Yahritza siente temor de salir a la calle por las amenazas recibidas en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Primero sus presentaciones fueron canceladas por criticar la comida mexicana, después los agredieron en redes sociales, pidieron una disculpa a los mexicanos. Ahora la vocalista de la agrupación musical Yahritza y Su Esencia confesó que siente temor de salir a la calle y enfrentarse a represalias de sus detractores.

En entrevista con el youtuber Pepe Garza, desde su casa en Yakima, Washington, Yahritza, de 15 años, confiesa entre lágrimas lo que sintió cuando leyó que usuarios de redes sociales que comentaron los videos de su hermano los amenazaban de muerte.

“Era de ‘si vienen a México…’, ‘Si yo los veo…’. Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y me fueran a hacer algo, y era más por mi hermano, porque no quiero que le pase nada. Era más la preocupación por él. A nadie le quisiera desear que les desearan algo así. O insultar a sus papás, a quienes les escribieron que no los crearon bien”, indicó entre sollozos.

Respecto a los cuestionamientos sobre por qué no apoyan al país, la adolescente se sinceró: “porque no crecimos allá, no sabemos mucho de México”.

Sus padres lamentaron lo sucedido con sus hijos, quienes, debido a los comentarios en su contra, en momentos en que comenzaban su carrera haciendo duetos con grupos de regional mexicano, como Grupo Frontera y Banda MS, los sacaron del cartel del Festival Arre que se realizará en septiembre en la Ciudad de México.

“Le duele mucho a una ver tanta cosa”, dijo su madre, Rosa. “No se ponen a pensar que le quiebran el corazón a una persona”, añadió su padre, José Francisco.

Yahritza, de 15 años, lloró después de comer alimentos mexicanos y, a pregunta de Garza, uno de los hermanos comentó que no le gustan las salsas, y lo dijo simplemente porque quiso ser sincero.

Rechazaron haber despreciado a México, simplemente no habían podido conocer el país y por eso habían hablado con desparpajo. Su hermano confesó haber grabado a su hermana cuando destapó un refresco de lata, porque siempre le hace cara a todo lo que le enseña, y se le hizo chistoso.

“No era como de asco, no era así, porque cuando me graba siempre hago una cara, y ahí se me hizo que podía poner esa cara. De hecho, en ese mismo lugar le pregunté: ‘Nos podemos llevar el envase’, y me dijo: ‘No, no, tienes que dejarlo aquí’, entonces le pregunté al señor: ‘¿Me lo da en una bolsa?’, y en ese momento me está grabando y de ahí esa cara, y se miró mal, pero no fue así”, indicó Yahritza.

Su hermano comentó que no se hubiera imaginado la mala reacción de la gente hacia ellos, porque no son irrespetuosos.

Yahritza comentó sobre una discusión que tuvo con una chica que le preguntó por qué no hablaba en español si cantaba en ese idioma, y ella le respondió que se siente más cómoda hablando en inglés porque crecieron aprendiendo ese idioma y el español.

¿Qué hicieron “Yahritza y Su Esencia”?

El 3 de agosto, a propósito de su visita a México, alguien, en redes sociales, revivió una entrevista hecha en enero pasado para el podcast “Agushto papa”, en la que los hermanos hablaron sobre qué les gustaba o disgustaba de la comida mexicana, y ellos confesaron que no era su preferida; a partir de ahí se inició una campaña en redes para “cancelarlos”.

Los tres hermanos de ascendencia mexicana sólo habían dicho que preferían la comida estadunidense, porque en México “no pica”.

Luego, sobre su visita a la capital mexicana, Yahritza dijo: “Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”.

“Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta la comida de aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta, le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando, el mayor de los hermanos.

Jairo, el de en medio, lo secundó: “Para mí también es la comida, porque yo soy delicado y como nada más pollo, como las alas, que no tenga chile. No me gusta nada de eso. También la soda aquí está como, no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá, porque allá tiene mucho gas, te quema la garganta más”, dijo.

#yaritzayesencia Basura uD83DuDDD1 que despotrica sobre México se quejan de México y son de padres mexicanos solo vienen a México a explotar su economía para vivir de mexicanos y se atreven a denigrarlo yaritza y su esencia pic.twitter.com/pw4tjtNAD3 — monica20_97 (@lauramoni20_97) August 3, 2023

Después, Yahritza publicó un video en vivo donde aclaró sus dichos, pero no se disculpó. Sólo dijo: “A mí me encanta México, me encanta, la neta. Ustedes pueden decir lo que quieran, y si no lo quieren creer, no lo crean y ya”.

Un día después de la polémica, los hermanos, de padres michoacanos y nacidos en Estados Unidos, ofrecieron disculpas por haber hablado mal de la comida mexicana.

El jueves pasado Yahritza y uno de sus hermanos grabaron un clip en TikTok, a nombre de los tres, en el que señalaron que se sienten muy orgullosos de ser mexicanos, aunque nacieron en Estados Unidos.

“Lo que nos motiva, todos los días, a escribir canciones y música es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa en dónde nacimos, somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público, y en especial el de México”, aseveraron.

Y tras agradecer al público mexicano por recibir su música y al grupo con mucho cariño, dieron razón a los comentarios que sus comentarios provocaron en redes sociales.

“Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho amor, por eso estamos agradecidos, pero también apenados. Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes, el público, tienen toda la razón”, aceptaron.