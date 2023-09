Ghost, una gala dantesca en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alucinante gala brindó la agrupación sueca Ghost este lunes en el Palacio de los Deportes, agasajando a sus fieles en un poderoso aquelarre de rock duro y estética escénica infernal.

En siniestras ambientaciones el vocalista fantasmagórico, actualmente encarnado en Papa Emeritus IV --personaje alter ego del locuaz Tobías Forge, nacido un 3 de marzo de 1981--, salió ante el público del llamado Domo de Cobre.

Cabe recordar que Ghost en su pasada visita a la Ciudad de México, en 2020, como parte de su show de fin de tour titulado como “A Final Gig Named Death” (“Una gira final denominada muerte”), se transformó de Cardinal a Papa Emeritus IV.

El cantante con maquillaje cadavérico irrumpió custodiado por su ensamble de músicos llamados Nameless Ghouls (“Demonios necrófilos vivientes”, según la mitología árabe, más el adjetivo “sin nombre” en inglés), rasgando en apertura “Kaisarion” y “Rats”.

A telón de fondo una catedral gótica erigía macabros ventanales. Un par de plasmas laterales visibilizaban a los enlutados ejecutantes en acción, eternamente ocultos portando máscaras apocalípticas. A lo largo del ritual, Tobías intercaló cambios de vestuario escenificando sus personalidades demoniacas.

Los asistentes corearon en desgarradores aullidos de principio a fin, levantando a su vez las manos con la señal cornuda en honor a satán.

El repertorio consideró “From the Pinnacle to the Pit”, “Spillways”, “Cirice”, “Absolution”, “Ritual” y “Call Me Little Sunshine”.

El ágil espectáculo avanzó en “Con Clavi Con Dio”, “Watcher in the Sky” y la clásica “Year Zero”. Lengüetazos flamígeros surcaban el escenario y los escalofriantes cánticos generalizados retumbaban en los corazones.

Hail Satan! Archangelo

Hail Satan! Welcome year zero…

Belial, Behemoth, Beelzebub

Asmodeus, Satanás, Lucifer…

El Domo de Cobre retumbó en cátedra metalera tocándose “He Is”, “Miasma” y “Mary on a Cross”. Al ocaso resonó “Mummy Dust” y “Respite on the Spitalfields”. El clamor de la fanaticada insaciable hizo retornar velozmente al líder obsequiando “Kiss the Go-Goat”, “Dance Macabre” y “Square Hammer”.

Tobías Forge y sus Nameless Ghouls encaminaban sus tétricos pasos al filo de la tarima en reverencias gratitudes. Los espíritus saciados huían gozosos de mágica energía oscura.