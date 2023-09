Investigan por acoso sexual al agente que inspiró la película de Eduardo Verástegui

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tim Ballard, exagente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en quien se basa la película Sound of Freedom (Sonido de Libertad) producida por el activista ultraconservador mexicano Eduardo Verástegui, está bajo investigación por presunto acoso sexual denunciado por siete mujeres.

La salida de Ballard de la organización que él mismo fundó contra el tráfico de niños, Operation Underground Railroad (OUR) se produjo tras una investigación sobre denuncias de conducta sexual inapropiada que involucraba a siete mujeres, informó este lunes el portal Vice citando fuentes con conocimiento directo de la organización.

Las fuentes citadas por ese medio revelaron que el autoproclamado activista contra la esclavitud invitó a mujeres a actuar como su “esposa” en misiones encubiertas en el extranjero aparentemente destinadas a rescatar a víctimas del tráfico sexual.

Luego supuestamente obligaría a esas mujeres a compartir la cama o bañarse juntas, alegando que era necesario para engañar a los traficantes.

De acuerdo con Vice, el exagente Ballard envió al menos a una mujer una foto suya en ropa interior, adornada con tatuajes falsos, y le preguntó a otra “hasta dónde estaba dispuesta a llegar”.

Ballard es interpretado por Jim Caviezel en Sonido de Libertad,

“Tim Ballard renunció a O. U. R. el 22 de junio de 2023. Él se ha separado permanentemente de O.U.R.

“O.U.R. se dedica a combatir el abuso sexual y no tolera el acoso sexual ni la discriminación por parte de nadie en su organización”, dijo la organización a Vice News.

Sonido de Libertad se convirtió en un inesperado éxito de taquilla al recaudar hasta la fecha en Estados Unidos más de 183 millones de dólares, y 210 millones a escala global.

La película ya había causado anteriormente controversia luego de que uno de sus inversionistas Fabian Marta fuera acusado de secuestrar niños. Este caso provocó una discusión pública entre Verástegui y un reportero que le preguntó del tema.

Verástegui, conocido por su pensamiento ultraconservador y por su amistad con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, busca ser candidato independiente a la presidencia de México.

We're now able to report that Tim Ballard's departure from Operation Underground Railroad followed a sexual misconduct investigation. This news was first broken by Utah journalist Lynn Packer. https://t.co/wnYqfTSL7q — Anna Merlan (@annamerlan) September 18, 2023