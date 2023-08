Llega a México “Piaf! The show”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Considerado el espectáculo francés con mayor triunfo en el mundo, “Piaf! The show”, sobre la vida de la célebre cantante Edith Piaf (París,1915-Plascassier,1963), se presentará en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México, interpretado por la internacional actriz y cantante Nathalie Lermitte.

El espectáculo fue creado, producido y dirigido por Gil Marsalla, músico, director musical, director de orquesta, director artístico, y desde hace veinte años productor de espectáculos musicales relevantes con su empresa Directo Productions.

La obra inició en el 2015 por los cien años de Piaf y está inspirada en la película “La vida en rosa” (Francia, 2007), de Oliver Dahan, y con la que Marion Cotillard ganó el Oscar a Mejor Actriz. Para el 2017, logró agotar las entradas en el Carnegie Hall de Nueva York, Estados Unidos, y en el Olympia de París, Francia.

Lermitte (Aisne, Francia, 1966) --quien luego de varios éxitos discográficos en los ochenta continuó una carrera en el teatro musical-- platica en entrevista que Marsalla la llamó a trabajar para este montaje.

“Él sabia que yo hacia muchos shows de la llamada ‘La Môme Piaf’ antes de estar en esta obra, y el productor buscaba a alguien familiarizada con la vida de la artista. Así que empezamos a trabajar en la pieza musical de una manera muy diferente, única y especial”.

Cabe recordar que hacia 1996, a Lermitte le ofrecieron el papel de Piaf que la actriz Nathalie Cerda había creado en el musical “Piaf te amo”. Y para 2004 trabajó en la biografía “Piaf, una vida en rosa”.

“Piaf! The show”, que se llevará a cabo el 7, 8, 9 y 10 de septiembre próximo, se divide en dos actos de 45 minutos. Lermitte cuenta por zoom:

“Este espectáculo es un viaje a través de las canciones de Piaf. La primera parte es en París, durante el principio de su carrera y sus historias de amor. La segunda cuando Piaf ya es famosa y se abordan sus polémicas y tragedias. Además, se pueden apreciar muchas fotos de Piaf tras el escenario, lo cual hace que puedas sentir su energía y todo lo que pasó durante su vida”.

Se trata de imágenes nunca antes publicadas de la artista y complementadas con un tapiz visual de famosos lugares parisinos de la época de oro de la música francesa. Lermitte interpreta melodías como “La vida en rosa”, “No, no me arrepiento de nada”, “Los amantes de París” y “Padam Padam”, entre otras.

Cuenta la actriz que se escogieron fotos de la intérprete del género “chanson francés” que no son conocidas:

“Las imágenes se consiguieron en diferentes lugares, pero lo importante es que pueden seguir las canciones. Cada letra posee su propio set de fotos para crear emociones. Era importante para nosotros que las imágenes fueran igual de conmovedoras que las canciones. Al final del día yo no soy la estrella del show, las estrellas del espectáculo son las canciones, y las fotos ayudan a darle vida a toda la historia”.

A Piaf se le deben numerosas piezas del repertorio francófono conocidas mundialmente.

Lermitte. Por primera vez en México / Foto: Cortesía de "Piaf! The show"

Nacida en París un 19 de diciembre, su padre Louis Alphonse Gassion fue acróbata, y para celebrar el nacimiento de su hija se emborrachó y abandonó a su madre italo-bereber, Anetta Maillard, quien fue cantante ambulante. Como ésta era pobre, deja con su madre Emma (de origen argelino) a Piaf, que en lugar de darle leche la alimenta con vino.

Después la niña, cuyo nombre completo es Edith Giovanna Gassion, es entregada a su padre, quien por luchar en la primera Guerra Mundial la deja con la abuela paterna, quien tenía una casa de prostitución en Bernay, Normandía, y la pequeña es criada por las prostitutas.

Al volver, su padre la lleva a vivir a los circos y canta en las calles junto a su papá. Ella se separa de su progenitor a los 14 años y vive en el hotel Clermont y actúa en el plaza Pigalle y en los suburbios de París.

Piaf, a los 17 años, se enamora de un mozo de recados, Louis Dupont, con quien tuvo una hija, la cual murió de meningitis a los dos años de edad, y no volvió a tener hijos.

Cantando en la calle, un transeúnte elegante se paró a escucharla. Era Louis Leplée, propietario del cabaret Gerny`s, y la contrató. La artista firma un contrato con Polydor y graba su primer disco en 1936, llamado “Los niños de la campana” y de inmediato empieza a ser escuchado. Pero en abril de ese año Leplée es asesinado porque formaba parte de los bajos fondos del barrio parisino, y Piaf se enfrenta al escándalo y vuelve a la calle y a los cabarets miserables.

En 1937 el compositor Raymond Asoo, a la sazón su amante, la prepara para ser una intérprete del music hall, y así es como se convierte en una estrella de la canción francesa. La llaman para la película “Montmartre-sur-Seine”, de Georges Lacombe.

La vuelta al mundo / Foto: Cortesía de "Piaf! The show"

Una mujer que marcó una época

En la ocupación alemana, Piaf cambia su nombre artístico de “La Môme Piaf” por el de Edith Piaf y continúa dando conciertos. Protege a los judíos.

