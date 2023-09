Animole 2023: una convención con manga, anime y arte erótico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La convención de cultura pop más importante de otoño está a punto de iniciar; en esta ocasión estará orientada al manga y la animación japonesa bajo el nombre de “Animole”, a efectuarse los días 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre, en el World Trade Center.

La Mole Convention dio un giro de tuerca para presentar en estos días una edición especial como “Animole”, que llegará con invitados internacionales de la animación, un Media Alley con creadores de contenido en esta materia, artistas de doblaje, exposición, concurso de cosplay y un área especial hecha para esta ocasión: el X-Alley, dedicado al arte erótico y solo disponible para adultos.

Al respecto, Jorge Hermosillo, organizador del evento platicó con Proceso sobre diversos aspectos, desde la idea de una edición sobre animación japonesa, los invitados, el X-Alley, y hasta la discusión sobre el costo de boleto que se eleva cada año.

Detalló sobre la decisión de una Animole:

“Se decidió desde el año pasado, en 2022 fue sobre el Día de Muertos, y este año se pensó que fuera sobre manga y anime, lo tomamos como un regreso, retomar las raíces de las convenciones enfocadas en ello; muchos eventos tomaban como eje principal el anime, siempre ha habido de ello en nuestras exposiciones, pero en lo últimos años hemos tenido una especie de zona de confort respecto a lo occidental.

“Y en ese sentido tuvimos una dinámica invitando a artistas de cómics de Canadá, Estados Unidos, de ciertas partes de Asia, usualmente trabajamos con las agencias que tienen muy definido sus estándares para eventos, pero con Japón es otro tema, se manejan distinto, es tener paciencia, y hemos aprendido mucho como convención”.

Entre las novedades de este año está el X-Alley, una nueva sección dentro de la convención dedicada al arte erótico dentro de la cultura pop, que tendrá un espacio exclusivo con artistas, cosplayers y expositores, quienes mostrarán su trabajo a los visitantes, según se lee en el comunicado de Animole:

“Lógicamente, y preservando el compromiso con todas las familias y visitantes, el ingreso al X-Alley será únicamente para mayores de edad que presenten una identificación oficial vigente”.

En esta nueva área se podrá encontrar a personajes del ero-cosplay, como Lady Dusha, Sweetieline, Melina Shakur, Roxii Cosplay, y otras participantes que tendrán a la venta material gráfico impreso propio y podrán firmarlo a sus seguidores.

El X-Alley también dará la oportunidad de conocer y adquirir productos de artistas gráficos como Arty & Chikle, Víctor Izquierdo y BichCarito, entre otros, quienes tendrán a la venta mercancía original de su trabajo como artistas hentai y del arte gráfico NSFW.

–¿Cómo llegaron a la idea de esta nueva sección de X-Alley?

–En el gremio, la industria nos hemos encontrado con eventos pequeños enfocados en el erotismo que hasta cierto punto se enfocan en el morbo, y las respuestas son negativas, así que buscamos adaptar un espacio especial, considerándolo como un lugar enfocado al lado erótico pero sin dejar de lado lo que implica al respeto y seguridad, habrá una exhibición abierta bajo un control que evitará repercusiones para todos los involucrados, expositores y asistentes.

–La economía en México es un tema siempre presente, en el caso de los costos en redes sociales se ha criticado el alza del boletaje, ¿qué pueden decir de esto?

–Desafortunadamente vivimos en una economía cambiante y en la que no hay tanta certeza, en el caso de La Mole hablamos de una trayectoria de 27 años de trabajo, podemos hacer la comparativa de cualquier cosa, y sí, los precios tienden a subir.

“La Mole con todo y esto también ha crecido en diversos sentidos, comenzó como un espacio de compra-venta, luego de cómics tomando el modelo de convención internacional que implica invitados que no se ven diario, dejó de ser sólo un lugar de entretenimiento… todo ello se ha adaptado, adoptado como beneficios, todo eso repercute en los gastos operativos de la convención y eso en el costo del boleto, pues debe recuperarse en la medida de lo posible”.

Y finalizó recordando que tanto para los que se ha convertido en una anual recurrente, como para los que la visitan por vez primera, siempre hay un programa nuevo, además de la posibilidad de encontrar el coleccionable que brinda la cultura geeek y pop.

Los invitados

Entre los invitados del manga y el anime se encuentra Yoshiko Watanabe (Mangaka), colaboradora de series animadas como Astroboy, La Princesa Caballero, Kimba El león blanco. Además de Toshio Maeda, precursor del hentai con tentáculos y autor de obras como Urotsukidoji (1986), La Blue Girl (1989) y Demon Beast Invasion (1989).

Mark Brooks, portadista de títulos como Avengers, X-Men Legacy, Guardians of the Galaxy, Uncanny Avengers, Secret Avengers, Deadpool y Fearless Defenders; Ben Dunn, creador de Warrior Nun Areala y de Ninja High School; y Angel Medina, colaborador en The Incredible Hulk, The Amazing Spider-Man y Venom: Dark Origin.

Entre los llamados talentos estarán el actor Dan Fogler, quien dio vida a Jacob Kowalski en la trilogía fílmica de Fantastic Beasts, a Luke Abrams en The Walking Dead y a "Hutch" Hutchinson en la comedia de culto Fanboys.

En el caso de Kevin Sorbo, se aplaza para la edición de 2024, ya que deberá participar en una filmación independiente cuyas fechas de rodaje se han adelantado, coincidiendo ahora con las de AniMole. La actriz Emily Rudd, quien da vida a Nami en la exitosa adaptación live action del anime One Piece, y a Cindy Berman en la trilogía de terror de Netflix Fear Street.

McKinley Belcher III, quien personificó al villano Arlong en la serie live action de One Piece, además de interpretar al agente Trevor Evans en la serie de Netflix,Ozark y a Samuel Diggs en la serie Mercy Street.

El evento también tendrá presentaciones musicales inspiradas en los temas de los animes y shows de televisión más populares, mismos que serán interpretados por agrupaciones como Babybeard, Shihori, The Covers Duo, Bonvi Band, Los Shjnigamis del Norte, Kamikaze, César Franco, Maggie Vera y Mauren Mendo, entre otros. Próximamente podrás consultar los horarios de sus presentaciones.

El Media Alley de AniMole, será el espacio donde los creadores de contenido más queridos se harán presentes para convivir con sus seguidores. Invitados como Javier Ibarreche, BRCDEvg, SONORO, Átomo Network, Kristoff Kirchoff, Los Gemelos Jifi, entre otros.

Y en el área de doblaje habrá 43 artistas, entre ellos Juan Carlos Tinoco (Jiren en Dragon Ball Super, Brian Griffin en Padre de Familia), seguido por Itzel Mendoza (Agnes en las primeras dos cintas de Mi villano favorito y Jett en Valorant), Elizabeth Infante (Anya Forger en Spy x Family, Chika Fujiwara en Kaguya Sama: Love is war) y Miguel de León (Loid Forger en Spy x Family, Joseph Joestar en Jojo’s Bizarre Adventure).