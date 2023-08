Huelga de guionistas de Hollywood cumple 100 días

NUEVA YORK (AP) — El guionista de comedias nocturnas de televisión Greg Iwinski, de 38 años, era sólo un aspirante a escritor cuando los guionistas de Hollywood realizaron su histórica huelga de 2007-2008.

El miércoles, mientras Iwinski organizaba mítines, la huelga actual cumplió 100 días, igualando la duración de la anterior y él estaba muy consciente del momento histórico involucrado.

"Recibí un cheque de regalías ayer por un programa en el que trabajé, porque la gente se declaró en huelga en 1960, incluso antes de que yo naciera", dijo. "Y saber que podríamos estar haciendo eso para las personas que vivirán dentro de 60 años es increíblemente motivador".

Y sí, dijo Iwinski, quien ha escrito para "The Late Show with Stephen Colbert", "Last Week Tonight with John Oliver" y otros programas, 100 días es mucho tiempo, pero está preparado para irse a huelga todo el tiempo que sea necesario.

"Hoy es nuestro día 100 de huelga y estamos en huelga por lo mismo que estuvimos el primer día, que es un contrato justo", dijo. "Tenemos las mismas dos páginas de propuestas y los estudios aún no han respondido a esas propuestas... así que supongo que hasta que eso suceda, seguiremos aquí".

El hito del miércoles se produce cuando las industrias del cine y la televisión de Estados Unidos siguen paralizadas por las huelgas de sus actores y guionistas. No hay un final previsible: una sesión de negociación la semana pasada que involucró a los estudios de Hollywood, los servicios de streaming y los guionistas en huelga terminó con pocos avances. Las cadenas de televisión están a un mes de comenzar una nueva temporada de otoño, y las emisoras ya han implementado planes de contingencia para la programación que excluye sus series con guion más populares.

Los actores de Hollywood comenzaron su propia huelga el 14 de julio, desatando la primera huelga conjunta en el sector desde 1960. Los problemas en juego para ambos sindicatos incluyen el uso de inteligencia artificial y regalías relacionados con los servicios de streaming.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos realizó mítines especiales para conmemorar el día número 100 tanto en Nueva York como en Los Ángeles. Afuera de las oficinas de Netflix en Broadway en Manhattan, la escena tenía un ambiente optimista. Un flujo constante de manifestantes, tanto guionistas como sus actores aliados del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés), bailaron, tocaron tambores y gritaron consignas mientras marchaban alrededor de la cuadra de la ciudad.

Como es natural con los escritores, los letreros eran marcadamente creativos: "¡¡Esta Barbie está en huelga!!!", "La única escritura gratis que te mereces es este letrero", "Los escritores hacen felices (y tristes) a las personas", Y el simple: "Sin salarios, sin páginas".

Nicole Conlan, una destacada guionista de comedia de "The Daily Show", dijo que, a pesar de estar en huelga desde el 2 de mayo, ha estado tan ocupada organizando las protestas que "me desperté hoy, el día 100, y parece que" acaba de empezar.

"No queremos quedarnos sin trabajo", dijo Conlan, de 33 años, "pero el ánimo es muy alto porque todavía tenemos todo este apoyo después de 100 días. En comparación con huelgas anteriores, realmente parece que la gente entiende lo que estamos haciendo y todavía nos está apoyando".

"Las cosas por las que estamos luchando se aplican no sólo a la industria, sino a toda la economía", dijo Conlan. "En todas las industrias, la gente puede ver a Wall Street y el sector tecnológico encontrando la manera de hacer que las carreras se conviertan en trabajos temporales, por lo que aunque hacemos un tipo de trabajo muy extraño, escribir, es fácil para la gente común ver que nuestros trabajos se convierten en trabajos temporales, y ver cómo se aplica eso a su empleo como enfermera, asistente de vuelo o trabajador de la construcción".

Vicki Winters, una comediante de monólogos en las protestas junto a los guionistas, tocaba la batería mientras sus colegas marchaban. "La codicia corporativa tiene que desaparecer", dijo Winters, de 66 años. "Se están aprovechando de los trabajadores del Sindicato de Actores de la Pantalla y del Sindicato de Guionistas, de casi todos los trabajadores de los niveles más bajos ... mientras que los multimillonarios, los millonarios eligen un número que sacan del aire, como 'Me voy a pagar 11 millones de dólares', y mientras tanto, el tipo de abajo va a ganar 7,25 dólares por hora".