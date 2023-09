Revés a Luis de Llano: Sasha revela que tribunal confirmó sentencia y amplió efectos de su condena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sasha Sokol informó este miércoles que concluyó la segunda etapa del proceso legal que inició contra el productor Luis de Llano Macedo, a quien acusa de abuso sexual en su contra cuando ella era menor de edad.

La cantante y actriz dijo que el exproductor de Televisa apeló la sentencia emitida en su contra el pasado 10 de mayo.

“El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que revisó la apelación, no sólo confirma la sentencia previamente dictada en su contra, sino que amplía los efectos de su condena”, escribió Sasha en X.

En mayo pasado, Sasha publicó que Luis de Llano Macedo fue condenado por daño moral al violentar su dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante una sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Para la artista, el fallo actual es una acción responsable de las autoridades judiciales que se “suma a la reforma realizada al Código Penal Federal —aprobada por unanimidad en el poder legislativo el pasado 11 de septiembre—, estableciendo que los delitos sexuales en contra de menores a nivel nacional ya no prescriben y por tanto, pueden ser sancionados sin importar el tiempo transcurrido”.

“Los pederastas podrán seguir usando recursos legales para aplazar el cumplimiento de su condena; pero mientras las autoridades sigan cerrándoles las salidas y las víctimas sigamos alzando la voz, serán menos los casos de abuso y más los abusadores condenados”, publicó.

Hoy concluye la segunda etapa del proceso legal que inicié para buscar justicia por el abuso sexual que viví cuando era menor de edad. — Sasha Sokol (@SashaSokol) September 28, 2023

En 2022, la exintegrante de Timbiriche reiteró que tenía 14 años de edad cuando tuvo una relación con el exproductor de Televisa y fue, dos años después, cuando sus padres se enteraron.

En un posicionamiento que la cantante tituló "Luis de Ya No", mencionó que su madre contempló demandar a De Llano Macedo.

El antecedente

Aquel año, el conductor Yordi Rosado entrevistó a Luis de Llano Macedo, quien confesó que había tenido un romance con la excantante de Timbiriche, grupo que él mismo creó.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha. Me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito. Tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo: ‘nada que ver’. Y nada que ver. Se acabó”, dijo el productor, lo que desató una ola de críticas para él y para el propio Rosado.

Posterior a esta entrevista, la cantante acusó de abuso y manipulación a Luis de Llano, y escribió un hilo en Twitter en el cual explicó el abuso al que fue sometida por parte del productor.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, escribió.

“¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, publicó Sasha el 8 de marzo del 2022.

Tres semanas después, Luis de Llano lanzó un comunicado en el que ofreció una disculpa a la cantante Sasha "solo si se sintió ofendida" por sus comentarios y aseguró que nunca ha cometido delito alguno ni ha actuado de forma inmoral. En ninguna parte de su posicionamiento hace mención sobre la acusación de abuso.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) reprobó las declaraciones que hizo el productor Luis de Llano en torno a la relación que tuvo con la cantante Sasha Sokol cuando ésta era menor de edad.