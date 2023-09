Conciertos en el mes patrio: Depeche Mode, Morrissey, The Weeknd, Grupo Frontera y festival Arre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Depeche Mode, Morrissey, Sam Smith, The Weeknd, Grupo Frontera y el festival Arre, son las destacables alternativas musicales para disfrutar en este septiembre de las fiestas patrias gozando de una extensa diversidad de conciertos y encuentros festivaleros.

Este 1 de septiembre la Arena Ciudad de México en Azcapotzalco vibrará con la presencia de la legendaria agrupación de música regional mexicana Bronco y su tour “A todo color”.

Este mismo viernes el rapero mexicano MC Davo conquistará el Teatro Metropólitan con su estilo el freestyle.

El 2 de septiembre la banda de rock La Gusana Ciega arribará al Auditorio Nacional con sus integrantes Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y “Lu” Martínez, como parte de su gira “Vuelves A Ser”. En esa misma fecha el DJ y productor Deorro prepara fiesta electrónica en el Pepsi Center del WTC. Ese día la banda Rubytates tocará en el Auditorio BB. Al igual, Joss Favela en el Lunario del Auditorio Nacional.

La amplia actividad del día 2 también contempla la visita de la cantante e intérprete sevillana Robin Torres en el Teatro Metropólitan, presentando su nuevo show intitulado “Descanso Dominical” en homenaje a la mítica agrupación Mecano. En la Arena Ciudad de México cantará Pedro Fernández, y el foro Indie Rocks! abrirá sus puertas a los australianos Caligula's Horse.

También este sábado 2 el Foro Veintiocho de la colonia San Rafael celebrará el Synth Fest destacándose por los alemanes Frozen Plasma, los angelinos State Of The Union, de Washington D. C. el proyecto SYZYGYX al mando de Luna Blanc y el poderoso acto de Reaper del Dj Vasi Vallis. En esa misma fecha, el Velódromo Olímpico arropará al CMBA Punk Rock Fest con LNG/SHT, Crown The Empire, Attila, Finde, Nikki Clan y Sad Breakfast.

https://youtu.be/wLAYuyAOsvE?si=7u7CuXEkkbPib0TR

El post-punk de los italianos Soviet Soviet moverá las emociones en el Lunario del Auditorio Nacional el 3 de septiembre acompañándose de los originarios de la CDMX, Stranger and Lovers. Al igual el día 3 el encuentro Resonante revivirá el “Lado B” del rock mexicano de los años 80 y 90 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Este colectivo musical se conforma por miembros destacados de bandas como Size, Zurdok y Tijuana No, por mencionar. El espectáculo convidará a Paco Yescas de El Haragán y Compañía, Claudio Pérez de Radio Kaos, Sergio Silva de Kerigma, Sr. González de Combo Movox y Botellita de Jerez, Federico Bonasso de El Juguete Rabioso, Alejandro Palet de Ansia, Rosa Arias y Hugo González de Limbo Zamba, Jaime Chávez de El Clan, además de Patricio Iglesias y Poncho Figueroa de Santa Sabina.

La banda Garbage al mando de Shirley Manson regresa a esta ciudad para presentar su reciente EP “Witness To Your Love”. La cita es el día 4 en el Pepsi Center WTC. El rapero neoyorkino Post Malone visitará el Foro Sol el 5 de septiembre como parte de la gira “If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying”.

La memorable agrupación de rock La Barranca lidereada por el guitarrista y cantante José Manuel Aguilera tocará el 9 de septiembre en el Teatro Metropólitan para festejar 28 años de carrera. En fechas compartidas hará lo propio Paquita la del Barrio y la Sonora Santanera con María Fernanda, en el Auditorio Nacional.

El festival Arre HSBC se celebrará el 9 y 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El primer día contará con Natanael Cano, La Arrolladora Banda El Limón, Alicia Villarreal, Caballo Dorado y Vivir Quintana. En la segunda entrega se verá a Peso Pluma, Edén Muñoz, Pesado, Ramón Ayala y Sus Bravos Del Norte, La Trakalosa de Monterrey, Mi Banda El Mexicano y La Sonora Dinamita.

Morrissey hará vibrar el 10 de septiembre al Palacio de los Deportes. Por su parte, se verá a Enjambre los días 13 y 14 en el Auditorio Nacional. La celebridad londinense Sam Smith brillará el 14 y 15 en el Palacio de los Deportes como parte de su Gloria The Tour.

Las fiestas patrias del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino serán amenizadas por el Grupo Frontera, en concierto gratuito durante la noche del Grito de Independencia.

El proyecto belga Suicide Commando retumbará 16 de septiembre en Foro Veintiocho, acompañándose de los nacionales C-lekktor. La banda de rock DLD arribará al Auditorio Nacional este 17 de septiembre con sus integrantes Francisco Familiar, Erik Neville y Edgar “PJ” Hansen.

Ghost, el fantasmal grupo sueco retorna a México como parte de su gira mundial para presentar su reciente material discográfico “Phantomime”. La cita es el 18 de septiembre en el Palacio de los Deportes.

El rock londinense de White Lies se sentirá el 20 de septiembre en el Pepsi Center del WTC. Ese mismo día el cantante puertorriqueño Ricky Martin presentará recital sinfónico en el coloso de Azcapotzalco, la Arena Ciudad de México.

Depeche Mode, legendaria banda británica de música electrónica, retorna a esta ciudad como parte de su gira Memento Mori Tour. Los esperados actos ocurrirán en el Foro Sol los días 21, 23 y 25 de septiembre.

El rockero Leonardo de Lozanne presentará su reciente álbum como solista titulado “Espacial Colonial” el día 21 en el Lunario del Auditorio Nacional. La cantante argentina Daniela Spalla estará el 22 en el Teatro Metropólitan.

La banda de rock Porter tocará el 23 en el Palacio de los Deportes. Ese mismo día la poderosa banda británica Cradle of Filth hará temblar el Foro Alarcón.

A su vez, León Larregui el 27 y 28 en el Auditorio Nacional. Al igual, el 27 y el 28, Sabino compartirá en el Palacio de los Deportes. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibirá el 28 de septiembre el espectáculo “Call The Police” reviviendo los éxitos de la agrupación The Police, interpretados por su guitarrista original Andy Summers.

La estrella canadiense The Weeknd conquistará el Foro Sol en un par de fechas, el 29 y 30 de septiembre, como parte de su After Hours Til Dawn Tour.

El festival Magia Negra se celebrará el día 30 en el Foro Moctezuma, presentándose Amduscia, El Clan, Calaverx, Noble Savage, Hoffen, Decena Trágica, Kompadres Muertos, Red Cigarettes, Fausto y Silis.