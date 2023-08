Tumultos y caída masiva en concierto de Lana del Rey; denuncian indiferencia de organizadores (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fans de Lana del Rey denunciaron en redes sociales que el pasado 15 de agosto, durante el primer concierto de la cantante en el Foro Sol, se suscitó un incidente en el que algunas personas resultaron con heridas leves e incluso una fue a dar al hospital.

El hecho no trascendió hasta que usuarios de “X” compartieron videos en los que se ve a los fans disfrutando el show de la artista neoyorkina y de repente las imágenes grabadas en video se distorsionan y se escuchan gritos.

“Por favor ayúdenme a difundir este video, esto paso en General A y nadie hizo ni supo nada. Ahorita mi novia está en el hospital siendo valorada, le cayeron 10 personas encima”, publicó Ximena Mayen en un mensaje en que acompaña uno de los videos del momento.

“Yo también estaba ahí, no sé qué pasó, me dio mucha ansiedad después de eso”, publicó una usuaria identificada como cyn.

La periodista Nadia Sanders quien estuvo presente en el concierto fue testigo y víctima del suceso. Narró que varios asistentes fueron embestidos por un centenar de personas:

“Caímos al piso todas y fue horrible. Todo por la desesperación de los que se querían acercar al artista”.

Al comentar otra publicación en la que un usuario se queja de la organización en el Foro Sol y de que nadie se pronunció al respecto, Sanders expresó: “No entiendo por qué siguen sin ver lo grave de esto”.

Otros usuarios respondieron que aunque fueron golpeados por la ola de gente no tuvieron mayores problemas solo el “estrés” de lo que pudo haber pasado, que sintieron falta de respiración y ansiedad debido al tumulto de personas.

Un usuario que se identifica como @beerbongss afirmó haber sufrido un ataque de pánico, y que a pesar de solicitar ayuda al personal de Ocesa que se encontraba cerca, lo ignoraron.

En contraparte, otras personas que afirmaron haber estado en General A donde se suscitó el incidente dijeron no haberse enterado ni sufrido incidente alguno, en tanto hubo quienes criticaron que lo sucedió se debió a que no estaban atentos y dieron prioridad al celular en mano.

Ayer se realizó la segunda y última fecha de Lana del Rey en el Foro Sol con un lleno total en las dos fechas, 15 y 16 de agosto, como parte del tour por su más reciente producción “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” (2023). A cada presentación asistieron 65 mil personas.