Fans de Taylor Swift disfrutan del concierto alrededor del Foro Sol (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las imágenes que circulan en redes dan cuenta de la ‘revolución’ al interior del Foro Sol en la primera de cuatro fechas seguidas de Taylor Swift en México como parte de su “The Eras Tour”, pero los que no pudieron entrar también gozaron del show.

Foto: Carlos Enciso

Tal y como Proceso pudo constatar desde afuera del foro, los ‘swifties’ practicamente tomaron la lateral de Churubusco, algunos arriba o en las escaleras de los puentes, desde lo más alto que pudieron encontrar o desde las aceras de uno y otro sentido de la avenida, abrazados, acompañados de amigos o sin conocerse los fanáticos de la “Miss Americana” corearon, bailaron, brincaron y siguieron todas las canciones del show por tres horas y media.

Todos los adolescentes y jóvenes, algunos acompañados de los papás, los que no pudieron conseguir entradas se hicieron su ticket personal.

Foto: Carlos Enciso

Ya se sabía que interpretaría más de 40 temas, fueron 45 en total y prácticamente el show completo, el mismo que ha presentado en Estados Unidos con el set list que ya circula desde hace tiempo:

Miss Americana & the Heartbreak Prince, Cruel Summer, The Man, You Need To Calm Down, Lover, The Archer, Fearless, You Belong With Me, Love Story, Tis the damn season, Willow, Marjorie, Champagne problems, Tolerate it, …Ready for It?, Delicate, Don’t Blame Me, Look What You Made Me Do, Enchanted, Long Live, 22.

We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You, were Trouble, All Too Well, The 1, Betty, The last great american dynasty, August, Illicit affairs, My tears ricochet, Cardigan, Style, Blank Space, Shake It Off, Wildest Dreams, Bad Blood, I Forgot That You Existed, Sweet Nothing, Lavender Haze, Anti-Hero, Midnight Rain, Vigilante Shit, Bejeweled, Mastermind y Karma.

Foto: Carlos Enciso

La energía afuera era un eco de lo que pareció suceder adentro, los videos al interior dan cuenta de uno de los conciertos más ruidosos y más esperados de Swift, y aunque han habido conciertos con ‘alto volumen’ en el año –basta recordar el de Blackpink--, quienes han acudido a los dos afirman, que sin duda este show ha sido el más constante en energía.

Foto: Carlos Enciso

Los fans nunca decayeron –ni adentro ni afuera-- y se puede dar cuenta en algunos videos que ya circulan en redes, la misma Swift se percató de ello y solicitó apoyo para continuar el show.

Incluso los fanáticos de otros países que han seguido la travesía de Swift le dan la pauta a los ‘swifties’ mexicanos, aquí se sabe hacer ruido.

Foto: Carlos Enciso

Taylor Swift tiene cuatro fechas en México y todas con llenos totales, ya se saldó la primera este jueves 24, restan viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto. La fama de Taylor Swift le precede a través de 10 álbums musicales y uno de los más grandes tours en costo-producción-retribución para un artista, y quizá por ello también “el lujo” de no tener cobertura de prensa nacional según Ocesa.