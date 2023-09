Festival Internacional Cervantino: Abren registro para accesos gratuitos en la Alhóndiga de Granaditas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como cada año el Festival Internacional Cervantino (FIC) tendrá actividades en la histórica Alhóndiga de Granaditas, de hecho los conciertos musicales más esperados, incluidos los de este año, se darán ahí; para seguridad de los asistentes se dio a conocer que los accesos serán con previo registro en línea y/o taquilla física, y ya se encuentran disponibles.

El encuentro artístico cultural más imponente de América Latina, y uno de los más importantes a nivel mundial, se realizará del 13 al 29 de octubre en la ciudad de Guanajuato (con Estados Unidos y Sonora como país y estado invitados, respectivamente), y en ese marco se acaba de abrir las puertas virtuales y taquilla física para registro gratuito en actividades en la Alhóndiga, buscando evitar filas interminables el día de los eventos, como solía suceder hasta hace unos años. En esta 51 edición se contemplan 17 actos gratuitos en ese espacio.

El registro se abrió este 18 de septiembre y estará disponible hasta el 4 de octubre de 2023, todos los días a partir de las 11 horas.

Hay que ingresar en www.boletia.com, www.festivalcervantino.gob.mx o la aplicación móvil del Cervantino, dirigirse al apartado “Registro Cervantino”, seleccionar un evento y llenar el formulario con los datos solicitados, personales y de un acompañante. En este paso es necesario indicar si la persona usa silla de ruedas, y es importante recordar que todas las personas mayores de tres años requieren un registro. ?

Los detalles

Entre los datos que se deben tener en cuenta y a la mano a la hora de realizar el registro está lo siguiente según el FIC:

“Antes de iniciar el registro asegúrate de contar con un correo electrónico vigente y una identificación oficial, la cual deberás mostrar antes de ingresar al evento. El cupo es limitado, por lo que antes de seleccionar un espectáculo encontrarás la leyenda “Registro abierto” o “Registro cerrado”, ya sea que el evento aún esté disponible o lleno. ?Al concluir la selección, recibirás un correo electrónico con tu boleto gratuito de acceso a las gradas de la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

“Asegúrate de guardarlo en tu dispositivo móvil o imprimirlo, ya que será tu entrada el día del evento. Los boletos son únicos e intransferibles y no podrás realizar ninguna modificación una vez concluido el registro”.

Para quienes no disponen de internet o un teléfono celular, el FIC puso la “Taquilla FIC” en el Museo Conde Rul, ubicada en Av. Benito Juárez No. 8, Zona Centro, en Guanajuato, Gto. Las personas interesadas podrán acudir del 18 de septiembre al 4 de octubre en un horario de 11 a 20 horas.

El Cervantino tendrá en la Alhóndiga 17 agrupaciones artísticas nacionales e internacionales.

Aquí el calendario:

13 de octubre: Broadway va a Hollywood. Roberto Beltrán-Zavala, director concertador; Keith Thompson, director creativo y arreglista; Glauco Araujo, maestro de ceremonias.

14 de octubre: La-33

15 de octubre: Orquesta Aragón

16 de octubre: Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato

17 de octubre: Jhanu

18 de octubre: Banda de Música del Estado de Guanajuato

19 de octubre: La Santa Cecilia

20 de octubre: Technicolor Fabrics

21 de octubre: La Mezcla

22 de octubre: Ensemble Mik Nawooj Orquesta Escuela Jóvenes Líderes

23 de octubre: Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

24 de octubre: Caloncho?

25 de octubre: Banda Sinfónica del Estado de Sonora?

26 de octubre: Margaritas Podridas

27 de octubre: Dubioza Kolektiv?

28 de octubre: Trey McLaughlin and The Sounds of Zamar/ Coro de la

Universidad de Guanajuato

29 de octubre: Arturo O'Farrill and The Afro Latin Jazz Orchestra y el Colectivo Conga Patria Son Jarocho

El programa general de la 51 edición del Festival Internacional Cervantino se puede consultar en www.festivalcervantino.gob.mx y en la app Cervantino.