La nueva Cineteca Nacional de las Artes abrirá con 12 salas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El conjunto multicinema, ubicado en el Centro Nacional de las Artes (CENART), ya es una extensión de la Cineteca Nacional, que es parte de la Secretaría de Cultura (SC) del Gobierno de México, por lo que ofrecerá cine mexicano y extranjero.

El lugar se llama Cineteca Nacional de las Artes y abrió sus puertas este 7 de agosto. Se dedicará a la exhibición de producciones de lo mejor del cine nacional e internacional. Además con su inauguración se celebra el Día del Cine Mexicano, que es el 15 del mes en curso.

Son 12 salas de exhibición, tres de ellas con sistema para proyectar en 3D y con una capacidad total para mil 300 personas. La Cineteca Nacional de las Artes será administrada y operada por la Cineteca Nacional. Los horarios de servicio serán a partir de las 10 horas, de lunes a domingo.

Para su remodelación, se realizaron cambios de imagen, mejoras en los equipos de proyección y sonido, así como de salas y butacas, con el fin de ofrecer a los espectadores una mejor visión.

Igual hay una cafetería, fuente de sodas y una pérgola que considera un área de comida. Se dio el mantenimiento necesario a áreas comunes, tales como el lobby, dulcerías, pasillos, elevador y la escalera eléctrica para personas que requieran su uso. El estacionamiento también fue remodelado y cuenta con espacio para 994 vehículos.

A la par de estas modificaciones, el CENART ampliará sus horarios de cierre para permitir el uso interno de sus jardines por parte de quienes visiten la Cineteca Nacional de las Artes.

El espacio fue privado durante 25 años. Alejandra Frausto Guerrero, titular de la SC señaló que la presencia de una nueva cineteca en el CENART será en beneficio de las personas que la visiten y conformará un espacio de encuentro entre las distintas disciplinas y escuelas que se encuentran en este centro. Especificó en conferencia de prensa:

“Esto se convierte en un gran terreno, como un gran lienzo para el desarrollo de audiencias, pero, sobre todo, para los derechos culturales, que son derechos humanos y tienen que garantizarse más y más. Las familias que vienen aquí tienen derecho a acceder a un buen cine, que sea este gran reflejo del México que somos, del mundo que somos. Si hay un arte que nos pone un gran espejo, sin duda, es el cine”.

En tanto, el cineasta Alejandro Pelayo Rangel, director de la Cineteca Nacional, anexó ahí mismo:

“Es importante para nosotros que juntos celebremos el recuperar un espacio que había sido privado y que no fue fácil lograr tener otra vez un espacio público y otra cineteca. Fue una muy buena negociación, tan es así, que pudimos tener ya listo este espacio para ustedes y efectivamente, otro punto esencial es que no vamos a repetir la programación de la cineteca, la vamos a ampliar”.

El realizador de las película “Miroslava” y “Morir en el Golfo” específica:

“Nuestra prioridad es nuestro cine, que no encuentra muchas veces pantallas, el que necesita tener un espacio propio que también privilegie este cine con los estrenos internacionales, los ciclos, los festivales a los que ustedes están ya acostumbrados. Entonces, crecemos; no repetimos. Eso es fundamental”.

En tanto la también directora fílmica María Novaro Peñaloza, preciso:

“El Día del Cine Mexicano lo hemos convertido en un mes de celebración en este momento en el que se producen más películas que nunca en la historia. Estamos celebrando al cine nacional, estamos ofreciendo nuevos espacios para que el cine del país se vea y para garantizar el derecho de las personas en México de ver su propio cine”.

La programación estará compuesta por la película animada “Home is somewhere else”, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos; “Mi no lugar”, del cineasta indígena Isis Ahumada Monroy, entre muchos títulos más. También se presentará una retrospectiva en honor a la filmografía de la primera actriz María Rojo, con cintas como, “Rojo amanecer”, de Jorge Fons, y una versión restaurada de “María de mi corazón”, de Jaime Humberto Hermosillo, entre otras.

Se proyectarán cortometrajes mexicanos, incluyendo trabajos producidos por el Centro de Producción de Cortometraje (CPC) entre las décadas de los setenta y ochenta, que han sido digitalizados. Dicha oferta cinematográfica forma parte de la programación que celebra el Día Nacional del Cine Mexicano en todo el país del 15 al 21 de agosto de 2023. Durante esta semana se exhibirán 22 largometrajes y 19 cortometrajes en 60 sedes de 20 estados de la República Mexicana (más de 250 funciones); además, en 27 televisoras (más de 360 transmisiones), incluyendo MX Nuestro Cine (Canal 22.2), en la plataforma del Imcine, FilminLatino (filminlatino.mx).

El director del CENART, Antonio Zúñiga Chaparro, celebró la nueva alianza entre este centro y la Cineteca Nacional. Subrayó que será un campo de oportunidad para que la comunidad estudiantil de las escuelas que se encuentran dentro de ese complejo arquitectónico vea, conozca y debata sobre los temas que se muestren en las pantallas. “También estamos muy felices porque próximamente implementaremos un programa de cine al aire libre en las Áreas Verdes del CENART, donde todas y todos serán bienvenidos y bienvenidas”, indicó.

La ahora Cineteca Nacional de las Artes, que se encuentra en el Centro Nacional de las Artes, ubicada en Río Churubusco 79, fue construida en 1994 por el Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C (Banobras) y Cinemark, después fue Cinemex. Hacia 1995 se otorgó una concesión a Cinemark para usar y explotar comercialmente el conjunto de salas cinematográficas y el equipamiento de este sitio por 15 años (que concluyó en 2010), más 12 años bajo una nueva concesión (año 2022).