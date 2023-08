Pormenores del Homenaje Nacional a José Alfredo Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este martes 22 de agosto han sido citados en la sala Ponce del Palacio de Bellas Artes los medios de comunicación para dar a conocer el programa del Homenaje Nacional por el 50 Aniversario Luctuoso de José Alfredo Jiménez, que celebrará en la ciudad natal del cantor, Dolores Hidalgo, Guanajuato, el XIV Festival José Alfredo Jiménez del 22 al 26 de noviembre.

El cantautor mexicano José Alfredo Jiménez falleció a los 47 años en 1973, dejando más de 300 canciones que hoy son emblema de su amor a México. Música ranchera, mariachis y una gran fiesta cultural y gastronómica esperan al visitante en Guanajuato con las melodías de “El hijo del pueblo”, quien falleció el 23 de noviembre de hace casi medio siglo.

Según aseguró al periodista Kevin Aragón en febrero del presente año, la hija del autor de “Paloma querida”, “Caminos de Guanajuato” y “El jinete”, Paloma Giménez Gálvez, tras la presentación de su libro “Cuando te hablen de amor y de ilusiones”, durante la 44 edición de la Feria Internacional del Libro de Minería, “van a haber muchas cosas interesantes, estamos trabajando con la Secretaría de Cultura federal y con la de Guanajuato, porque tiene que ser un trabajo conjunto. Yo quiero que este sea un homenaje a nivel nacional”.

Doctora en letras, Paloma agregó entonces que, “por iniciativa propia”, ella viene promoviendo la remodelación de la Casa Museo José Alfredo Jiménez, ubicada en el centro de la ciudad de Guanajuato.

“Queremos trabajar en distintas ramas del arte para el homenaje nacional, sería interesante una exposición, pero también un José Alfredo sinfónico; que veamos lo que se ha hecho desde la escultura o que trabajemos con niños y las letras de las canciones; también estamos buscando darle un cambio revolucionario en cuanto a toda la museografía, respetando lo que el arquitecto Jorge Agostoni nos hizo ya hace 15 años”.

Adelantó que está próximo a publicarse el que será el cancionero más completo de José Alfredo, de quien se conocían sólo 235 canciones, si bien “hay 100 canciones inéditas más, de las cuales no todas serán dadas a conocer porque algunas carecen de música”.

Entrevistada en León por la reportera Columba Vértiz de la Fuente para la revista Proceso número 2385, publicada el 10 de julio de 2022, Paloma Jiménez expresó:

“Mi padre abordó muchos tópicos, uno de los más amplios es la mujer, le cantó prácticamente en cada canción, pero no se refiere a una sola. La que queda más plasmada, no con insultos, es la ingrata. ¿Cómo la ingrata puede traicionar al poeta?, ¿de qué manera lo ofende?, ¿de qué manera se va?, ¿por qué el poeta tiene que rogarle?, ¿por qué está la cantina para llorarla? Todos estos hilos te van llevando a descubrir que hay muchos rostros dentro de las canciones, pero en esos mismos rostros puedo encontrar otros y otros más. Igual incluye a la divina. Entonces traté de dividir el libro en esos rostros que me llamaban más la atención o que estaban determinando de alguna manera la obra completa…

“De las 300 melodías desmenuzadas, sólo 50 se refieren a la borrachera, la parranda y las bebidas alcohólicas. Mi padre consideraba que la primera oración de una canción debía atrapar al oyente a través de versos tajantes y sorpresivos… él ha cantado sus pasiones y sus versos trascriben lo mundano, son datos sensibles que proyectan a lo largo de la obra una cosmovisión: el dolor, el amor, el placer y la angustia del mundo…

“La noche es el espacio donde se sintió como pez en el agua. La noche es muy recurrente en casi todos los poetas, porque el pensamiento necesita el silencio y la creación también. Igual la noche es como la fiesta, la parranda y la serenata. La mayor parte de su legado ha quedado inscrito dentro de lo que denominamos canción tradicional ranchera. Su obra es muy amplia, comprende todos los tópicos y abarca la mayor parte de los géneros de la canción mexicana, ya que escribió boleros, valses y baladas rancheras.”

“Cuando te hablen de amor y de ilusiones”, verso con que su padre arranca la canción ranchera “Un mundo raro”, brinda título al análisis de la obra letrística del compositor guanajuatense, desarrollada por su querida hija Paloma Jiménez como tesis para obtener el doctorado en letras modernas por la Universidad Iberoamericana. Entrevistada durante la Feria Nacional del Libro de León, ofrece un acercamiento a este volumen con 295 páginas y prólogo de Juan Villoro, publicado en Ediciones La Rana.

Cada otoño se lleva a cabo el Festival Internacional José Alfredo Jiménez en Dolores, Hidalgo. Su ciudad canta rancheras, corridos y huapangos del cantautor, hay conciertos al aire libre, actividades culturales, muestras gastronómicas, un recorrido guiado por las cantinas y, para finalizar, se le cantan ‘Las Mañanitas’ frente a su mausoleo. Visita obligada es la Casa Museo José Alfredo Jiménez (una de las instancias encargadas del Homenaje Nacional) y el parador turístico que lleva su nombre, en el que se pueden paladear nieves artesanales y otras delicias de la cocina tradicional otomí.

El Homenaje Nacional será un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Cultura federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los organismos culturales de Guanajuato y Dolores Hidalgo, principalmente.