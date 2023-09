A contracorriente, ritmos latinos de Steffie Beltt se imponen con “La raíz (Mi generación) Vol I”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras salir de su zona de confort en la música anglosajona, la cantautora Steffie Beltt dio un giro de tuerca abrazando los ritmos latinos y ahora lanza el álbum La raíz (Mi generación) Vol 1.

–¿Sucumbir ante lo urbano? –se le pregunta.

–No me niego, el problema es la industria que plastifica y agringa a los artistas para vender –dice en entrevista.

Steffie Beltt apenas tiene 25 años y poco a poco empieza a colocarse en los gustos de los jóvenes, su más reciente sencillo “No se me hace justo”, en colaboración con Los Estrafalarios, acaba de lanzarse y ya tiene más de 58 mil vistas en YouTube.

El tema se presenta esta noche en el Foro 1869 y forma parte del volumen La raíz, que ya se encuentra en todas las plataformas musicales.

El disco tiene ritmos de cumbia, norteño, salsa, tango, bossa nova. Pero antes de llegar a ello, la llamada “Voz de fuego” inició su camino artístico en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y su carrera como solista en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM.

En esos escenarios interpretó temas de blues, jazz y rock durante nueve años, como en el Riviera Maya Jazz Festival 2017 y 2022, hasta que hubo un momento clave en su vida, y cuenta su proceso en la entrevista:

“Mi padre es mexicano y mi mamá es cubana. En pandemia, además de lo duro que vivimos todo, tuve la noticia del cáncer avanzado de mi mamá, que falleció en junio de 2021. Fue algo muy fuerte para mí. Tenía dos opciones cambiar y hacer música, o tomar otro rumbo.

“Lo que mi mamá me dejó, además de su amor, fue un momento de introspección. Me miré al espejo y me di cuenta de cuánto me parecía a ella físicamente. Me dije: ‘también soy igual a mi padre en su forma de ser’, me encanta la comida mexicana. Verme con esas raíces me resonó hacia dentro.

“Lo digo porque, antes de hacer eso, hacía blues, jazz, rock, canté por nueve años, y me encantaba hacerlo, pero después de la muerte de mi mamá pensé: ‘No tengo nada que ver con EU, ¿qué hago cantando música anglosajona? Quiero tocar música que tenga que ver conmigo, con mi gente, con mi raíz’. De ahí vino este disco.”

–¿Un cambio fácil?, hablando musicalmente

–Fue complicado porque tuve que salir de mi zona de confort, pero ahora es una maravilla, no solo estoy cómoda, estoy emocionada. Hay un racismo muy interno en el que pensamos que la música compleja es la extranjera, pero ver la complejidad de una cumbia o una salsa es tremendo, saber la riqueza de nuestra propia música, llámese duranguense, cumbia, norteña, banda, huapango, el folclor, tocarla y aprehenderla, e ir aprendiendo y reconocerme en ello, ha sido hasta terapeutico.

–Eres joven, ¿no has sentido la tentación de los géneros urbanos, el reguetón, los corridos tumbados que tanto se tocan por todos lados?

–¡Cruzar al lado oscuro! –dice mientras ríe– Para mí no tienen nada mal el reguetón o el corrrido tumbado, La Raíz vol 1 tiene un poco de reguetón por ahí, pero el problema no es el género, o los artistas, sino una industria que se ha encargado de poner al artista latino como ‘moda’, quitándole la profundidad.

“No hace mucho teníamos a Café Tacvba, Caifanes, Molotov, Maldita Vecindad, que lejos de ser famosos eran la voz de su gente, sus canciones tenían conexión, pero ahora los artistas que ganan Grammy se sienten tan lejos de nosotros, con imágenes en redes sociales ‘perfectas’, porque se los comió la industria, no se sienten reales, están hechos para vender, no para expresar.

“Si se trata de género, me encantaría interpretar un ‘corrido tumbado’ pero con más creatividad, con algo que brinde más que sólo el vender, sin olvidar el arte.”

Y culmina:

“Lo que quiero con mi carrera es retomar lo importante de nuestra música, de nuestra raíz, mi raíz, y desde ahí todo lo que tenemos por decir.”

En ese marco, Steffie Beltt lanza oficialmente su canción “No se me hace justo” y con ella promueve La raíz (Mi generación) Vol I, en un concierto íntimo que se efectuará este martes en el Foro 1869 (avenida Insurgentes Sur 1869) a las 19:30 horas. La acompañará la banda mazatleca Los Estrafalarios.