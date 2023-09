Ver, oír, aplaudir, silbar…

TC UNAM ¡Viva México!

Para celebrar las fiestas patrias el Taller Coreográfico de la UNAM ofrece un programa con cuatro obras creadas por su fundadora Gloria Contreras (1934-2015), a partir de las composiciones de igual número de músicos mexicanos: “El mercado”, Blas Galindo: “Danzón”, Arturo Márquez; “Intermezzo”, Manuel M. Ponce; y “Huapango”, José Pablo Moncayo.

Además, “La serenata (extracto de Tiempo de mariachi)”, con coreografía de Diego Vázquez, actual director de la compañía, y música de José Alfredo Jiménez.

Titulado “¡Viva México!”, el espectáculo ofrece una función el domingo 17, de las 12:30 a las 14:00 horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, Insurgentes 3000, Ciudad Universitaria, Metrobús Centro Cultural.

“El mercado”, de Blas Galindo. /Foto: cultura.unam.mx

“Extraña forma de vida”, del español Pedro Almodóvar

Una producción de España y Francia de este año. La historia, de 31 años, es dirigida por el célebre Pedro Almodóvar. Actúan Ethan Hawke (Jake), Pedro Pascal (Silva), Manu Ríos (Singer), José Condessa (Silva joven), Jason Fernández (Jake joven) y Sara Sálamo (Conchita).

Silva llega al pueblo de Bitter Creek para visitar a su viejo amigo Jake, a quien no ve desde hace 25 años y hoy es el alguacil del pueblo. Después de una velada apasionada, a la mañana siguiente la revelación de las conexiones de ambos hombres con un crimen local sugiere que su rencuentro es más que un viaje por sus recuerdos.

Se trata del segundo trabajo en inglés de Almodóvar. Es un western de temática gay que recopila la iconografía y referencias clásicas del género para subvertir luego toda esa tradición. Cineteca Nacional, Avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco. Sala 2, sábado 16 de septiembre a las 15:30, 19.45 y 21:00 horas, y domingo 17 de septiembre, a las 12:45, 14:15, 15.30, 19.45 y 21:00 horas.

“El conde”, del chileno Pablo Larraín

La nueva película de Pablo Larraín es una comedia negra que retrata un universo paralelo en el que el dictador chileno Augusto Pinochet es un vampiro que vive oculto en una mansión en el extremo sur del continente.

Tras 250 años de vida, Pinochet ha decidido dejar de beber sangre y abandonar la vida eterna. Ya no soporta que el mundo lo recuerde como un ladrón corrupto y codicioso. Sin embargo, su deseo choca con los intereses de sus cinco hijos, quienes intentan rapiñar su fortuna, y con la aparición de una joven monja contratada para exorcizarlo.

Actúan: Jaime Vadell (Augusto Pinochet), Gloria Münchmeyer (Lucía Hiriart), Alfredo Castro, Paula Luchsinger, Catalina Guerra, Diego Muñoz, Amparo Noguera y Marcial Tagle. Cineteca Nacional, Avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco. Sala 3. Sábado 16 a las 17:30 horas y domingo 17 de septiembre a las 13:15 y 20:15 horas.

“¿No estamos solos?”

Tras el histórico hecho en el recinto de la Cámara de Diputados de México, en donde por primera vez se presentaron seres biológicos no humanos, History vuelve a estrenar el documental especial Momias de Nazca, en el que el periodista y ufólogo Jaime Maussan investiga el origen de fósiles de momias de tres dedos que se encontraron en Perú en 2017, exhibidos esta semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro como pruebas físicas de que se trata de seres no humanos.

En este acontecimiento histórico a nivel mundial, durante la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados, en la Cámara de Diputados, Maussan afirmó que una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) demostró que esos cuerpos –cuyo ADN supuestamente no coincide con ninguna especie terrestre conocida– tienen más de mil años. Además, Maussan pidió a los legisladores que se reconozca la existencia en el país de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), término que sustituye al de Objetos Voladores no Identificados (OVNIS). Canal History. Sábado16 de septiembre a las 21:50 ahora y domingo 17 de septiembre a las 17:00 horas.