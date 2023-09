CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ausencia es presencia y en el principio de dualidad son necesarios los opuestos. Bajo esa premisa, la ilustradora peruana Issa Watanabe, narra mediante sus dibujos y sin diálogos, el fenómeno del éxodo en el cuento infantil Migrantes bajo el sello de Libros del Zorro Rojo.

"Es una forma de comunicar brutal cuando uno traslada este silencio a las imágenes, el silencio no solamente en este libro es la ausencia de texto, abre un espacio por no decirlo todo. Deja un espacio a la interpretación, a la reflexión a contemplar uno como lector lo que lleva dentro, como la poesía, un equilbrio entre lo que dices y lo que callas, entre lo que cuentas y lo que no", dice en entrevista con Proceso.