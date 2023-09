“Quelar”, “Remembranzas” y “Prórroga”; el flamenco y la danza están en Los Talleres

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El flamenco y la danza están presentes en el Centro Cultural Los Talleres: este fin de semana abre “Quelar” de la compañía Caña y Candela Pura, que dará paso a “Remembranzas” del Colectivo al Aire Flamenco, y posteriormente el independiente y multidisciplinario “Prórroga”, tres propuestas diferentes entre sí unidas por la pasión del movimiento y las historias.

En el caso de “Quelar. Lenguaje del sentimiento flamenco”, que se presentará las noches del 23 y del 24 de septiembre, es un espectáculo con bailaores y música en vivo, completo en esencia en torno al flamenco basado en ‘palos’ (géneros) como el martinete, la seguiriya, la soleá, bulerías y los fandangos de ‘huelva’ y ‘alosno’.

“Quelar” de Caña y Candela Pura, dirigida –nada más y nada menos– que por Lourdes Lecona (reconocimiento Danza UNAM 2019), significa en caló gitano ‘bailar’ o ‘danzar’, y es un estreno de la compañía, explicó la coreógrafa:

“Bailar o danzar conlleva de manera implícia el estar juntos, y así será: habrá una cadena de bailarines, además de iluminador, vestuario, música en vivo –que es fundamental porque, si no hay, le resta un elemento que es natural–, y digo esto porque, si bien la pandemia nos orilló a la distancia, ahora regresamos con todo a un ‘Quelar’.

“Lo nombré en un segundo momento ‘lenguaje del sentimiento flamenco’ porque en las formas de representación, que conviven con estética y estilos, se toca todo lo que tiene que ver con las dimensiones del sentimiento humano. Esto es regresar a lo que le dio el sustento al flamenco”.

10 artistas en escena

Detalló que son 10 artistas en escena más tres músicos, guitarra, cante y percusión, el espectáculo corre a cargo de los bailaores/bailarines:

Aline Lecona, Ángel Vázquez, Claudia Vázquez, Edgar Pimentel, Fabiola Medellín, Floriselda Ortíz, Indra Juvenal, Mario Piña, Denise Frias. En el canto Rose Garcia, la guitarra de Daniel Soledad y las percusiones de Alejandro Garcilazo.

El diseño y producción son de Isabel María Romero Cano, la iluminación de Daniel Rodríguez Salamanca, y el concepto original y coreografía de Lourdes Lecona, quien también es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte.

Sobre lo que el público espera este fin de semana con ‘Quelar’ detalló:

“Lo que va a disfrutar es un abanico de cuadros, desde los fandangos de Granada, los de Huelva, que se sepa cómo es vivir un fandango de Alosno, pero también el martinete, la seguiriya, la soleá, las bulerías, que son llamados ‘cantos grandes’.

La pieza, si bien se estrenó el 9 julio de este año en única función en el Teatro de la Danza, continúa siendo un estreno extendido con estas tres fechas.

Sobre los recintos para la danza dijo:

“La creatividad siempre está a flor de piel, pero ante la falta de espacios para montar danza, a veces el vestuario, la escenografía, el trabajo y el corazón de cada espectáculo se van a la bodega, así que estar en Los Talleres es un esfuerzo más por continuar de estreno y tener continuidad en ese sentido.”

Cuestionada sobre las críticas hacia el sector cultural en relación con el manejo de la 4T, faltas de espacio y presupuestos, apuntó:

“Se han hecho cosas, creo, que no se ha entendido tanto. Había sectores que no se habían apoyado, como los comunitarios. Los recortes presupuestales siempre han sucedido, pero creo que ahora se hizo una distribución en el mercado de las artes, que ha sido muy criticada y muchas críticas vienen de artistas de escritorio, no de ejecución.

“Se ha criticado, al Fonca que ahora lo heredamos como Sistema de Apoyos a la Creación, pero se mantiene; se ha abierto el abanico para que los artistas de larga trayectoria tengan acceso al beneficio para poder producir, porque finalmente generamos empleo, pero también para que el bailarín con tres años de experiencia pueda contar con la posibilidad de producir un proyecto… y lo digo siendo apartidista.” "Quelar", un abanico de cuadros, desde los fandangos de Granada, los de Huelva o los de Alosno.

“Quelar. Lenguaje del sentimiento flamenco” se presenta este sábado 23 a las 19 horas; y el domingo 24 de septiembre a las 18 horas en Los Talleres ubicados en Coyoacán.

