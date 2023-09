"Best of the Best", lanzan lista de los mejores vinos del mundo

MADRID (EUROPA PRESS).- El ranking internacional "Best of the Best" del medio Robb Report, selecciona anualmente las experiencias y productos que son catalogados como un claro referente en materia de lujo, herencia y excelencia a nivel global. Este año, en su versión n°35, publicó el listado "The 17 Best Wines of the Year" (los 17 Mejores Vinos del Año, de acuerdo a su clasificación de 17 categorías).

El listado se compone de los siguientes vinos líderes en cada una de las categorías evaluadas:

1.Rosé Champagne: Taittinger 2009 Comtes de Champagne Rosé

2.Aromatic Wine: Trimbach 2016 Clos Ste Hune Rosacker Grand Cru Riesling (Alsace, France)

3.Sweet Wine: Château d'Yquem 2020 (Sauternes, France)

4.Champagne: Champagne Krug 2008

5.Rosé Wine: Muse de Miraval 2021 (Provence, France)

6.Bordeaux and Wine of the Year: Château Petrus 2017 Pomerol (Bordeaux, France)

7.Red Burgundy: Domaine des Perdrix 2019 Echézeaux Grand Cru

8.White Burgundy: Etienne Sauzet 2020 Montrachet Grand Cru

9.Italian Wine: Biondi-Santi 2016 Riserva Brunello di Montalcino (DOCG)

10.Spanish Wine: Vega Sicilia 2013 Unico (Ribera del Duero)

11.English Sparkling Wine: Hattingley Valley 2014 Kings Cuvée (Hampshire)

12.American Cabernet Sauvignon: Vérité La Joie 2019 (Sonoma County, Calif.)

13.American Pinot Noir: Clarice Wine Company 2021 Gary's Vineyard Pinot Noir (Santa Lucia Highlands, Calif.)

14.Chilean Wine: Don Melchor 2020 Cabernet Sauvignon Puente Alto (Maipo Valley)

15.Australian Wine: Henschke 2017 Hill of Grace (Eden Valley)

16.New Zealand Wine: Craggy Range 2020 Aroha (Te Muna Road, Martinborough)

17.Argentine Wine: Catena Zapata 2019 Adrianna Vineyard Fortuna Terrae (Mendoza)

Sobre Robb Report

Robb Report es la voz líder en el mercado global de lujo. Su audiencia exigente en todo el mundo tiene una apreciación y un deseo compartidos por la calidad, la exclusividad, la herencia, el gusto y el diseño fino. Es la marca en la que confían las personas más exitosas para descubrir las ideas, opiniones, productos y experiencias que más les interesan.