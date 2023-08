Madre de Angus Cloud desmiente suicidio del actor: "Él no tenía la intención de acabar con su vida"

CIUAD DE MÉXICO (apro).- Ante las versiones que apuntan a que la estrella de Euphoria, Angus Cloud, hallado muerto el pasado 31 de julio, su madre, Lisa Cloud, salió al paso para afirmar que, aunque su hijo estaba “profundamente apenado” por la prematura muerte de su padre, Conor Hickey, “su último día fue feliz".

“Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional”, escribió la mamá del actor de 25 años a través de Facebook. “Quiero que sepas que ese no es el caso”, atajó.

Lisa afirmó que su hijo Angus estaba haciendo planes para el futuro y que e incluso parecía estar de buen humor el último día de su vida.

Incluso describió como fue la última vez que vio a su hijo:

“Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana. No sé qué habrá puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”.