Depeche Mode brinda un espectáculo de ensueños electrónicos en el Foro Sol (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Un espectáculo de ensueños electrónicos, brindó la legendaria agrupación británica Depeche Mode este jueves en la primera de tres fechas en el Foro Sol, pues se presentarán también el 23 y 25 de septiembre.

En un recorrido por su historia musical y recientes creaciones como parte de la gira Memento Mori Tour, la noche de noche de este jueves las emociones de 65 mil fieles se encumbraron en ambiente de locura a los primeros pasos de Dave Gahan, Martin Gore, a su vez, las añoranzas ante la ausencia de Andrew Fletcher (1961-2022).

Siendo uno de los conciertos más esperados del presente año, la fanaticada se entregó demencialmente desde los acordes de apertura en “My Cosmos Is Mine” y “Wagging Tongue”.

La mítica banda de Synth Pop surgida en 1980 se acompañó de un magnífico ensamble de músicos, aderezando ritmos electrónicos en dosis de rock, confabulando una potente ejecución aclamada de principio a fin.

La producción relució por una monumental pantalla a telón de fondo y destellantes luces láser que crearon atmósferas de remembranzas ochenteras.

Acudió un público diverso en edades, desde los coetáneos a Depeche a una nueva oleada generacional adoradora al igual. El repertorio seleccionó “Walking in My Shoes”, “It's No Good” y “Sister of Night”.

En el pletórico recinto de la alcandía Iztacalco resonó “In Your Room” y en pasiones desbordadas “Everything Counts” y “Precious”. El líder Gahan en todo momento agradeció a las multitudes. Los coreos correspondidos por sus adeptos diseñaron una noche electro-mágica, en la que se incluyó “Speak to Me”.

El buen Gore tomó estafeta a los cantos de “A Question of Lust” y “Soul With Me”, siendo halagado por los reunidos en griteríos y aplausos ensordecedores.

Dave continuó entonando “Ghosts Again”, “I Feel You” y “A Pain That I'm Used To”.

“World in My Eyes” encarnó emotivos pasajes, siendo dedicada especialmente en homenaje al desaparecido Fletcher. En las plasmas se observaba el rostro del artista nacido en Nottingham. Los respetables alzaron hojas de papel impresas enseñando la imagen del músico, adicionando señales alusivas a Andrew con las manos hacia los cielos.

A sus 61 años, Dave hechizó con inagotables y seductores bailoteos seductores, muy a su estilo, lo que complementó una pasarela cuando retumbó “Wrong”, “Stripped” y “John the Revelator”. En aparente adiós el vocalista elevó la bandera de México al son de “Enjoy the Silence”.

Gahan y Gore retornaron velozmente, para “Waiting for the Night”.

Los obsequios sobrevolaron en un enloquecedor ocaso catártico a los ritmos de “Just Can't Get Enough” y “Never Let Me Down Again”. El finiquito relució a broche de oro en la memorable “Personal Jesus”.

Dave Gahan y Martin Gore, acompañándose de sus camaradas músicos se rindieron a su gente en reverencias. El show concluyó en una oleada de aullidos y aplausos ensordecedores de la fanaticada. Depeche Mode prepara dos conciertos extra este sábado 23 y lunes 25 de septiembre en el mismo recinto.