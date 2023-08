Delfos en Bellas Artes: danza, exposición y develación de placa por 30 años de trayectoria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con el estreno de la pieza ‘Óxido’, reposición de ‘Minimal’, exposición fotográfica y develación de una placa conmemorativa, Delfos Danza Contemporánea celebró su 30 aniversario en el Palacio de Bellas Artes.

La agrupación, dirigida por Claudia Lavista y Víctor Manuel Ruiz, interpretó ‘Óxido’ y ‘Minimal’ en el recinto de mármol este fin de semana, con la participación especial de Safa Ensamble de Percusiones, y de los artistas multidisciplinarios Aurelio Palomino y Renato González.

En el caso de ‘Óxido’, obra de Claudia Lavista, es una reflexión escénica sobre la capacidad de los seres humanos para transformar lo aparentemente decadente en una posibilidad de vida nueva. Mientras que ‘Minimal’, de Ruiz, toma como punto de partida el ritual de la tradicional Danza del Venado, a partir de la cual planteó una metamorfosis del danzante que emula a un animal silvestre y a un individuo que sobrevivió al encierro por covid-19.

Al concluir la actuación de Delfos, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, reconoció en el escenario la postura visionaria, humanitaria, e innovadora de la compañía. Se lee en un comunicado al respecto:

“Rompieron sus propias fronteras para no solo crear danza con un alta exigencia, disciplina y rigor, también lo hicieron con un gran compromiso, rompiendo fronteras continentales porque, con más de 90 coreografías a lo largo del mundo, ha enriquecido la mirada de la danza mexicana desde allá, pero no contentos, no contentas solamente con esa frontera, también decidieron que la danza pudiese ser parte de la vida cotidiana de más de 10 mil niñas y niños en zonas donde la danza ha construido esperanza, donde ha permitido generar arquitectura interna, de convicción.”

La coreógrafa Claudia Lavista recordó el significado de 30 años de trabajo que comparó a un barco, porque “siento que la danza en México es un cúmulo de muchos barcos y aquí están muchos colegas que dirigen compañías, agrupaciones y colectivos. Todos somos estos barcos, en los que lo más importante son sus tripulantes; para mí celebrar estos 30 años es sobre todo celebrar a las personas”.

En ese marco, cabe mencionar que desde el año pasado distintas compañías nacionales han celebrado aniversarios, como el Ballet Folklórico de Amalia Hernández (70 años), Ballet Folklórico Nacional de México Silvia Lozano (60), Compañía Nacional de Danza del INBAL (45), Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua (40), Cuerpo Mutable (40), Barro Rojo Arte Escénico (40), Aksenti Danza Contemporánea (30) y Delfos Danza Contemporánea (30).

El director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Raúl Rico, agradeció al Inbal asegurando que Delfos Danza contemporánea (con sede desde hace 25 años en Mazatlán, Sinloa) ha compartido con la comunidad mazatleca “una manera distinta de ver las artes, mucho más libre, mucho más contestaría, más colorida y de pronto las artes escénicas tradicionales, como la ópera, el teatro, la música clásica, se vieron trascendidas por la presencia de esta compañía”.

Develación de la placa por los 30 años de Delfos Danza Contemporánea. Foto:

@bellasartesinba

Al final se develó una placa conmemorativa, y se recordó la apertura de la exposición fotográfica “Movimiento eterno” en el Palacio de Bellas Artes, cuyas imágenes son de Martín Gavica, y con las que se rinden tributo a las tres décadas de Delfos, agrupación con más de 90 obras propias, 60 proyectos colaborativos y decenas de presentaciones tanto en México como el extranjero.