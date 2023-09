Programar a Yahritza el 15 de septiembre, “una aspirina en un tema que va más allá”: Fernando Morán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente pidió “perdonar” a Yahritza y su Esencia y anunció que la agrupación musical se presentará este 15 de septiembre en el Zócalo, pero el músico, investigador independiente y locutor Fernando Morán advierte que “programarlos un día, no va a cambiar las cosas, lo que tiene que cambiar es la política mexicana, al interior y al exterior”.

El locutor de La Caliente FM en Chihuahua, quien radica en California, Estados Unidos, detalla en entrevista con Proceso:

“Como migrante –tengo 35 años viviendo fuera de México– puedo decir que el gobierno mexicano no hace nada por la cultura de los migrantes al norte del país… programar a Yahritza el 15 de septiembre en el Zócalo es como cuidarse por lo que representan económicamente los mexicanos en el extranjero con las remesas.

“Si el presidente insulta a periodistas, no hay credibilidad; quiere encabezar una supuesta causa y trata de quedar bien; que vaya y que se suba a la tarima con ellos, pero no lo va a hacer,” expone.

Yahritza y su Esencia se equivocaron

“Sí, se equivocaron (Yahritza y su Esencia), no hay mucha defensa, desafortunadamente el perdón no puede ir de una sola persona o de un mandatario, sino de una sociedad”, indica Fernando Morán.

Y continúa: “A nivel de turismo se muestran imágenes de un México lleno de flores, limpio, de colores, sin tráfico, pero cuando viene alguien y ve que no es así y lo dice, ahí viene el castigo social”.

La agrupación conformada por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez se presentó el pasado sábado como parte del Festival Arre, donde fueron recibidos con rechiflas y gritos de “¡Chicken, chicken, chicken!”, en referencia al comentario que hicieron sobre que no les gustaba la comida mexicana y preferían comer pollo frito.

Comenta Morán:

“Es el castigo que están recibiendo, la población los sentencia, pero encima los medios de comunicación usan el tema, buscan vengativas, ‘lo que vende’”.

Y reitera: “AMLO no está cambiando nada al invitarlos al Zócalo, es como dar una aspirina en un tema que va más allá, porque el gobierno mexicano no hace nada por apoyar a músicos que representen la cultura nacional, menos a los migrantes que están haciendo arte, es un tema mucho más fuerte y profundo.

Al cuestionarle si asistirá al Zócalo capitalino responde que no, que irá a la alcaldía Coyoacán para ver la interpretación del músico Guillermo Velázquez, “es un gran amigo, un músico que debería estar en el Zócalo”.

“Tenemos que perdonar, todos”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en la conferencia de este 14 de septiembre que Yahritza y su Esencia se sumaría al elenco de la noche festiva de este viernes 15 en el zócalo capitalino, en donde también estarán otras bandas, como el Grupo Frontera.

AMLO dijo que Yahritza estará junto con los niños y jóvenes de “Semilleros Creativos” de la Secretaría de Cultura federal:

“¿Porque no pones al Grupo Frontera, pero con la niña (Yahritza)? Vamos a escucharla”, pidió López Obrador en la conferencia de prensa a su vocero Jesús Ramírez, para decir enseguida:

“También va a estar la niña, pero no con ellos, parece que va a estar con las niñas y los niños, la invitaron de Semilleros Creativos, porque la niña, sus hermanos, también menores, dijeron algo no adecuado, como todos que cometemos errores, porque somos seres humanos, y ellos ofrecieron con mucha humildad disculpas, pues tenemos nosotros que perdonar, todos.”

Lo “no adecuado”

El video de una entrevista con Yahritza y su Esencia se hizo viral hace poco más de un mes porque los integrantes de esa agrupación musical provocaron gran polémica por los comentarios que hicieron sobre la comida mexicana y la Ciudad de México.

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo Yahritza, la vocalista nacida en Estados Unidos.

Su hermano Armando “Mando” Martínez, expresó: “no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”. Luego Jairo Martínez se sumó al tema de la comida: “no me gusta que ni tengan chile, la soda aquí sabe diferente, te quema la garganta más”.

Si bien después ofrecieron disculpas en redes sociales mediante un video de Tik Tok, días después Yahritza tuvo un encontronazo con una usuaria en un Tik Tok en vivo, que terminó en discusión; en una parte le dijo que no le gustaba que le hablara en español:

“No me estés hablando en español, por favor”, a lo que la influencer respondió: “Tienes que hablar en español, porque cantas en español, tu chat es en español, la gente que te sigue en México habla español, no todos hablan inglés”.

Yahritza, luego de hacer sonido y mímica con los dedos para indicarle que guardara silencio, le dijo:

“Eso no significa, nada más porque canto en español, la gente me escucha que son de México, no importa, si yo hablo inglés más que español, si no me quieren escuchar o no entienden, pues voy a hablar inglés cuando yo quiera hablar inglés, y cuando quiera hablar en español, voy a hablar en español; yo pienso que, si no les gusta, se pueden retirar.”