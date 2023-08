Ofrece disculpas Yahritza y Su Esencia por haber hablado mal de la comida mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La agrupación musical “Yahritza y Su Esencia” ofreció disculpas a los mexicanos por haber hablado mal de la comida mexicana y asegurar que prefieren la de Washington, Estados Unidos, donde residen por ser mexicanoamericanos.

La agrupación, que está “cancelada” en redes sociales por criticar la comida mexicana, explicó, tras una oleada de críticas, que no se supieron expresar al respecto, pues en lugar de resaltar qué les gusta más de la ciudad, se enfocaron en lo que no les gusta.

El jueves 3 pasado, en un clip en TikTok, Yahritza y uno de sus hermanos dijeron, a nombre de los tres, que se sienten muy orgullosos de ser mexicanos, aunque hayan nacido en Estados Unidos.

“Lo que nos motiva, todos los días, a escribir canciones y música es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa en dónde nacimos, somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público, y en especial de México”, señalaron.

Dieron razón a los comentarios en su contra hechos en redes sociales por sus declaraciones.

“Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho amor, por eso estamos agradecidos, pero también apenados. Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes, el público, tiene toda la razón”, aceptaron.

La víspera, la agrupación se volvió tendencia en su visita a la Ciudad de México, porque en redes sociales varios usuarios revivieron unas polémicas declaraciones hechas a inicios de este año, porque en una entrevista para el podcast “Agushto papa”, dijeron que no les gustaba la capital mexicana porque fue el lugar donde más trabajo les costó que aceptaran su música. (https://youtu.be/hYvyjeLIXK4)

Después de ser famosos por colaborar con el Grupo Frontera, los tres hermanos de ascendencia mexicana rechazaron la comida mexicana, pues prefieren la estadunidense porque la de México “no pica”, lo cual fue considerado como una falta de respeto por los internautas.

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo entonces Yahritza sobre su visita a la capital mexicana.

“Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta, le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando, el mayor de los hermanos.

Jairo, el de en medio, lo secundó: “Para mí también es la comida, porque yo soy delicado y como nada más pollo, como las alas, que no tengan chile. No me gusta nada de eso. También la soda aquí está como… no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá, porque allá tiene mucho gas, te quema la garganta más”.

#yaritzayesencia Basura uD83DuDDD1 que despotrica sobre México se quejan de México y son de padres mexicanos solo vienen a México a explotar su economía para vivir de mexicanos y se atreven a denigrarlo yaritza y su esencia pic.twitter.com/pw4tjtNAD3 — monica20_97 (@lauramoni20_97) August 3, 2023

Las críticas fueron escuchadas por Yahtisza, quien en una transmisión en vivo aclaró la situación, y aunque todos esperaban una disculpa, la adolescente de 15 años dijo:

“A mí me encanta México, me encanta, la neta. Ustedes pueden decir lo que quieran, y si no lo quieren creer, no lo crean y ya”.

Los hermanos nacieron en Estados Unidos, pero son hijos de padres michoacanos. En septiembre se presentarán en el Festival Arre en la Ciudad de México.