Paul McCartney vuelve a México; esta es la fecha en que dará su concierto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantante Paul McCartney dará un concierto en México como parte de la gira "Got Back Tour", el músico británico se presentará en el Foro Sol el 14 de noviembre a las 21:00 horas.

La empresa Ocesa compartió el póster y el anuncio de la fecha, así como el día de la preventa y la venta general.

Presentado por @GNPSeguros:



¡El aclamado GOT BACK TOUR de @PaulMcCartney llega al Foro Sol! uD83EuDD1FuD83DuDCA5 Guarden la fecha, el 14 de noviembre será inigualable acompañados de una leyenda. #PaulMcCartneyGotBack#PreventaCitibanamex: 1ro de sept.

Venta general a partir del 2 de sept. pic.twitter.com/ku5H4ykfB1 — Ocesa Total (@ocesa_total) August 23, 2023

La última vez que el exintegrante de The Beatles se presentó en nuestro país fue en 2017, en el Estadio Azteca como parte de su gira "One on One Tour".

Cuando Paul McCartney piensa en los momentos más importantes de vida, irremediablemente México ocupa un lugar muy especial… #PaulMcCartney #GotBackTour uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/rlrsjjHk20 — Beatle uD83CuDF4F (@Beatleradio) August 22, 2023

Después de la separación de The Beatles en 1970, Paul McCartney continuó su carrera musical en solitario y formó la banda “Wings”.

En 1997, fue nombrado Caballero por la Reina Isabel II, convirtiéndose en Sir Paul McCartney.