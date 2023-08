Gloria y honores a Víctor Jara: Concierto, Conversatorio, Festival

Ciudad de México (Proceso).- A medio siglo del asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, las Jornadas en Homenaje a Víctor Jara se efectuarán sin apoyos de ningún partido político y gratuitamente, el 1, 2 y 3 de septiembre, previas a la visita del día 11 por Andrés Manuel López Obrador a Chile, país que lo invitó a las ceremonias de conmemoración del 50 aniversario del golpe militar contra el gobierno democrático de Salvador Allende y la Unidad Popular.

Consistirán en un concierto honrando al heroico intérprete de “Te recuerdo Amanda”, un conversatorio acerca de su legado, y el festival familiar “Una flor y una canción por Chile” en la Casa de Cultura “Las Jarillas”, la Galería de Arte “La Resistencia” y La Casa del Lago “Juan José Arreola” de la UNAM, respectivamente, los tres primeros días de septiembre en la CDMX.

Inolvidable. Foto: Facebook Fundación Víctor Jara

Desde Ventura, California, así lo anunció a Proceso el profesor de preescolar Fernando Morán (D.F., 1961), del conjunto Salario Mínimo, investigador musical, chef de cocina, teatrero, escritor y uno de los impulsores del Archivo General de la Canción, movimiento independiente que organiza el triple evento de las Jornadas en Homenaje a Víctor Jara en la CDMX.

Cartel del programa. Tres días, tres lugares/ Archivo General de la Canción

Arrancarán el viernes 1 de septiembre, con recital latinoamericano de Toño Canica, Carlos Porcel “Nahuel”, y Franklin Quezada (del grupo salvadoreño Yolocamba I Ta), a las 19 horas en “Las Jarrillas”, casa cultural ubicada en Lateral Plutarco Elías Calles esquina con Sur 109, colonia Tlacotal Gabriel Ramos Millán, Iztacalco (METRO Coyuya y Metrobús Canela).

El sábado 2, a las 17 horas, se llevará a cabo el Segundo Conversatorio del Archivo General de la Canción “Víctor Jara en México y la influencia de la nueva canción chilena”, con Beatriz Zalce de Guerriff, Candelaria Luque, Luis Alberto González Arenas, Gerardo González (de la banda de rock Vantroi) y Franklin Quezada, en la Galería de Arte “La Resistencia” (República de Cuba 34, Centro Histórico CDMX).

Finalmente, el domingo 3 de septiembre, los artistas de Tribu, Pepe Frank, La Otra Rima, Tiliches y Talachas, Cuerdas Disidentes, Anastasia Guzmán “Sonaranda” y Franklin Quezada cerrarán las Jornadas con el festival “Una flor y una canción por Chile”, en el foro abierto de la Casa del Lago, Bosque de Chapultepec (METRO Auditorio), a partir del mediodía.

Colectivo independiente

El Archivo General de la Canción nació en junio pasado, si bien comenzó a gestarse hace más de una década cuando músicos e intelectuales se juntaron para preservar los registros de la canción social, en el marco de los movimientos políticos de izquierda en América Latina. Dice Fernando Morán:

“Confluyó tras un período yermo, cuando aparecieron libros e investigaciones como ‘El canto de la tribu. Una historia sobre el movimiento alternativo de la música en México’, del bajista Jorge Velasco García, que obtuvo el IX Premio de Ensayo Literario Lya Kostakowsky en 2004, y quien luego en 2013 sacó la compilación ‘Rock en salsa verde. La larga historia del rock mexicano’, y en 2018 ‘El sonido de la resistencia. Patrimonio musical. El canto popular en los movimientos sociales del siglo XXI en México’”.

Igualmente, con la publicación de los volúmenes de Liliana García con su biografía sobre la compositora e intérprete Judith Reyes, “Una mujer de canto revolucionario. 1924/1988”, y la obra del filósofo Jorge Gasca “El cantor con el sol en el sombrero”, acerca de León Chávez Teixeiro.

