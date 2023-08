Big Band Jazz de México: noche estelar en su cuarta fecha en el Lunario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En su cuarta fecha y penúltima presentación de la temporada 2023 en el Lunario, la noche de este miércoles la Big Band Jazz de México dio muestra de la versatilidad del género al lado de figuras invitadas como Samo, Carlos Cuevas, Carlos Macías y tremendo cierre de Susana Zabaleta.

El show era uno de los más esperados, y muestra de ello fue el lleno total que tuvo desde una semana antes.

La Big Band Jazz de México se apropió este miércoles de lo íntimo del Lunario dando muestra del jazz clásico, contemporáneo y fusión con géneros como el pop, bolero, blues, tango y hasta toques de cumbia.

Abrió a las 21:00 horas con un opening (apertura) por parte de los 16 músicos en escena y la entrada del fundador-director Ernesto Ramos, para brindar al público los temas "There’s the rub" y "Oaravan".

El primer invitado fue Alfonso Alquicira, quien interpretó los clásicos "Cry me a river" y "This guy", mismos que encendieron al público; continuó Karely Esparza con impecables presentaciones de "I have nothing" (que encumbrara a Whitney Houston) y "Proud Mary".

Luego de esto Daniel Cañez llegó para recordar otros dos clásicos estadunidenses con "That’s life" y "My way", los cuales la gente hizo suyos. Para entonces el público deseaba más de la Big Band, a la que todos los artistas invitados siempre dieron gracias en cada oportunidad que tenían.

La selección de temas en inglés terminó con Gabriel Salas, quien llegó para interpretar las canciones "Como quien pierde una estrella" y "Quizás, quizás, quizás". Después Daniel Ochoa, con "Mucho corazón" y "Como yo te amé".

El argentino Pablo Ahmad elevó los ánimos con la interpretación de "Me juego por vos" y "Un tango y algo más", y con ello se cerró la primera parte.

Luego de un breve intermedio, el segundo set tuvo una introducción con la pieza "A Renaud", interpretada por la Big Band, para dar paso a Samo, uno de los más coreados de la noche.

Interpretó el tema "Quién será" y luego "Feeling good" (a pesar de afirmar que no hablaba inglés, pero buena pronunciación), para despedirse con mix de temas de la agrupación Camila, banda dosmilera que en octubre se reunirá después de más de una década de separación. Los temas "Todo Cambió", "Bésame" y "Aléjate de mí" fueron reconocidos entre el público.

Después llegó el cantautor Carlos Macías, quien se adueñó del escenario con temas propios e interpretaciones dignas de un consolidado con: "Con esa boquita", "Divina tú", "Amarte así" y "La malquerida".

Luego, Carlos Cuevas hizo lo propio con "Irresistible" y "Cenizas", canciones del bolero popular que el público ubicó.

La juventud en el escenario llegó con Matías Gruener, quien cumplió con "Dame lo que hay" y la colaboración de ‘Gabo’ en el tema "Remolino".

El cierre de la noche estuvo a cargo de Susana Zabaleta, actuación esperada, aplaudida y deseada por los asistentes. Con maestría dominó el escenario con "Summertime" y "Costumbres", para regresar ante aplausos incesantes acompañada de Alfonso Alquicira y el tema "Piel canela". Zabaleta regresará al Lunario el 7 de septiembre, para la presentación en solitario titulada Fantasía Española.

La Big Band Jazz de México se fundó en agosto de 1999. Es una orquesta originaria de la Ciudad de México, reconocida como la "Big Band más importante de América Latina", y éste es su regreso al Lunario, luego de que las temporadas ininterrumpidas cesaran por la pandemia. A la agrupación le queda una actuación más como parte de la serie de presentaciones en este espacio.

El miércoles 30 de agosto a las 21:00 horas será la última cita, en donde se esperan actuaciones de Daniel, me estás matando; Laureano Brizuela y Alex Lora, entre muchos otros.