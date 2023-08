“Amar, querer y rockear”, el festival rockero en honor a José José en el Frontón México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El “Príncipe de la canción” José José ha inspirado distintos homenajes, pero sin duda el del rock siempre es de los más esperados, por ello el Festival Amar, Querer y Rockear la tarde del sábado 19 en el Frontón México promete dejar huella, y extenderse a otras ciudades.

Abanderado por un cartel de reconocidas y legendarias bandas, como La Cuca, La Castañeda, La Lupita, Rostros Ocultos y de artistas en solitario como Rubén Albarrán (Café Tacvba) y Micky Huidobro (Molotov), y un ‘Undercover’ con Isma y Miguel de Los Daniels, Poncho de La Lupita y Mauricio de La Ley, la estela rockera iniciará a las 17:00 horas y promete un repaso por los temas más representativos de José José, encuentro que a su vez fue inspirado por el disco “Un tributo”, Vol. 1 y 2 lanzado en 1998.

Esa producción musical icónica con portada en fondo blanco e imagen de un José José diseñado con atuendo de príncipe, fue producida por BMG Music y en su momento rompió récords de venta, además de ser punto de partida para los diversos tributos y homenajes a artistas setenteros y ochenteros, el regreso de muchos de ellos a los escenarios e incluso las giras con diversos artistas que vemos hoy.

Tributo a 25 años

El Festival Amar, Querer y Rockear es promovido por Marysol Sosa, hija del intérprete de “Lo dudo”, quien platicó con Proceso sobre el festival y quien también tendrá participación artística en el homenaje:

“La razón directa de este show fue el primer disco tributo a mi papá que este año cumple 25 años, que además fue un disco que vendió más de 350 mil copias y uno de los primeros que abrieron el camino a mucho de lo que se hace hoy, la disquera, ni mi papá ni nadie creía todo ese éxito tan fuerte, y en especial a mi padre le sorprendía, pero al mismo tiempo le hacia mucha ilusión saber que había inspirado e impactado a todas esas bandas.

“Cuando pensé en tanto tiempo que había pasado de ese disco, pensé junto a mi esposo buscarlos, y lo interesante fue que todos dijeron ‘¡va!’. La idea de tener a estas agrupaciones es también un privilegio para mí, porque yo también los admiro mucho”.

Al conocerse este festival también llamó la atención que el nombre del artista no formara parte del cartel, esto debido a una ruptura familiar entre Anel Noreña (dueña del nombre/marca José José) y Marysol Sosa junto a su esposo Xavier Orozco. Como parte de esto Marysol terminó renunciando a su herencia. La prensa rosa dio voz a cada una, Noreña habló de un acto de violencia, a lo que la hija del intérprete de “Volcán” se defendió diciendo que no hubo violencia y afirmó que renunció a la herencia.

Se lee al final del comunicado emitido el 18 de agosto de 2023:

“Renuncié al dinero de la herencia sabiendo lo que vendría a complicar mi vida. Efectivamente, no se me permite utilizar el nombre e imagen de mi padre y prefiero seguir así, y no bajo imposiciones que comprometan la dignidad de mi casa y dañen la memoria de mi papá. Para siempre seré hija de José Rómulo Sosa Ortiz. ‘José José’…”.

–¿Ha sido complicado el proceso de no llevar el ‘José José’ en el festival? Hablando de promoción y demás…

–Forma parte de cosas que suceden en cualquier otra familia, pero eso no me ha afectado, no me frenó, simplemente es darle vuelta a la situación, yo siempre seré hija de mi papá, y la música que cantó durante tanto tiempo la pueden cantar todos, fue un intérprete de su música, y con eso bastan muchas cosas.

“Siempre lo recordaremos como el ser y artista tan querido que fue, se dedicó a dar cariño con la música, y dentro de la bondad de su música podemos y vamos a rockear”.

La tocada…

De las bandas que participaron en “Un Tributo” vol. 1, La Lupita repetirá su versión de “Gavilán o paloma”, Huidobro hará lo propio con “Payaso” como lo hiciera con Molotov, y Albarrán con “Una mañana” en el simil que hizo Café Tacvba, además de que se podrán escuchar los más grandes éxitos de José José en nuevas versiones.

El concierto iniciará a las 19:00 horas, pero no hay estimado de culminación, dice Sosa:

“Me preguntas por el tiempo, pero no sé responder, solo que será maratónico, porque cada artista tendrá su momento para mostrar su repertorio, su música, y hacia el cierre de cada uno de ellos recordarán al ‘Príncipe de la cancion’, así que hasta que nos corran del Frontón”.

Y sobre la posibilidad de repetir la experiencia:

“Sí seguro, he tenido muchos acercamientos con artistas, bandas, y en el proceso he escuchado sus historias con mi padre y me emociona, algunos querían estar, pero por agenda no pudieron, por eso seguro será el primero de varios conciertos, porque también hemos tocado puertas en distintos lugares y están pendientes, en Guadalajara y Monterrey, por ejemplo, no hay fecha particular pero sí pláticas para llevar esta experiencia.

“Además, el acercamiento con bandas es con algunas tanto conocidas como con nuevas”.

–¿Hubo discusión por la selección de canciones? ¿Cómo se dieron o adjudicaron?

–“La Lupita, Rubén y Micky Huidobro van a hacer lo propio, pero La Castañeda, Rostros Ocultos y La Cuca y todos los demás están puestos y listos con temas y versiones, me incluyo en el proceso”.

–¿Qué vas a interpretar? ¿También tocarás tu música?

–No puedo decir qué voy a interpretar, porque forma parte de la sorpresa para todos los asistentes, pero participaré en varios de los temas, e incluso con las bandas, lo que sí puedo adelantar es que tendré algunos temas que no han salido en versiones de cover y me emociona, serán entre seis y siete canciones, y en esta ocasión no voy a tocar lo mío, este es el festival del “Príncipe de la canción” y ¡de verdad que no se van a arrepentir!

Las entradas al Festival Amar, Querer y Rockear ya son pocas, pero aún se pueden adquirir en: https://www.passline.com/eventos-plano-frontickets/amar-querer-rockear.

En la última información del festival se sabe que el Undercover será el encargado de abrir el encuentro a las 17: horas.