El primer conversatorio del Archivo General de la Canción ocurrió en junio. Su convocatoria logró “muy favorable respuesta” y se determinó dedicar una segunda edición a Víctor Jara y la nueva canción de Chile (https://www.youtube.com/watch?v=bK_8V_ZiXGQ). Cuenta Morán:

Morán. Programa intenso./ Foto: Archivo General de la Canción

“El foco central será un homenaje a 50 años del crimen de Víctor por la junta militar de Pinochet, así como la repercusión que él tuvo en México y en toda la música popular de América Latina. La relación musical entre nuestro pueblo y el de Chile data de siglos, recordemos que las chilenas de la Costa Chica en Guerrero y Oaxaca vinieron por influencia de la música chilena con la cueca, que les llegó de España. Tenemos a un personaje en común, el héroe mexicano Joaquín Murrieta, aunque mucha gente piensa que fue chileno porque dio tema a la gran obra ‘Fulgor y muerte’ de Pablo Neruda, en 1957. Yo personalmente lo considero latinoamericano, pese a que de Murrieta supe por las interpretaciones musicales de Víctor Jara, Quilapayún e Inti-Illimani”.

“Víctor se presentó en México en 1971. Sin embargo, investigué que ya en los sesentas había estado como director de teatro en ‘Parecido a la felicidad’, montaje escénico con el que triunfó en Chile, y como hubo un terremoto en Valparaíso se quedó aquí un par de meses más, reuniendo fondos para los damnificados allá”.

Otra conexión, agrega, se dio por la famosa “Zamba del Che”, de Rubén Ortiz, fundador de Los Folkloristas, tema más conocido fuera de México y que formó parte del repertorio de Víctor Jara.

“Vengo cantando esta zamba con redoble libertario,

Mataron al guerrillero, Che, comandante Guevara…”

Morán (derecha) con Chávez Teixeiro./ Foto: Archivo General de la Canción

El viernes 1 de septiembre --repasa Fernando Morán-- tenemos un recital latinoamericano con Toño Canica, compositor quien tuvo que ver con el movimiento de rock Rupestre y el grupo de teatro musical infantil La Trouppe. También estará Carlos Porcel ‘Nahuel’, que llegó desde Argentina a principios de los ochentas, tocó la guitarra con Alfredo Zitarrosa e hizo tres canciones que le grabó Mercedes Sosa; la banda acá lo llama ‘El chelango’.

“Asimismo, tendremos el reencuentro con Franklin Quezada, guitarrista fundador del grupo Yolocamba I Ta, de El Salvador, ellos llegaron también exiliados en los ochenta y ayudaron con lo que ganaron en sus giras europeas a la revolución de su país, siendo después ignorados por sus gobiernos en el poder. Él estudió en el Instituto de Música ‘Cardenal Miranda’; vendrá acompañado del pianista René Muñoz y su nuevo disco que grabó en los estudios de Silvio Rodríguez, estará en las tres actividades a Víctor Jara”.

Del Segundo Conversatorio del sábado 2 de septiembre “Víctor Jara en México y la influencia de la nueva canción chilena”, Morán apunta:

“Invitamos a la querida periodista Beatriz Zalce ‘La pajarita’. Así la bautizó su compañero René Villanueva, de Los Folkloristas, a quien dedicó una importante tesis recogiendo la historia larga de este grupo musical. Ella es autora de los libros ‘Como gotas de agua’ ‘El papel herido goza de buena salud’, ‘Alfredo Zalce’, y las crónicas ‘Historias del Metro’ (2019), con prólogo de Elena Poniatowska.

“Otra mujer, Candelaria Luque, es una investigadora argentina quien ha realizado estudios del exilio de artistas sudamericanos. Nos acompañaré también otro investigador, Luis Alberto González Arenas, quien en 2019 tuvo la fortuna de ir a Chile para documentar el estallido social y acaba de escribir su experiencia en la revista Proceso (#III) --actualmente en circulación--, bajo el encabezado ‘La cinta perdida de Víctor Jara en México’. Trata acerca de cómo, a su regreso, mientras el equipo de la productora Pedro y El Lobo efectuaba un documental sobre música popular latinoamericana, hallaron la cinta grabada del recital que ofreció Víctor Jara precisamente en La Peña de Los Folkloristas, el 13 de noviembre de 1971”.

