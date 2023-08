Bárbara de Regil explota contra "haters" de las pinturas de su hija: “Infelices que comen grasa”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La madre de Mar de Regil, la actriz Bárbara de Regil, explotó contra quienes consideraron que las pinturas de su hija son feas, caras y que no son originales.

“Infelices que comen grasa”, dijo Bárbara de Regil en una transmisión en vivo en la que estaba acompañada por su hija. Lamentó que, según ella, sus críticos son más infelices.

“Me doy cuenta por qué el odio, ¿me explico? Te das cuenta que no es una persona feliz mentalmente, no es una persona que disfrute, que haga ejercicio, ¿sabes? Suben normalmente como comida llena de grasa, como chelas, con alcohol”, indicó.

Dijo que ella apoyaría a quien quiera hacer arte y vivir de sus creaciones, pese a que sean cosas muy sencillas, porque es una forma de sobrevivir y salir adelante.

“Vendes latas, agarras las latas, las juntas, haces un corazón y te aplaudo por hacerlo, por emprender y por nunca quedarte frenado. Siempre sigue, crea, la vida es para crear”, señaló.

Mar de Regil, por su parte, cuestionó si sus haters se dedicarán a serlo todo el día. “Tú llegas y me dices: está horrible, eres una pendeja. Me he puesto a pensar. A ver: ¿así le hablas a tu mamá? ¿Así le hablas a la gente de servicio? ¿Así le hablas a los meseros?”, cuestionó.

Pero su madre la interrumpió para decir que quienes se dirigen de esa manera hacia otras personas no se quieren a sí mismos, lo que lleva a tratarse mal y odiar a otros.

“Cuando yo le hablo feo a alguien es porque yo a mí misma me trato así y digo: pinche fea, pinche gorda, no haces nada bien”, afirmó.

Entonces alguien dice: “Mira, vendo mesas de madera y va a responder: ‘qué mesa de madera tan horrible’”, dijo en su reflexión.

Pero los usuarios siguieron con las críticas, diciendo que el problema no es el diseño, sino los precios.

Señalaron que no tienen relación los comentarios negativos con la mala alimentación de la gente y que nada de lo dicho tenía relación con las pinturas de Mar de Regil.

Antes de decirle algo a Mar de Regil de sus cuadros piensen si así le hablan a su gente de servicio pic.twitter.com/BhejKMtgn5 — Zarahoria uD83DuDD4A? (@Zara0290) August 7, 2023

El 1 de junio, Mar comenzó a promover sus pinturas en redes sociales, pero fueron criticadas por “feos y caros”.

La joven creadora de contenido digital subió a sus cuentas fotos de sus cuadros pintados a mano, de dibujos animados como La Pantera Rosa, el Pato Donald, Garfield y Homero Simpson, entre otros.

Además de criticarla, la exhibieron por hacer copias de otras pinturas que se venden en internet.

Lo más horrible de las horribles pinturas de Mar de Regil es que ni siquiera son ideas originales.

Es copia de la copia. pic.twitter.com/zcKRJV9Dkf — Viriguana Voyeur (@viridianamiron) July 31, 2023

Un usuario compartió una de sus pinturas junto a una de Homero Simpson, la cual estaría “en promoción”, en 10 mil pesos mexicanos.

Lo que yo pinto // lo que pinta Mar de Regil y vende en $10,000 pic.twitter.com/Bf4dPpBwEp — Jorge Negrete (@JorgeNe44615595) August 1, 2023

Otra usuaria compartió la pintura de su hermana que hizo gratis para poder exponerla, con otra de Mar de Regil que vende en 5 mil pesos.

Mi hermana haciendo un mural gratis para tener exposición y experiencia /// El cuadro que Mar de Regil quiere vender por $5,000. pic.twitter.com/7UL1lGPv3O — uD835uDE8AuD835uDE95uD835uDE92 (@alicgu) July 31, 2023

Mar de Regil se volvió tendencia porque se burlaron de la calidad y precio de sus cuadros.

“Mar de Regil":

Por quienes se burlan de la calidad y precio de sus cuadros. pic.twitter.com/uGwGXoyDEf — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 31, 2023

Uno más compartió una pintura propia comparándola con una de Mar de Regil que vende a 3 mil 700 pesos.

lo que yo pinto// lo que mar de regil vende en 3,700

mejor apoyen talento local :( pic.twitter.com/muXEXtLz6f — montserrata (@montsejurado35) July 31, 2023

También compartieron capturas de pantalla donde le preguntan sobre el precio de un cuadro y responde una tal Roberta, quien le dijo que el cuadro mide 80x80 centímetros y cuesta 6 mil 500 pesos más envío, y que el precio variaba dependiendo del tamaño y la dificultad del diseño. La joven contestó: “Wow. Están culeros con madre”.