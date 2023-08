"Me preocupa dónde puede acabar la sociedad con la IA, podría ser catastrófico": Neill Blomkamp

MADRID, (EUROPA PRESS) - El próximo 11 de agosto llega a los cines 'Gran Turismo', adaptación del célebre videojuego de carreras que dirige Neill Blomkamp. El responsable de títulos como 'District 9', 'Elysium' o 'Chappie' se aleja de la ciencia ficción distópica, su género predilecto y casi único hasta la fecha, para dirigir una película que aterriza en las salas en un gran momento para la taquilla, revitalizara por éxitos veraniegos como 'Oppenheimer' y, sobre todo, 'Barbie', pero de gran incertidumbre con la industria de Hollywood paralizada por las huelgas de actores y guionistas.

Una lucha contra estudios y plataformas de streaming que Blomkamp, miembro del sindicato de guionistas estadounidense (WGA, en sus siglas en inglés) apoya sin fisuras y que espera, tal y como señala en una entrevista concedida a Europa Press durante la presentación internacional del filme celebrada en el Circuito de Montmeló (Barcelona), sirvan para que escritores e intérpretes sean justamente retribuidos por su labor.



"Creo que se resolverá porque Hollywood no tendrá otra opción. Pero hay que llegar a un acuerdo que satisfaga a los sindicatos. Es lo que hay que hacer y tengo la absoluta certeza de que van a llegar a un acuerdo y que los artistas van a ver recompensado justamente su trabajo", confía el cineasta que también abordó uno de los principales puntos de conflicto en la negociación entre estudios y sindicatos: la utilización de la inteligencia artificial en la industria.



Un asunto, este último, "extremadamente complejo" y con múltiples "ramificaciones" que, según alerta un "preocupado" Blomkamp, van mucho más allá del uso que se pueda hacer de la IA en el cine y pueden ser extremadamente graves. "Los sindicatos tienen razones para estar preocupados, pero las ramificaciones del uso de IA van mucho más allá de Hollywood. Me preocupa mucho dónde podemos acabar como sociedad porque realmente creo que podría ser algo catastrófico", avisa el cineasta.



Y es que, fiel al tono desesperanzador de toda su filmografía hasta el estreno de 'Gran Turismo', el futuro que augura el director y guionista al reflexionar sobre la inteligencia artificial es bastante parecido al de una de sus oscuras distopías. "Mi percepción es que muchos humanos podrían dejar de entender de cuál es su propósito en cualquier industria en la que trabajen. Ese es un concepto muy aterrador para mí, y creo que es un concepto muy real", vaticina.

UNA "INSPIRADORA" HISTORIA REAL



Quizá por eso, con 'Gran Turismo', película que lleva a la gran pantalla la historia real de Jann Mardenborough, un joven 'gamer' que convirtió su pasión por la videconsola en el camino hacia el deporte élite, Blomkamp ha querido marcar un punto y aparte en su trayectoria cinematográfica alejándose de su lado "más oscuro" para entregar al público una historia "inspiradora" que le recuerda a "esas películas de deportes que veía de pequeño".



"Quería hacer algo positivo e inspirador porque para mí esta película no va de videojuegos, ni de carreras sino de que si tienes un sueño, aunque aún seas muy joven, si tienes muy claro tu objetivo, lo que quieres hacer en la vida, tienes que perseguir tus sueños", proclama el director. Y en 'Gran Turismo' ese sueño es que durante años tuvo Jann Mardenborough, que pasó pasar horas y horas en su cuarto de la pequeña ciudad inglesa de Darlington a ser el campeón de la GT Academy de Nissan y competir junto a algunos de los mejores pilotos del mundo hasta convertirse en el primer ganador de GT Academy en correr en monoplazas.



Mensajes como "luchar por tus sueños" y "no dejar que nadie más decida lo que vas a ser en tu vida" son el corazón de esta historia, coincide el propio Mardenborough que asegura que si después de ver la película sobre su vida, en la que su historia cuenta con retazos de otros pilotos, como del español Lucas Ordóñez, que fue realmente el ganador de la GT Academy, "una sola persona" decide retomar el control de su vida y darle la dirección que realmente quiere "eso ya será un triunfo".



"Tienes que proteger tus sueños a toda costa, porque tú y nadie más es quien vive tu vida y tienes que hacerlo apasionadamente", sentencia el piloto británico que dice sentirse "muy orgulloso" y satisfecho con el resultado final del filme aunque reconoce que hay pasajes "personales" con una gran carga emocional, especialmente los que reflejan la falta de apoyo inicial de su familia o todo lo relativo al grave accidente que sufrió en marzo de 2025 en el que murió un espectador, que "no ha sido fácil" ver en pantalla.



David Harbour ('Stranger Things'), Orlando Bloom ('El señor de los anillos') y Archie Madekwe ('Midsommar'), que da vida al joven protagonista Jann Mardenborough, encabezan el reparto de 'Gran Turismo' que completan otros nombres como Darren Barnet ('Yo Nunca', Djimon Hounsou ('Gladiator') o la cantante y actriz Geri Halliwell Horner.