Reunión mayúscula./ Foto: Facebook Fundación Víctor Jara

--El documental se llama “The Lost Recordings”, o sea, “Las grabaciones perdidas”…

--No es exactamente una “cinta perdida”, porque cuando pierdes las llaves, por ejemplo, tú sabes que las tenías y ellos no sabían que existían esas grabaciones de Víctor, ellos se las encontraron, es algo que ya estaba allí. Fue un rescate arqueológico, digamos. Resulta muy interesante ese documental, porque una vez acá en México se dieron cuenta de que existían y aún existen varios trovadores de fuerte historial en las luchas sociales, como un León Chávez Teixeiro o un Enrique Ballesté, y “La tamaulipeca” Judith Reyes.

Para la parte musical del Segundo Conversatorio “programamos de nuevo a Franklin Quezada, con Gerardo González del conjunto de punk rock Vantroi, a quien yo conocí desde muy chiquito porque sus papás eran seguidores de mi grupo Salario Mínimo. Un día fueron a dar a La Casa del Lago y pidieron chance que se presentaran sus hijos, la niña mayor de unos diez años y Gerardo de ocho, recitaron un poema de Roque Dalton, y gustó.

“Luego se integraron a CLETA, me pidieron les diera clases de música y las recomendé con Mercedes Ballesté, la hermana de Enrique (autor de la canción “Eso de jugar a la vida”), y Raquel, del grupo Seguimos Lo Mismo. Recién me encontré a este muchacho, después que regresó con Vantroi de una gira española, durante la première de un documental que acaban de hacer sobre CLETA y me pidió invitarlo a los conversatorios del Archivo General”.

Las Jornadas en Homenaje a Víctor Jara culminarán el domingo 3 de septiembre en el foro abierto de La Casa del Lago, a partir del mediodía, desglosa Fernando Morán:

“Escogimos ese lugar porque ahí fue la última presentación que hizo Víctor Jara en México. Aparte de Franklin Quezada, se presenta el legendario grupo Tribu, formado desde 1972; Pepe Frank, con su música para niños; Cuerdas Disidentes, y la fina intérprete y guitarrista mexicana Anastasia Guzmán ‘Sonaranda’, cantora muy admiradora de Víctor quien acaba de presentar su reciente disco”.

Cuerdas Disidentes, explica, fue creado en 2019 como un proyecto de música crítica, popular y tradicional de Latinoamérica, en el seno de la organización político cultural CLETA (Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística), cuya meta es “contribuir a la emancipación política, cultural y económica de los sectores excluidos”. Redondea:

“Incluso vamos a llevar a unos payasos callejeros quienes suelen presentarse en Coyoacán, pero que frecuentemente la alcaldía panista les impide actuar en las plazas públicas. Se llaman Tiliches y Talachas. Lo que estaremos haciendo con este festival es que sea de un noble ambiente familiar y para no olvidarnos de las niñas ni de los niños”.

Para culminar, Morán anuncia:

“Ya de paso, te cuento que he seleccionado textos de mi investigación musical para ponerlos en un libro que acaba de salir del horno. No voy a hacer una presentación del libro en las Jornadas a Víctor, pero el libro estará disponible. Regresaré a México --llevo ya 35 años viviendo en California--, pues me han invitado a varios programas de radio; no iré a hablar sobre el Archivo General de la Canción, más bien les podré contar algo de los músicos mexicanos que se hallaban en Chile cuando el ‘pinochetazo’ hace medio siglo y también en torno a este volumen, donde compilo escritos míos de 25 años”.

El libro se intitula “Borrón y Canto Nuevo. Antología de textos sobre la nueva canción”. Su página en internet lleva el nombre de “La Nueva Canción Mexicana” (http://lanuevacancionmexicana.blogspot.com/2023/08/borron-y-canto-nuevo.html). Correo electrónico: lanuevacanciónmexicana@gmail.com.

La justicia de Chile ratificó el 28 de agosto pasado la condena de 25 años de prisión contra seis antiguos miembros del Ejército por el crimen de Jara, tras el “pinochetazo”. Al ser detenido, uno de esos militares se suicidó.