Guardia de Taylor Swift fue despedido por pedir a fans que le tomaran fotos

CIUDAD DE MÉXICO. – El exguardia de seguridad de Taylor Swift para su gira y conciertos, Calvin Denker, denunció haber sido despedido después de hacerse viral por pedir a los fanáticos que le tomaran fotos detrás del escenario.

Después confesó que solicitó el puesto para poder estar en los shows.

El guardia trabajó como seguridad durante los conciertos de Swift en Minneapolis y se volvió viral en junio pasado, después de que un fanático subiera un video de Denker cantando “Cruel Summer”, en el concierto en los dos espectáculos en el US Bank Stadium.

“¡El guardia de seguridad llevaba la sección A2!”, escribió la TikToker Alisa, quien adjuntó el video mostrándolo frente a uno de los distintos ascensores del escenario.

Cuando le preguntaron cómo lograba mantenerse mirando hacia adelante durante todo el concierto, admitió que cedió un par de veces y tuvo que asumir las consecuencias.

Días después publicó otro video de sí mismo frente a la superestrella hablando sobre los guardias de seguridad en la gira de reputación, generando la idea de postularse para ir a una variedad de conciertos y partidos de futbol.

Cuando anunciaron la gira Eras Tour de Swift se inscribió de inmediato, pero no se le permitió darle la espalda a la multitud para mirar o tomar fotos.

“Después de la primera noche, me di cuenta de lo cerca que se estaba acercando Taylor Swift a mí, así que realmente quería tomar una foto para documentarlo”, dijo. "Así que le entregué estos pequeños trozos de papel que decían que no se me permitía sacar mi teléfono, pero si Taylor Swift viene detrás de mí, por favor tómenme una foto y envíenla por mensaje de texto a mi número”, confesó.

La compañía Best Crowd Management estuvo en desacuerdo con su comportamiento y lo despidió a principios de agosto.