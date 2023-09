Abuchean a Yahritza y su esencia en festival Arre, y les gritan: ¡chicken! (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El grupo Yahritza y su esencia fue abucheado en el Festival Arre por la audiencia y les gritaron "¡chicken!", durante el fin de semana.

Aun cuando grabaron un video sobre cómo les afectaban los comentarios y pidieron disculpas hasta en su concierto en Monterrey, entre otras cosas, todavía no son bien recibidos.

“Hoy vine aquí a pedirles perdón. Nunca fue nuestra intención ofender a nadie. Es un orgullo ser mexicano, para qué les miento. Mis papás son mexicanos, venimos de raíces mexicanas también, la sangre mexicana siempre la vamos a representar”, indicó Yahritza en Monterrey.

En octubre, Yahritza y su esencia volverán a México para ofrecer algunos conciertos, uno en el Festival Península, en Tijuana, Baja California.

En agosto, Yahritza y su esencia fueron señalados por criticar la comida mexicana, después los agredieron en redes sociales, por lo cual pidieron una disculpa; después, la vocalista de la agrupación, Yahritza, confesó su temor de salir a la calle por posibles represalias por sus detractores.

En entrevista con el youtuber Pepe Garza, desde su casa en Yakima, Washington, Yahritza, de 15 años, confesó, entre lágrimas, lo sentido cuando vio los deseos de muerte de los usuarios de redes sociales que comentaron los videos de su hermano.

“Era de si vienen a México… Si yo los veo… Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y me hicieran algo, y era más por mi hermano, porque no quiero que le pase algo. Era más la preocupación por él. A nadie le quisiera desear que les desearan algo. O insultar a sus papás, a quienes les escribieron que no los crearon bien”, indicó entre sollozos.

Respecto de los cuestionamientos sobre por qué no apoyan al país, la adolescente se sinceró: “porque no crecimos allá, no sabemos mucho de México”.

Sus padres lamentaron lo sucedido con sus hijos, quienes, debido a los comentarios en su contra, en momentos en que comenzaban su carrera con duetos con grupos de regional mexicano como Grupo Frontera y Banda MS, pero los sacaron del cartel del Festival Arre que se realizaría en septiembre en la Ciudad de México.

Yahritza lloró después de comer alimentos mexicanos, y a pregunta de Garza, uno de los hermanos comentó que no le gustan las salsas y lo dijo porque se le hizo lo más sincero de decirlo.

Rechazaron haber despreciado a México, simplemente no habían podido conocer el país y, por eso, hablaron con desparpajo. Su hermano confesó haber grabado a su hermana cuando destapó un refresco de lata porque siempre le hace cara a todo lo que le enseña y se le hizo chistoso.

“No era como de asco, no era así, porque cuando me graba siempre hago una cara y ahí se me hizo que podía poner esa cara. De hecho, en ese mismo lugar le pregunté: ‘nos podemos llevar el envase’ y me dijo: ‘no, no, tienes que dejarlo aquí’, entonces le pregunté al señor: ‘me lo da en una bolsa’, y luego, ahí en ese momento, me está grabando y ahí esa cara, y se miró mal, pero no fue así”, indicó Yahritza.

Comentó el motivo de la discusión de una chica que le preguntó por qué no hablaba en español si cantaba en ese idioma, pero ella comentó que se siente más cómoda hablando en inglés porque crecieron aprendiendo ese idioma.

¿Qué hicieron “Yahritza y su esencia”?

El 3 de agosto, a propósito de su visita a México, alguien, en redes sociales, revivió una entrevista hecha en enero pasado para el podcast “Agushto papa”, donde hablaron sobre qué les gustaba o disgustaba de la comida mexicana y confesaron que no era su preferida, y por eso se inició una campaña en redes para “cancelarlos”.

La agrupación formada por los tres hermanos de ascendencia mexicana sólo dijeron que preferían la comida estadunidense, porque en México, “no pica”.

“Si me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo Yahritza sobre su visita a México capital.

“Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando, el mayor de los hermanos. Jairo, el de en medio, lo secundó: “Para mí también es la comida, porque yo soy delicado y como nada más pollo, como las alas, que no tengan chile. No me gusta nada de eso. También la soda aquí está como, no sé, si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá, porque allá tiene mucho gas, te quema la garganta más”, dijo.

Un día después de la polémica, los hermanos de padres michoacanos, nacidos en Estados Unidos, pidieron una disculpa por haber hablado mal de la comida mexicana.

El jueves pasado grabaron un clip en TikTok, Yahritza y uno de sus hermanos, dijeron, a nombre de los tres, que se sienten muy orgullosos de ser mexicanos, aunque nacieron en Estados Unidos.

Agradecieron al público mexicano por recibir su música y al grupo con mucho cariño.

Dieron razón a los comentarios en su contra hechos en redes sociales por sus declaraciones.