Con gala en Bellas Artes, el tenor Ramón Vargas celebrará 40 años de carrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con fecha única en el Palacio de Bellas Artes, el tenor nacional Ramón Vargas, nombrado “Mejor Tenor del Mundo” en dos ocasiones, celebrará sus cuatro décadas de trayectoria artística, el próximo 10 de septiembre.

El recinto cultural más importante del país --en el que Vargas debutara en 1983 en el papel de Fenton en Falstaff de Verdi--, y en el que ha tenido exitosas temporadas, será sede de la magna celebración, informó la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) en comunicado conjunto.

En el programa se tienen contempladas piezas emblemáticas del tenor, un “viaje musical” por el repertorio de su carrera, que incluirá papeles de clásicos de la ópera como de discografía propia, todo ello con la colaboración de integrantes del Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA), entre ellos las sopranos Dulce Guadarrama, Hildelisa Hangis, Damaris Lezama, Diana Mata, Génesis Moreno; la mezzosoprano Teresa Fuentes; el contratenor Gabriel Vargas, los tenores Jorge Echegaray, Alberto Galicia, el barítono Daniel Gallegos y el bajo Ricardo Ceballos.

En la “Gala Ramón Vargas, 40 Aniversario” el destacado tenor mexicano interpretará algunas de las obras que han dado vida a su carrera durante más de cuatro décadas.



También estará presente el Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes, además de la soprano María Katzarava.

En el repertorio para esa noche estarán las obras: El rapto en el serrallo y Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart; Orfeo ed Euridice, de Christoph Willibald Gluck; Il Viaggio a Reims y La Cenerentola, de Gioachino Rossini; La bohème, de Giacomo Puccini; L'elisir d'amore y Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti; Carmen, de George Bizet; I Lombardi, Il trovatore, Attila e I due foscari, de Giuseppe Verdi, entre muchas otras.

A lo largo de su carrera, Vargas ha obtenido distintos reconocimientos, entre ellos el de la revista especializada Festspiele que lo ha nombrado en diferentes ocasiones como uno de los artistas líricos más destacados del mundo y en dos años el “Mejor tenor del mundo”.

Ha obtenido además el premio Lauri Volpi al Mejor cantante de ópera en 1993; en 1995, los críticos italianos coincidieron en otorgarle el Premio Internacional de Artes y Espectáculos Gino Tani. En 2000, la revista británica Opera Now lo nombró Artista del año. En 2001, recibió el ECHO KLASSIK y el Singer of the Year Award de la Deutsche Phono Academy. En Italia obtuvo el Premio Puccini, de la Fundación Puccini y en Martina Franca el Premio Rodolfo Celletti. Recientemente fue acreedor al Opera News Award, en Nueva York.

En adelanto informativo sobre la gala, el tenor dio a conocer al INBAL:

“Jamás pensé que mi carrera iba a tomar los vuelos alcanzados en los años que iban a seguir en realidad, hacía lo que me gustaba: cantar, y aprendí, siempre fue muy curioso saber de más, ser constante, disciplinado en lo que tenía que hacer y eso creo que me ha dado resultados, al final —después de 40 años— sigo cantando, sigo activo.

“He hecho casi 70 roles protagónicos a lo largo de mi carrera, entre grandes y pequeños; así es que, cómo no voy a estar agradecido con la vida, con la música y con muchas cosas que me han pasado a través del canto, de la música. Estoy muy feliz… 40 años de carrera, es una vida; me siento agradecido y contento con la gente, con el cariño que me ha dado. Estoy feliz de celebrarlo en el lugar que me vio crecer: el Palacio de Bellas Artes”.

La gala Ramón Vargas. 40 aniversario se realizará el próximo 10 de septiembre a las 17 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes de esta ciudad.