Tory Lanez es sentenciado a 10 años de prisión por disparar a Megan Thee Stallion

LOS ÁNGELES (AP) — Un juez sentenció al rapero Tory Lanez a 10 años de prisión el martes por disparar y herir a la superestrella del hip hop Megan Thee Stallion.

El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, David Herriford, dictó la sentencia a Lanez, de 31 años, quien fue declarado culpable en diciembre por tres delitos graves: agresión con un arma de fuego semiautomática; posesión de un arma de fuego cargada, no registrada, en un vehículo, y disparar un arma de fuego con negligencia grave.

La sentencia pone fin a un juicio dramático que causó revuelo en la comunidad del hip hop, reavivando temas que incluyen la renuencia de las víctimas negras a hablar con la policía, los roles de género en el hip hop, la toxicidad en internet, la protección a las mujeres negras y el tipo particular de misoginia que experimentan las mujeres negras.

Herriford dijo que era "difícil reconciliar" a la persona amable, caritativa y buen padre, que muchas personas describieron que era Lanez durante la audiencia de sentencia, con la persona que disparó el arma contra Megan.

"A veces la gente buena hace cosas malas", dijo Herriford. "Las acciones tienen consecuencias, y no hay ganadores en este caso".

Megan testificó que Lanez disparó el arma en la parte posterior de sus pies y le gritó que bailara mientras ella se alejaba de la camioneta en la que viajaban en julio de 2020, después de salir de una fiesta de piscina en la casa de Kylie Jenner en Hollywood Hills. Megan tuvo que someterse a una cirugía para extraer fragmentos de bala.

"Desde que el acusado me disparó brutalmente, no he experimentado un sólo día de paz", dijo Megan en un comunicado leído por un fiscal el lunes. "Lento pero seguro, me estoy curando y regresando, pero nunca seré la misma".

Lanez le pidió clemencia a Herriford justo antes de que el juez dictara su sentencia. Lanez solicitó libertad condicional o una sentencia mínima de prisión.

"Si pudiera retroceder en la serie de eventos de esa noche y cambiarlos", lo haría, continuó Lanez. "La víctima era mi amiga. La víctima es alguien que todavía me importa hasta el día de hoy".

Agregó: "Todo lo hice mal esa noche, asumo toda la responsabilidad".

Lanez parecía sorprendido mientras se leía la sentencia, pero no tuvo una reacción audible. Su familia y fans en la sala del tribunal también se quedaron callados tras la sentencia.

Al rapero le tomaron en cuenta los 10 meses que ha permanecido detenido desde que fue declarado culpable en diciembre.

"Espero que la valentía de la señorita Pete dé esperanza a quienes se sienten impotentes", dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, sobre Megan, cuyo nombre legal es Megan Pete, en una conferencia de prensa posterior a la sentencia.

Durante la sesión del lunes, el padre de Lanez, Sonstar Peterson, contuvo las lágrimas mientras hablaba sobre cómo la madre del rapero murió cuando él tenía 11 años, apenas días después de que mostrara por primera vez los síntomas del raro trastorno sanguíneo que la llevaría a la muerte.

"No creo que nadie supere eso", dijo sobre su hijo menor, cuyo nombre verdadero es Daystar Peterson. "Pero su música se convirtió en su salida".

Lanez comenzó a lanzar mixtapes en 2009 y vio un aumento constante en su popularidad, realizando álbumes con sellos importantes. Sus últimos dos lanzamientos llegaron al top 10 en las listas de Billboard.

Megan Thee Stallion, tiene ahora 28 años. Ya era una gran estrella en ascenso en al momento del tiroteo, y su prominencia ha continuado desde entonces. Ganó un Grammy a mejor artista nuevo en 2021 y alcanzó el primer puesto de las listas de popularidad con "Savage", con Beyoncé, y como invitada en "WAP" de Cardi B.

El padre de Lanez, quien es un ministro cristiano, fue una de varias personas que rindieron declaraciones sobre el carácter y las donaciones caritativas de su hijo, al igual que la madre del hijo pequeño de Lanez, quien habló en la corte sobre sus cualidades como padre. Decenas de personas más escribieron cartas a Herriford, incluida la rapera Iggy Azalea, quien le pidió al juez que dictara una sentencia que fuera "transformadora, no destructora de vidas".

Herriford dijo que el hijo de Lanez, que tiene unos 6 años, también envió una carta escrita a mano, pero el juez no la describió más.

La familia y los simpatizantes de Lanez llenaron la sala del tribunal; durante el juicio, sostuvieron que Megan y figuras poderosas de la música iniciaron injustamente su procesamiento. Después de que se leyó el veredicto en diciembre, el padre de Lanez denunció el "sistema perverso" que llevó a la condena de su hijo; el lunes, Sonstar Peterson se disculpó con Herriford por el arrebato.

Un capellán de la prisión del condado de Los Ángeles dijo el lunes en la corte que Lanez ha dirigido grupos de oración diarios que han aliviado las tensiones en la unidad donde ha estado detenido.

Herriford negó una moción de los abogados defensores de Lanez para un nuevo juicio el 9 de mayo. Tales mociones inmediatamente después de una condena son comunes y rara vez tienen éxito. Los abogados de Lanez habían argumentado que no había pruebas suficientes para condenarlo y que algunas de las pruebas presentadas al jurado no deberían haberse permitido.

Los abogados argumentaron que el testimonio de Megan de que Lanez la instó a no ir a la policía porque estaba en libertad condicional y estaría en serios problemas era falso y una concesión inapropiada de malas acciones anteriores. Y dijeron que las pruebas de ADN que los fiscales usaron para argumentar que Lanez era el probable tirador no cumplían con los estándares requeridos.

Los abogados de Lanez habían dicho en un memorando de sentencia que sólo debería ser sentenciado a libertad condicional y ser liberado de la cárcel para ingresar a un programa residencial para el tratamiento de abuso de sustancias. Planean apelar la sentencia.

Herriford concluyó el lunes que Megan era una víctima especialmente vulnerable cuando le dispararon, pero que Lanez no fue especialmente cruel o insensible al dispararle.

"Ella tiene cicatrices permanentes, físicamente", dijo el fiscal de distrito adjunto Alexander Bott en la corte. "Y definitivamente tendrá cicatrices emocionales por el resto de su vida".