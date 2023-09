Alcanzan acuerdo tentativo para finalizar la huelga de guionistas de Hollywood. La de actores aún no

LOS ÁNGELES (AP) — Líderes sindicales y los estudios de Hollywood alcanzaron un acuerdo tentativo el domingo para poner fin a una histórica huelga de guionistas después de casi cinco meses, aunque no se ha llegado a ningún convenio con los actores en paro.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) anunció el acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP en inglés), el grupo que representa a los estudios, los servicios de streaming y las compañías productoras en las negociaciones.

"El WGA ha llegado a un acuerdo tentativo con la AMPTP", informó en un correo electrónico a los miembros. "Esto fue posible gracias a la solidaridad duradera de los miembros del WGA y al respaldo extraordinario de nuestros sindicatos hermanos, que se unieron a nosotros en las manifestaciones durante más de 146 días".

Aún falta que el acuerdo para un contrato por tres años —alcanzado tras cinco días de maratónicas negociaciones renovadas entre el WGA y la AMPTP— sea aprobado por la junta directiva del sindicato y sus miembros antes de que la huelga pueda finalizar oficialmente.

Los términos no fueron anunciados de momento. El acuerdo tentativo para poner fin al último paro de guionistas, en 2008, fue aprobado por más del 90% de los miembros.

El acuerdo se alcanzó cuando sólo faltaban cinco días para que la huelga se convirtiera en la más larga en la historia del sindicato, y la más larga en Hollywood en décadas.

Derivado del acuerdo, los programas nocturnos de cadenas televisivas, incluidos "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" de NBC y "Jimmy Kimmel Live!" de ABC, podrían regresar al aire en cuestión de días.

Pero a medida que los guionistas se preparan para volver a abrir sus computadoras portátiles, las cosas en Hollywood están lejos de regularizarse, ya que las conversaciones entre los estudios y los actores en huelga no se han reanudado. El personal que se quedó sin trabajo debido al paro seguirá desempleado por ahora.

La solución propuesta a la huelga de guionistas llega luego de que las conversaciones se reanudaron el miércoles por primera vez en un mes. Directivos, entre ellos Bob Iger de Disney, Ted Sarandos de Netflix, David Zaslav de Warner Bros. Discovery y Donna Langley de NBCUniversal, presuntamente participaron directamente en las negociaciones.

Aproximadamente 11 mil 500 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos abandonaron sus puestos de trabajo el 2 de mayo por desacuerdos con respecto a los salarios, el tamaño de los equipos de guionistas en las series y el uso de inteligencia artificial en la creación de guiones. Los actores, que en julio se unieron a los guionistas en la huelga, tienen sus propias quejas, pero aún no se ha hablado de reanudar las conversaciones con su sindicato.

El paro de guionistas causó una suspensión inmediata de las transmisiones de "Saturday Night Live" y de los programas de entrevistas nocturnos, y desde entonces ha provocado que docenas de programas con guion y otras producciones caigan en el limbo, incluidas próximas temporadas de "Stranger Things" de Netflix, "The Last of Us" de HBO y "Abbot Elementary" de ABC, al igual que películas, entre ellas "Deadpool 3" y "Superman: Legacy". Los premios Emmy fueron postergados de septiembre a enero.