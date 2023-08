Reportan la muerte de la rapera canadiense Lil Tay a los 14 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La rapera e influencer canadiense Lil Tay, de 14 años, y su hermano fallecieron la mañana del miércoles, según se informó en un comunicado firmado por su familia que se publicó en sus redes sociales.

En el mensaje, su familia se dijo totalmente destrozada por su pérdida inesperada, pero no dieron detalles sobre la muerte.

“Con profunda tristeza compartimos la devastadora noticia del repentino y trágico fallecimiento de nuestra querida Claire. Nos resulta imposible encontrar las palabras para describir la insoportable pérdida y el indescriptible dolor que estamos experimentando. Este desenlace fue completamente inesperado, dejándonos a todos en un estado de conmoción”, señala la publicación.

"Durante este tiempo de inmenso dolor, pedimos privacidad mientras lamentamos esta pérdida abrumadora, ya que las circunstancias que rodearon la muerte de Claire y su hermano aún están bajo investigación", agrega el mensaje.

Del hermano no dijeron nada. Pero de Claire Eileen Qi Hope, conocida como Lil Tay, recordaron que nació en julio de 2007 y era una celebridad en redes sociales y la escena musical canadiense, atrayendo los reflectores a su vida por compartir sus videos bailando, presumiendo sus lujos, coches exclusivos, ropa de diseñador y grandes cantidades de dinero.

Su lema era ser “la persona más joven y rica que haya existido”, actitud que atrajo a sus seguidores, pero también a haters que se decían preocupados por la menor, pero la criticaban duramente.

Su última publicación en redes sociales se la dedicó al rapero XXXTentanción, quien murió en 2018 baleado en Miami, Florida.

Para la rapera, el rapero fue su “figura paterna” y quien creyó en ella cuando nadie lo hacía: “Estuviste ahí para mi cuando todos querían que fallara. Estuviste ahí como ‘figura paterna’ cuando no tengo uno. No puedo creer esto, el mal en el mundo… esto no es un adiós. Te amo bro”, escribió entonces.