Para 1944 se presenta en el Moulin Rouge y se enamora del joven cantante Yves Montand, pero se separan. Conoce al amor de su vida, según ella, el boxeador Marcel Cerdan, quien murió en 1949 al estrellarse el avión en el que viajaba para ir a verla. Sufrió una depresión que intenta superar con el alcohol y tranquilizantes, sobre todo toma morfina. En 1947 sale a Estados Unidos de gira, recorre Sudamérica y Europa. Para 1953 inicia un programa de desintoxicación en aras de revertir la dependencia a los medicamentos.

“Marcó toda una época. Fue la diva por excelencia en la década de los cincuenta y se le consideraba un ícono parisino en todo el mundo”, enfatiza Lermitte entusiasmada.

En sus últimos años, Piaf vivió alejada de los escenarios junto a su nuevo marido, el griego Théo Sarapo, un joven de 26 años, y escribió su autobiografía “Au bal du chance”. La interprete sobrevivió a tres accidentes de coche, un intento de suicidio, cuatro desintoxicaciones, tres comas y un episodio de locura. La cirrosis acabó con ella a sus 47 años.

--Según su visión, ¿qué aportó al canto mundial --se pregunta a Lermitte.

--Ella simboliza esta idea de que se puede ser pobre, nacer en la calle y alcanzar un sueño, de que se pueden tocar las estrellas. Llegar a ser la persona más famosa. Es un símbolo de que todo es posible, si lo crees. Eso es lo más importante. Sus canciones son muy completas, y es imposible ser insensible con sus letras. Es raro, pero te llenan de magia. Su obra es para todas las generaciones, y transciende.

Para 1945, después de la guerra, escribió “La vida en rosa,” su canción más famosa, la cual habla de un hombre del que está enamorada y de las sensaciones que le produce cuando lo abraza o cuando le susurra palabras de amor, y de cómo todo ello hace que sus penas se vayan.

Lermitte dice de esa pieza:

“¡Esta melodía es increíble!, tal vez sea la más alegre de Piaf. Todo mundo conoce a Piaf por sus canciones tristes, dolientes y melancólicas. ‘La vida en rosa’ es la más famosa y la más icónica y al mismo tiempo la más alegre. Cuando la escribió, no era para ella, sino para otra persona, quien un mes antes estaba buscando canciones y se acercó a la Piaf. Y cuando ésta empezó a ver el éxito de la melodía, la tomó, pero no fue la primera en interpretarla”.

"Las estrellas son las canciones" / Foto: Cortesía de "Piaf! The show"

Dejó alrededor de 90 canciones y 11 largometrajes. Su vida se ha filmado en cinco cintas y se han escrito centenares de libros.

También fue activista. Durante la ocupación nazi en Francia, Piaf apoyó a la Resistencia Francesa. Se cuenta que protegió a judíos de la deportación, y sus canciones se fueron convirtiendo en himnos callejeros. Cantó para los prisioneros de guerra. Después, los existencialistas de París la escogerían como musa, y así se amplió su fama también a los intelectuales.

“Para ser alguien popular durante la guerra, no es nada fácil, lo que sé es que Piaf solía cantar durante la guerra porque creía que el teatro era importante, y solía cantar en campos de prisioneros y tomar fotos con los prisioneros. Salvó a varios prisioneros, pudieron escapar”, enfatiza Lermitte.

Después se refiere a las 600 presentaciones de “Piaf! The show” y su victoria mundial:

“¡Es estupendo! Pero creo que el éxito es por la fuerza de Piaf. Ella es la increíble. Cuando tienes notoriedad, no tienes que pensar en eso”.

--La crítica especializada la señala a usted como la legítima heredera de la voz de Piaf, ¿le gusta?, ¿no es peligroso porque la encajonan?

--Soy una actriz y yo solía hacer mucho teatro musical. Hace mucho tiempo la gente me decía que era imposible recrear a Piaf, y ahora las personas piensan que no puedo hacer nada que no sea Piaf. Entonces, ¡es extraño!, pero no me importa lo que piensen, lo que hago cada noche es maravilloso. Aunque la gente dice que no me puedo salir de esa caja, para mi es una caja de oro hermosa.

"Doy todo mi corazón" / Foto: Cortesía de "Piaf! The swow"

“No soy Edith Piaf, ¡para nada! ...En febrero, una persona en Broadway se acercó cuando estábamos haciendo el shows allá y me dijo que no entendió nada de las canciones porque no hablaba francés, pero que su corazón sintió todo. Entonces al final del día yo no soy Piaf, pero lo que hago es dar mi corazón, y eso es suficiente”.

Lermitte, quien efectuó ópera rock, jazz y pop, menciona que Piaf nunca se ha posesionado de ella, ni dentro ni fuera del escenario:

“Es raro porque hasta cuando estoy en escena me siento lejos de Piaf. Lo que hago es tomar algo común, porque yo quiero ser real y la manera más real de hacerlo es no siendo como Piaf, sino siendo yo”.

--¿Qué puede aportar para las nuevas generaciones recrear un personaje como Edith Piaf?

--Sus canciones son eternas, no pertenecen a un tiempo, mas te lleva a un viaje emocional que perdura en las nuevas generaciones.

Y termina la charla con su visita a México con “Piaf! The show”:

“Me emociona mucho que lo vean en este país. Nunca he estado en México. Estamos entusiasmados. Este espectáculo es una celebración musical de la carrera y la vida de la legendaria cantante francesa Edith Piaf, quien es un ejemplo de lucha”.