"Remembranzas"

Respecto a Remembranzas, del Colectivo al Aire Flamenco, que se presenta este 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en Los Talleres, Adriana López Mariscal, integrante de esa agrupación femenina detalló:

“Este espectáculo vino después de la pandemia; 2020 fue el punto de partida para crear esto que tiene que ver con nuestros recuerdos personales, lo que vivimos y la necesidad impetuosa de bailar, la necesidad de reunir lo que hacemos como artistas, tanto en solitario como colectivo. Así armamos este programa”.

–En los últimos años ha habido un crecimiento exponencial del flamenco en México, ¿a qué se debe?

–Como artistas hemos visto y vivido el crecimiento del flamenco y de la danza española estilizada, que es el espectáculo que vamos a presentar. Uno se nutre de otro y le gusta mucho a la gente, la danza española estilizada es muchas veces ese vínculo que lleva a la gente al flamenco.

“Tenemos la fortuna de que dos de mis colegas son especializadas como licenciadas en ‘danza española estilizada’ por la Escuela Nellie y Gloria Campobello, otras dos tenemos formación independiente, pero como colectivo y compañeras en otra agrupación, que fue donde nos conocimos, hemos notado que llama la atención entre jóvenes, niños, y eso hace que siga creciendo, porque se puede compartir, se vuelve familiar y desde ahí crece.”

–¿Por qué mencionas a la danza española estilizada como vínculo para llegar al flamenco?

–El flamenco se compone del toque, canto y baile, es más profundo, con una fuerza que viene desde las entrañas; y la segunda, si bien se nutre del zapateado y ‘palos’, como bailarina en escena se puede nutrir de otros recursos, danzas y elementos, apoyarse en música clásica o en arreglos de jazz; tradicionalmente se usaba con castañuela, pero ahora se puede usar bastón, mantón, bata de cola, y el zapateado es más sutil, va acompañando más a la música. A final de cuentas, ambos se complementan.

El espectáculo tendrá tres funciones de “Remembranza” en el Centro Cultural Los Talleres, este 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre; estará a cargo de las bailaoras Mariana Contreras, Thalia Jacobo, Ileana Ramírez y Mariana López, y tendrá una hora de duración. "Remembranzas" tiene que ver con recuerdos personales y con la necesidad impetuosa de bailar.

La agrupación se puede encontrar en Facebook, Youtube e Instagram como @ColectivoAlAireLibre.

"Prórroga"

María del Mar Glagovsky, artista escénica independiente, presentará junto a sus colegas Mayra Ortíz y Angélica Perea el espectáculo multidisciplinario “Prórroga”, los días 6, 7 y 8 de octubre en Los Talleres.

La idea, explicó Glagovsky, surgió mucho antes de 2020, por buscar llevar a escena lo que sucede con el cuerpo ante el paso del tiempo, el transcurrir que da paso a la vida, pero también el del deterioro. Relató:

“Este pensamiento se acrecentó durante la pandemia, pues lo que vivimos estaba enfocado en el deterioro del cuerpo y por tanto de la vida, y ahí comencé a escribir el texto. Cuando nos dieron la oportunidad de regresar a los salones convoqué al equipo, y comenzamos a explorar en ese rumbo, buscando darle forma escénica.

“Lo pensé como literatura desde un principio porque la danza, a pesar de su potencia, sentía que no me dejaba explorar más allá, así que decidí captar diversos lenguajes, me adentré a las letras, a la música, el teatro, pues todo en conjunto me ayudaba a contar algo de manera clara y sin dar por sentado nada.”

Dividida en tres partes y dirigida en escena por Francisco Carrera, con Lorena Arroyo en la producción, cuenta en escena con tres artistas: Mayra Ortiz, Angélica Perea y Glagovsky en escena.

Explicó:

“En un primer acto se presenta a los artistas y el tema central; en el segundo se asocia a movimientos corporales, y el tercero es un cierre que, más que conclusión, siembra ideas.

–¿De dónde viene el título de ‘Prórroga’?

–De pensar en el desgaste del cuerpo, y cómo se lanza esa suplica a la vida; es prórroga, concepto que está en varios momentos del montaje, además de asociarse a otra maravilla más, que es el momento específico de la mujer para engendrar, dar vida, que también tiene un momento determinado, y no hay prórroga.

–¿Un momento entre la vida y el ocaso?

–Sí, eso planteamos, porque en el fondo de todo está el honrar a la vida y a la muerte, esa dualidad que representan. "Prórroga", una súplica a la vida.

“Prórroga” estará en funciones estos 6, 7 y 8 de octubre, también en el Centro Cultural Los Talleres.