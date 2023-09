Muere Michael Gambon; el actor que interpretó a Albus Dumbledore en las películas de “Harry Potter”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los elogios por su interpretación del todopoderososo mago Albus Dumbledore, Michael Gambon solía decir que simplemente actuó como si fuera el mismo "con una barba pegada y una larga túnica". El reconocido y aclamado actor irlandés murió a los 82 años.

Gambon asumió el papel a partir de la tercera entrega de la serie, tras sustituir a Richard Harris quien murió en 2004. En su interpretación encarnó los altos valores del director de Hogwarts. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore es uno de los personajes medulares de la saga creada por la escritora británica J. K. Rowling.

"Estamos destrozados por anunciar la pérdida de Michael Gambon. Amado esposo y padre, murió pacíficamente en el hospital acompañado de su esposa Anne y su hijo Fergus, después de un brote de neumonía", indica un comunicado emitido por su publicista, Clair Dobbs.

Inspirado por Marlon Brando y James Dean comenzó a actuar en teatro a principios de los años 60. abía abandonado la escuela a los 15 años para trabajar como aprendiz de ingeniero.

Trabajó en televisión, cine, teatro y radio durante sus seis décadas de carrera. Pero en su larga trayectoria se destacan sus apariciones en película como Fantastic Mr.Fox (“El fantástico Sr. Zorro”) y The Cook, the thief, his wife & her lover (“El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante”) del director Peter Greenaway. Fue también el anciano rey Jorge V en "El discurso del rey" de Tom Hooper en 2010.

A lo largo de su carrera ganó tres premios Olivier. Fue un reconocido y premiado actor de autores clásicos como William Shakespeare y contemporáneos como Samuel Beckett y Harold Pinter

Gambon se retiró de los escenarios en 2015, aunque continuó actuando en la pantalla hasta cuatro años más tarde.