el 1,9% de los personajes con diálogos se tenía una discapacidad. En 2015, el porcentaje fue del 2,4%.

Ante la huelga de los actores y guionistas por salarios justos, las inquietudes sobre la inteligencia artificial y otros temas, Smith dijo que el informe del jueves debería sumarse a las demandas de los trabajadores dentro y fuera de la pantalla en Hollywood.

"Cuando las personas de estas comunidades se vuelven invisibles tanto en la pantalla como detrás de la cámara, la necesidad de garantizar que cada oportunidad merezca un salario digno es esencial. Esto no puede suceder si la gente no está trabajando en absoluto", dijo Smith. "Hollywood tiene un largo camino por recorrer para abordar la exclusión que aún ocurre en la industria junto con las preocupaciones que los actores y escritores están poniendo en primer plano".