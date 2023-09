En el musical “Malinche”, de Nacho Cano, ni Hernán Cortés fue un genocida ni Malinalli una traidora

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La historia de México ha sido mal contada, porque ni el conquistador Hernán Cortés fue un genocida ni Malinche fue una traidora, opina Nacho Cano, músico español cofundador del grupo Mecano.

Pero no por opinar eso ha sido cancelado, como Yahritza y su Esencia, aunque sí muy criticado por usuarios de redes sociales que ven muy mal tanto lo que interpretan como una defensa de Cortés como la aseveración de que México no existiría sin los españoles.

Y es que Nacho Cano se propuso contar su versión de la historia mexicana en la obra musical que tituló Malinche, creada en 2022 y puesta en escena en Madrid, España.

En esa obra, a ritmo de flamenco y de hip-hop, Nacho narra la historia de amor entre Malinche y Cortez.

En entrevista con la agencia EFE, Nacho Cano cuenta que decidió realizar la obra porque siempre ha creído que la historia de Malinche está mal contada, sobre todo cuando la tachan de traidora.

Explica que, pese a no ser mexicano, quiso contar la verdadera historia porque el pasado de México también es el de España.

“La historia de México es la historia de España. México no existe antes de que lleguen los españoles. Los españoles llegaron, crearon el mestizaje, bautizaron e igualaron a la gente.

“Por supuesto que se produjeron abusos, como pasa hoy en día, pero esa es la humanidad, no los españoles de hace 500 años, que eran bastante más civilizados que los de ahora, desde mi punto de vista”, agrega.

