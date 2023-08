Publican los diarios de Amy Winehouse; “odio mi temperamento”, escribió

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Odio mi temperamento. A veces me pongo violenta con los que amo”, escribió la cantante británica Amy Winehouse en sus diarios íntimos, publicados por sus padres Mitch y Janis con motivo del que sería su cumpleaños número 40.

Este 14 de septiembre Amy habría cumplido 40 años, pero murió como las leyendas de la música: a los 27 años. El 23 de julio de 2011 fue encontrada muerta en su departamento, en Londres, Inglaterra.

Su muerte, según los tribunales, “fue accidental”. Después de un largo periodo de abstinencia, consumió cinco veces más alcohol del permitido para conducir en Reino Unido y eso fue fatal, aunado al abuso de las drogas y la bulimia que padecía.

Fue en The Telegraph que sus padres decidieron compartir algunos fragmentos de sus diarios para “comprenderla” y, a su vez, “honrarla” por el 40 aniversario de su nacimiento.

“Amy llegó al mundo el 14 de septiembre de 1983. Tenía cuatro días de retraso y siempre bromeábamos diciendo que Amy llegaba tarde a todo, incluso a su propio nacimiento. Podía ser adorable y encantadora, pero si no era feliz, todos lo sabían. ‘¡Cállate, Amy!’ fue probablemente la frase más escuchada en nuestra casa”, escribieron sus padres.

Señalaron que estuviera feliz o triste, “a Amy le encantaba ser el centro de atención”, dicen sus progenitores en el medio británico.

¿Qué decían los diarios de Amy?

“Estoy contenta de ser diferente. No es como si quisiera ser como todos los demás. Me encanta tener mi propio estilo individual. Me encanta ser ruidosa y hablar con la gente. Es como soy”, escribió en sus cuadernos publicados en un libro con caligrafía redonda.

“A veces me pregunto si hay alguien, algún tipo por ahí que esté tan loco como yo. ¿Un buen chico con cabello oscuro, que usa gafas para leer y es un verdadero chico indie? Piercings opcionales, ¡preferiblemente con acento escocés o irlandés!”, era su definición del chico ideal.

“¿Y por qué todos los amigos de mi hermano encajan en esta descripción, pero soy demasiado joven para hacer algo al respecto?”, lamentó.

“Odio mi temperamento. A veces me carcome tanto que me pongo físicamente violenta con los que amo. Por mucho que diga ‘lo siento’, es algo que nunca podrán olvidar”, confesó.

Su gran tormento fue Blake Fielder-Civil, con quien tuvo una relación intermitente de seis años y estuvo casada entre 2007 y 2009. Se conocieron en un pub del barrio londinense de Camden Town.

La tóxica relación estuvo llena de abuso de alcohol y drogas y de problemas con la ley. Black se enteró de la muerte de Amy cuando estaba en prisión, cumpliendo una sentencia de 32 meses por robo a mano armada.