“Toc toc toc”: gente detrás de las paredes

MONTERREY, N. L. (proceso.com.mx).- Peter tiene miedo. En su habitación se escuchan ruidos extraños, pero sus padres no le creen. Por la noche es despertado por la voz de una niña inocente y sufrida que le implora que la libere de su encierro.

Pero cada vez que denuncia esos intercambios extraños, que parecen del más allá, sus papás buscan convencerlo de que todo es producto de su imaginación fértil.

Hasta que se va aclarando la situación, lo que muestra un horrible pasado de la familia y un conflicto de años que permanece irresuelto.

“Toc toc toc” (Cobweb, 2023) es una historia claustrofóbica de terror convencional que trae muy buenos sobresaltos y un efectivo manejo de la ambigüedad entre la realidad y las alucinaciones.

Filmada en Bulgaria, con una producción de aquel país, la película transmite una pesada atmósfera oscura con una ambientación fría y deshumanizada, que refleja la sique distorsionada de los papás que están al cuidado del hijo, con métodos rígidos. Le hacen creer que el aislamiento es lo correcto y que el aislamiento social previene peligros.

Aunque la cinta falla en su arranque por el pasmo de las situaciones, que se van desarrollando muy lentas, se beneficia en el segundo acto por la irrupción de la niña detrás de la pared, que lentamente se va apoderando de la voluntad de Peter, moviéndolo a actuar con brutalidad y con una desconcertante rebeldía.

Como esperanza de salvación está la profesora del chico, Miss Devine, que desconfía de los padres, de talante psicópata, que se comportan de una manera demasiado extraña como para pasar desapercibidos.

El director Samuel Bodin tiene un interés por estilizar la narración. La cámara se mueve audaz con desplazamientos hacia adelante, con tomas de contrapicada y algunos movimientos que denuncian desequilibrio emocional. Además, hay escasa iluminación, como si los personajes evitaran verse entre ellos.

Evidentemente, el guionista Chris Thomas Devlin, quien también escribió el relanzamiento de “Masacre en Texas”, aquí pide prestados algunos elementos de la “Gente detrás de las paredes” (The People Under the Stairs, 1981), para recrear el horror al interior de una casa, poblada con gente enferma que no solo oye, si no que convive con seres que habitan adentro de sus estructuras, como si hubiera invadido su arquitectura.

En el largo desenlace se aclara la situación con un giro que le resta puntos a la cinta, pues las revelaciones son tan absurdas que no pueden sostenerse como motivaciones creíbles. Con el apoyo de tecnología CGI se van revelando algunos perfiles físicos que se mantenían ensombrecidos, y algunas situaciones inverosímiles que, pese a todo, provocan buenos sustos.

“Toc toc toc”, va dirigida a adolescentes que seguramente disfrutarán las situaciones terroríficas de esta familia y las tontas decisiones que toma Miss Devine, para echar más emoción al desenlace.