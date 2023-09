Ver, oír, aplaudir, silbar…

*

El paisaje es presente del pasado

Entre las diversas actividades en la colonia Cuahutémoc, este sábado se inaugura en la galería Terreno Baldío la exposición “El paisaje es presente del pasado”, a las 16 horas. La muestra forma parte de su “Gama Week”, en donde diversos y jóvenes artistas dan a conocer sus más recientes obras, entre ellos: Javier Hinojosa, Angella Holguín, Karla Leyva, Javier Marín, Julio Martínez Barnetche, Rodrigo Mazari, Aurora Noreña y Patricio Tejedo.

La galería se ubica en Orizaba 177 en la colonia Roma, Ciudad de México. Mayores informes https://terrenobaldio.com. La muestra estará abierta del 21 al 24 de septiembre.

*

"Sombra de mi bien".

“Detente sombra de mi bien”, Sor Juana en el foro teatral El Cubo

Gilberto Guerrero Vázquez, dramaturgo y director de escena en “Sombra de mi bien”. La más reciente producción de la compañía Delirio Teatro en el Foro El Cubo plantea “dos de los conflictos de sor Juana: su ardiente amor por la virreina y la opresión de que es objeto los jerarcas de la Iglesia”. Pero vivimos otros tiempos… ¿Cómo se desarrolla y desenlaza este conflicto?”, se pregunta Guerrero, fundador, con Ana Luisa Alfaro, de la compañía Delirio Teatro.

Este montaje es una apuesta en la que se anulan algunas de las convenciones más usadas, transitando el tiempo ficcional de manera continua con los tres personajes, Catarina Mesinas, Alfredo Herrera y Rocío Damián, siempre en escena, acompañados por el violinista Diego Cortés, interpretando música barroca. Esta producción de Delirio Teatro es su proyecto para México en Escena Grupos Artísticos (MEGA) llega a sus últimas funciones.

Sábado a las 19:00 horas en el Foro El Cubo, ubicado en Grajales Robles 28, colonia Del Valle. Tels. 55 3220 2849 y 55 4857 1099. Sigue a Delirio Teatro (@delirioteatromx) en Facebook, Instagram, X y TikTok.

*

"La cabeza en azul"

30 años del Teatro Línea de Sombra en el Teatro Casa de la Paz

Como parte de la celebración por su 30 aniversario, el Teatro Línea de Sombra con las artistas Zuadd Atala y Mariana García Franco han sido invitadas por el foro del Teatro Casa de la Paz para representar gratuitamente el montaje “La cabeza en azul”, una estructura escénica pensada e inspirada con los tiempos de la ensoñación, la meditación y la concentración personal, en un tiempo dispuesto para que suceda en el interior de nuestros dinamismos.

Sábado 22 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural y Académico Casa de la Paz (UAM), calle Cozumel 33, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, 06700, CDMX (teatrocasadelapaz.uam.mx).

*

"Palabras rendidas"

“Palabras rendidas” en el Círculo Teatral

Con la promesa de llevar a los espectadores por un viaje de autodescubrimiento, “Palabras rendidas” tendrá su estreno el 23 de septiembre en el escenario de El Círculo Teatral. Este texto es fruto de un proceso de creación dramatúrgica, conducido por Eduardo Said y basado en la premisa creativa “Write Your Story” (Escriba su historia) de la técnica Travis, en el que participaron las actrices protagonistas de la puesta en escena.

Se trata de una narración que teje cinco universos femeninos, donde a lo largo del espectáculo el espectador descubre cómo todos convergen en una verdad común. El público vivirá una experiencia semejante a mirar a través de un caleidoscopio que revela la belleza y la complejidad de la vida misma. Producción de Eduardo Said, con las actrices Sally Lessig, Natasha Cubría, Fernanda F. Valenzuela, Sandra Coria, Wânia Rangel y Marisa de Alba.

Sábado 23, 19:00 horas, en El Círculo Teatral, ubicado en Veracruz 107, colonia Condesa. Duración aproximada de 80 minutos para adolescentes y adultos. Boletos de $350 pesos disponibles en taquilla y en el sitio web: www.elcirculoteatral.com

*

“La Bodega B-612”

Fin de semana con “La Bodega B-612” de Línea 2 Teatro

Esta obra cuenta sobre el lugar al que llegan todas las cosas pérdidas que empiezan con la letra “B”… Un lugar al que llegan todos los objetos perdidos y olvidados, donde tres archivistas, Bárbara, Benjamín y Berenice, descubren por qué llegaron ahí. Estas historias parten de un tema en común: la desaparición y el olvido.

