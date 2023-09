“Mi voz, en plenitud”. Guadalupe Pineda, 50 años de carrera

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Este otoño que arranca la cantante y compositora mexicana Guadalupe Pineda, con alrededor de 34 discos grabados, cumple 50 años de trayectoria:

“¡Ya son muchos años! ¡Bendito sea al cielo sigo vigente, con la alegría del público que me va a ver!, ¡que me aplaude! Acabo de estar hace apenas unos días, en agosto, en Saltillo, Coahuila, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, bajo la dirección del maestro Natanael Espinoza Rincón, con boletos agotados y ovaciones de pie.

“Igual en junio pasado estuve en Chicago, Estados Unidos, donde me dieron un reconocimiento por mi labor a la difusión de la cultura de México. Entonces, ¡me da una gran alegría! Creo que estos cincuenta años de trabajo son regalos de vida”.

Entusiasmada informa que ofrecerá, para celebrar, un recital en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este 30 de septiembre, a las 19 horas. El público --adelanta la ganadora del Gammy a la Excelencia en el 2017-- disfrutará melodías como “Coincidir” de Alberto Escobar, “Yolanda” y “Unicornio azul” de los cubanos Pablo Milanés y Silvio Rodríguez respectivamente, “Cómo fue” de Ernesto Duarte, “Tu voz” de Ramón Cabrera, y “Jacinto Cenobio” de Francisco Madrigal. La artista además interpretará temas de su EP (Extended Play, reproducción extendida) “Mexicana y ranchera”, y de su reciente producción “Homenaje a Armando Manzanero”.

María Guadalupe Pineda Aguilar (Guadalajara, Jalisco, 1955) es su nombre completo. Creció en una familia de 6 hermanos, hijos del abogado Agustín Pineda y de Josefina Aguilar, hermana del actor y cantante Antonio Aguilar.

Empezó en pequeños foros, peñas y cafés, y estudiaba sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Indica alegre que la noche del 30 de este mes brindará “un repertorio muy especial”:

“Será una noche con muchas sorpresas, lo cual me llena de gran alegría, de un júbilo muy grande. Además, será diferente, algo nuevo, y no faltarán las canciones que el público ha cantado conmigo durante estas cinco décadas de laborar con la música. De hecho soy la artista con el récord de presentaciones a foro lleno en este recinto de Donceles del Centro Histórico de la Ciudad de México”.

Cuando el lugar cambió el nombre de Esperanza Iris a Teatro de la Ciudad, fue reinaugurado por ella.

Así mismo cantará algunas piezas de su nuevo material “Guadalupe canta a Manzanero”, el cual lo componen “Esperaré”, “Ahora que te vas”, “Por debajo de la mesa” y “Aquel señor”, entre otras letras.

La única mexicana que ha sido incluida y reconocida en colecciones musicales mundiales como El Buddha Bar de Francia y la Colección Montecarlo en Italia, destaca que a Manzanero le rinde un homenaje cada vez que lo interpreta:

“Mientras más uno canta a Manzanero, más se enamora uno de sus obras”.

Relata que hace varios años tanto ella como el autor de “Somos novios” intercambiaron canciones y diálogos para trabajar juntos. La idea era un disco donde ambos cantarían, pero por distintas razones no se concretó y después ocurrió la pandemia de covid-19:

“Ya no realizamos nada, aunque ya tenía estos cuatro temas. Estaban muy avanzadas las maquetas y decidí terminarlo porque me lo debía a mí y al maestro Manzanero”.

En grandes escenarios del mundo. Foto: Cortesía Guadalupe Pineda

Como compositora

Pineda sorprende al anunciar que cantará composiciones suyas:

“Tengo algunas letras que yo he creado. Así que interpretaré algo mío, lo cual normalmente no lo hago. Este programa lo quiero disfrutar, quiero deleitarme con cada una de las piezas que voy a presentar. Incluso, deseo dar un momento íntimo con Guadalupe: De platicarles por qué escribí canciones”.

