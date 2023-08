Rubén Albarrán, entre las mejores voces del rock según Billboard; se codea con Jagger y McCartney

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Rubén Albarrán, líder de la banda Café Tacvba y quien también ha sido un promotor ecológico y férreo crítico del Tren Maya, figura entre las 50 mejores voces de rock en una revisión de Billboard por las siete décadas de historia de ese género.

La lista se basa en aquellas personalidades que elevaron el estatus de sus bandas y han inspirado a generaciones a través de su voz, composición, carisma y presencia.

En el caso de Albarrán, Billboard lo define como el hombre de presencia escénica inigualable y asombrosa habilidad para reinventarse en cada álbum.

Mientras que su voz es “una maravilla multifacética, que desata un arrullo cristalino que puede atravesar el corazón o un gruñido ominoso que es capaz de volverse severo y amargo”.

El líder de los tacvbos es el número 49 en una lista que incluye en el "top 10" a:

Mick Jagger - The Rolling Stones Stevie Nicks - Fleetwood Mac Freddie Mercury - Queen Robert Plant - Led Zeppelin Kurt Cobain -Nirvana David Byrne - Talking Heads Debbie Harry - Blondie George Clinton - Parliament/Funkadelic Bono - U2 Axl Rose - Guns N’ Roses

También están en esta mega lista: Robert Smith, de The Cure; Paul MacCartney, de The Beatles; Janis Joplin, de Big Brother and the Holding Company; Steven Tyler, de Aerosmith; Ozzy Osbourne, de Black Sabbath; Jim Morrison, de The Doors; Iggy Pop, de The Stooges; Dave Ghrol, de Foo Fighters; Rob Halford, de Judas Priest; Gwen Stephany, de No Doubt; David Lee Roth, de Van Halen; Gustavo Cerati, de Soda Stéreo (en el número 33), entre muchos otros.

La presentación más reciente de Albarrán sucedió apenas este sábado pasado en el Frontón México, donde fue uno de los estelares como artista solitario del Festival Amar, Querer y Rockear, en homenaje a José José, el cual promovió Marysol Sosa, la hija del "Príncipe de la canción".

Ahí Albarrán le hizo homenaje con la interpretación de "Una mañana", tal y como se escucha en el volumen 1 del disco noventero "Un tributo" (solo que ahí sí ejecutado por Café Tacvba).

Previo a eso, Café Tacvba tuvo dos conciertos exitosos en el Auditorio Nacional a principios de este mes, y como tal se han presentado a lo largo del año en diversos recintos.

Entre las presentaciones más aclamadas de la banda se recuerda la que formó parte de la 50 edición del Festival Internacional Cervantino, en donde dieron recorrido musical por más de 30 años de historia interpretando 27 temas en más de dos horas de "show".