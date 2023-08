Susana Baca recuerda a muertos en protestas de Perú durante concierto de Natalia Lafourcade (Video)

LIMA (AP).— La cantante peruana Susana Baca se presentó en Lima como invitada en un concierto de Natalia Lafourcade y dedicó una de las canciones más conocidas de la mexicana a las más de 60 víctimas de las protestas antigubernamentales que remecieron el país hace medio año.

Baca, tres veces ganadora del Grammy, dijo la víspera tras cantar "Hasta la raíz" en dúo con Lafourcade que dedicaba la canción "a los jóvenes que perdieron la vida luchando por la democracia" en medio de aplausos dentro de un local de recreación perteneciente a las Fuerzas Armadas.

Entre diciembre y marzo hubo decenas de protestas en reclamo de la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte. Naciones Unidas indicó luego que la policía y los militares hicieron un uso excesivo de la fuerza al confrontar a los manifestantes, en su mayoría indígenas de los Andes. Conteos oficiales indican que hubo 67 muertos -la mayoría civiles e incluso menores de edad- y más de mil 900 heridos.

El tema es sensible en Perú porque medio año después la justicia no ha señalado al momento a ningún responsable y los familiares de las víctimas han realizado manifestaciones en los Andes y Lima sin ser escuchados y, en otros casos, dispersados con bombas lacrimógenas, como The Associated Press atestiguó el 29 de julio en una plaza de la capital peruana.

Omar Coronel, profesor de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Perú y que estudia las protestas en el país sudamericano, dijo en su cuenta de la red social X, ante llamada Twitter, que Baca "ha resignificado 'Hasta la raíz' como una poderosa canción de protesta, de memoria por las víctimas del gobierno peruano".

La gran Susana Baca ha resignificado "Hasta la raíz" como una poderosa canción protesta de memoria por las víctimas del gobierno peruano.



Un bello símbolo en especial para lxs familiares. No hay día que no luchen contra la impunidad.



Así te protejo/

El concierto de Lafourcade fue el segundo en Perú luego de casi seis años y en el que también interpretó las canciones de su álbum "De todas las flores" lanzado en 2022. El 10 agosto la cantante empezó una gira por sudamérica que incluyó Argentina y Chile. El jueves se presentará en la capital colombiana.