--¿Cómo se siente como compositora y por qué ahora cree que ya debe de interpretar lo suyo?

--No he compuesto muchas… He escrito poesías, siempre me gustó escribir poesía, es un sueño que tengo ahí postergado. Algunas de mis canciones las he grabado, y han surgido de las vivencias que uno va teniendo como ser humano, y las he dejado por ahí como testigos de esos instantes especiales. Por ejemplo, interpretaré ‘Color tabaco’ que es de mi autoría. ¿Por qué las presentó ahora?, porque me quiero dar el tiempo. Deseo hacerle un paréntesis a estos conciertos que de pronto son muy exigentes en tiempo. Ahora quiero paladear cada momentito de lo que voy a presentar.

Entusiasmada, recalca que no dejará de lado las canciones clásicas de su repertorio. Hacia 1984 grabó “Yolanda”, y rememora:

“No esperé que se fueran a vender un millón de discos entonces. Fue una bendición porque defendí ese proyecto. Algunas disqueras escuchaban mi voz y me decían: ‘Nos gusta, pero tienes que cantar este otro tipo de cosas’. Se escuchó mucho. Pasé de actuar de lugares chicos donde ganaba unos cuantos pesos y la cena, café y tacos, a grandes audiencias”.

Recuerda que “Jacinto Cenobio” es una canción que tiene tatuada en su piel. Aquí se adjunta la letra:

En la Capital, lo hallé en un mercado,

con su mecapal, descargando un carro;

le dije: --Padrino, lo andaba buscando.

Se echó un trago’e vino, y se quedó pensando.

Me dijo: --Un favor vu’a pedirle ahijado,

que a nadie le cuente que me ha encontrado;

que yo ya no quero volver p’allá,

al fin ya no tengo ni a’onde llegar.

Murió tu madrina, la Trenidad,

los hijos crecieron, adónde están;

perdí la cosecha, quemé el jacal,

sin lo que más quero nada es igual.

Sin lo que más quero qué más me da,

cobija y sombrero serán mi hogar.

Por eso, mi ahijado, regrese en paz,

y a naide le cuente que estoy acá.

Quedamos de acuerdo... lo dejé tomando…

yo encendí un recuerdo… y me lo fui fumando...

Me pareció verlo en su verde monte,

sonriéndole al viento y al horizonte,

haciendo una mueca pa’ ver pasar

la mancha de garzas rumbo al palmar.

Jacinto Cenobio, Jacinto Adán,

si en tu paraíso sólo había paz,

yo no sé qué culpa quieres pagar

aquí en el infierno de la ciudad.

¡Jacinto Cenobio!...

Su relación con Manzanero. Foto: Cortesía Guadalupe Pineda

Encuentro con su estilo

No olvida a la argentina Mercedes Sosa, fallecida el 4 de octubre del 2009:

“Al final de su vida tuvimos una gran amistad. Me invitó a cantar al Teatro Colón en Buenos Aires, luego a Nueva York, también en Guadalajara. Regresaría el tiempo para volver a estar con ella. Teníamos unas pláticas telefónicas largas y maravillosas”.

Con cinco décadas de trayectoria, Pineda se ha convertido en un referente dentro del panorama musical contemporáneo por su incursión en diversos géneros musicales, que van desde la trova, la balada, las rancheras, el bolero y hasta la ópera.

Ha pisado grandes escenarios nacionales e internacionales. Además, ha obtenido galardones importantes. Y ha laborado en Argentina, Colombia, Costa Rica, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Irlanda, Italia y Puerto Rico.

--Para usted, ¿cómo ha sido el camino como intérprete en cincuenta años y cómo fue que encontró un estilo?

--Primero que nada es algo que obedece a lo que tú sientes, a lo que tú vas brindando en el momento que te presentas. Es decir, se forja poco a poco. Mi voz es peculiar, es de mezzosoprano, pero mi timbre es muy de soprano. Entonces es algo peculiar, especial, que cada cantante trae, y ese estilo se ha ido forjando a través del tiempo.