Línea 2 Teatro es una compañía de profesionales escénicos, formada en el 2018 por creadores buscando relatar historias accesibles para todo público. Obra de Ángel Daniel Hernández seleccionada para formar parte del “Ciclo de Nuevos Dramaturgos Iberoamericanos” en Bogotá, Colombia, “Bodega B-612” se presenta en el Foro A Poco No (República de Cuba 49, entre República de Chile y Allende, Col. Centro).

Sábado 23, a las 19:00 horas, y domingo 24, a las 18:00 horas. Los boletos cuestan 205 pesos en taquilla y Ticketmaster. Redes sociales: Facebook- Línea 2 Teatro https://www.facebook.com/linea2teatro, Instagram: @linea2teatro https://www.instagram.com/linea2teatro/ y página web: https://linea2teatro.com/.

*

"Mendoza"

“Mendoza” y “Reina” en el Foro Shakespeare

A partir de “Macbeth” de William Shakespeare, en versión de Antonio Zúñiga y el director Juan Carrillo, “Mendoza” es una adaptación llevada a los tiempos de la Revolución Mexicana.

Con las actuaciones de Marco Vidal, Mónica del Carmen, Erandeni Durán, Leonardo Zamudio, Martín Becerra, Germán Villarreal, Ulises Martínez, Alfredo Monsiváis, Roam León y Yadira Pérez.

Duración: 135 minutos sin intermedio, para público mayor de 12 años. Sábado a las 20:00 horas.

Y en cuanto a “Reina”, Se trata de una obra que narra la historia de Reina, antigua estrella de la escena mexicana que comete un gran error al repartir la herencia entre sus hijas. Esta anciana apasionada, soberbia, errante y con el pasado a cuestas, se encierra en su teatro, un lugar que la enfrenta con su locura y sus miedos más profundos.

Ella entenderá, demasiado tarde, el significado de su vida. A partir de “Rey Lear” de Shakespeare, con Paloma Woolrich, Marco Vidal, Roam León y Juan Carrillo.

135 minutos sin intermedio para público mayor a 15 años. Los domingos hasta el 29 de octubre, a las 18:00 horas en el Foro Shakespeare, boletos a 350 pesos (https://foroshakespeare.com/preventa-los-colochos/).

*

Programa 1 Foco Viena 1900

OFUNAM

Con el Programa 1 Foco Viena 1900, en su Tercera Temporada 2023, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por su titular Sylvain Gasançon, dedica su presentación del sábado 23 a los compositores Shoenberg, con la interpretación de su obra “Cinco piezas para orquesta”, y en la segunda parte a Gustav Mahler, con “La canción de la tierra, “obra emotiva que fusiona la voz y la orquesta”. Participan la mezzosoprano Jelena Kordic y el tenor Leonardo Sánchez.

La cita es a las 20:00 horas, en la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario, Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria, Metrobús Centro Cultural.



*

"Santuarios del infinito"

“Santuarios del infinito” en el 22

El Canal 22 y diversas televisoras de la República estrenan el documental “Santuarios del infinito”, homenaje al cortometraje “Centinelas del silencio”, que en 1972 obtuvo dos estatuillas Óscar, una al mejor cortometraje y la segunda como mejor documental corto. Fye narrado en inglés por Orson Welles y en español por Ricardo Montalbán.

El cineasta Francisco Laresgoiti, dirige “Santuarios del infinito” en el que se revisitan las locaciones del corto de 1972, los sitios arqueológicos de Tulum, en Quintana Roo; Chichén Itzá y Uxmal, en Yucatán; Palenque, en Chiapas; Calakmul, en Campeche; Teotihuacán, Estado de México; Monte Albán, en Oaxaca; y Paquimé, en Chihuahua. Narrado por Lila Downs, con textos de Antonio Saborit y música de Jorge Reyes.

El nuevo documental se estrena el domingo 24 a las 21:30 horas, en la señal 22.1 de Canal 22 y por streaming.