--Ha probado varios ritmos, bolero mariachi, trova, bolero, en fin, ¿qué la impulsa a escoger los tipos de música?

--Soy muy inquieta musicalmente hablando, pero además mis raíces son profundamente mexicanas. Vengo de una familia de campo, zacatecana, y nací en Guadalajara, Jalisco. Me nutrí escuchando a mi mamá boleros y canciones rancheras. Mi abuela y mi abuelo, por ejemplo, escuchaban ópera. Mi papá escuchaba todo el tiempo música clásica. Más aparte la inquietud de una estudiante que escuchaba la trova, que escuchaba la música latinoamericana. De todo eso he nutrido mi canto.

--¿Qué le ha proporcionado el canto?

--Cantando es mi mejor manera de expresarme ante el mundo. Ahora me entrego en el escenario quizás de una manera más apasionada que te dan los años. Los años son una bendición. Mucha gente dice: ‘¡Ay!, ¡qué horror!, un año más. Yo subrayo que es una bendición. Un año más es un año más de guerra, de haber luchado.

“Todos los seres humanos cantantes o no cantantes tenemos momentos difíciles, duros de pronto, que uno no quisiera haber pasado, pero lo que sí te puedo decir es que son muchos más los momentos de alegría, felicidad, plenitud, en fin. Mi voz ha ganado matices. Mi voz ha ganado expresividad. Mi voz está en plenitud”.

Agradece que la técnica vocal se la enseñó su querida maestra Halina Nadi:

“Ella acaba de fallecer a los 99 años. Me trasmitió una técnica vocal que me ha permitido permanecer tanto tiempo, y espero que me permita permanecer mucho más. Rindo un homenaje en esta charla a Halina Nadi, y bueno, yo espero poder seguir cantando y llevando esta luz de mi voz a la gente que creo que le gusta”.

Acentúa que las composiciones de José Alfredo Jiménez, quien cumple 50 años de fallecido, le han dado momentos muy bellos. Y continúa cantando a María Grever, quien creó “Cuando vuelva a tu lado” y “Tipitin”:

“La primera mujer en una época donde no se veía comúnmente a las mujeres componer. Se impuso a una sociedad machista y patriarcal, siendo la primera mujer que dirigió una orquesta, y que componía y hacía música para películas extranjeras, por lo cual fue criticada por ser latina, hispana”.

Al final, remarca que también sigue interpretando piezas de la chilena Violeta Parra:

“Continúo cantando a las mujeres que han marcado una época. Y por supuesto sigo interpretando a Armando Manzanero y mi trova. Y repito que el 30 de septiembre van a llevarse varias sorpresas”.

Teatro de la Ciudad. Sorpresas el día 30. Foto: Cortesía Guadalupe Pineda

Otra canción que la ha acompañado a lo largo de su carrera es “Unicornio azul”:

Mi unicornio azul

ayer se me perdió,

pastando lo dejé

y desapareció.

Cualquier información

bien la voy a pagar,

las flores que dejó

no me han querido hablar.

Mi unicornio azul

ayer se me perdió,

no sé si se me fue

no sé si extravió.

Y yo no tengo más

que un unicornio azul,

si alguien sabe de él

le ruego información.

Cien mil o un millón

yo pagaré.

Mi unicornio azul

Se me ha perdido ayer,

se fue.

Mi unicornio y yo

hicimos amistad,

un poco con amor,

un poco con verdad.

Con su cuerno de añil

pescaba una canción,

saberla compartir

era su vocación.

Mi unicornio azul

ayer se me perdió,

y puede parecer

acaso una obsesión,

pero no tengo más

que un unicornio azul,

y aunque tuviera dos

yo solo quiero aquel.

Cualquier información

La pagaré.

Mi unicornio azul

se me ha perdido ayer,

se fue.