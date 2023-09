La boyband Westlife regresa a México (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Una de las boyband más exitosas del 2000 y los años posteriores, Westlife, regresará a México como parte de la gira “The Wild Dreams Tour”, con tres fechas: el 20 de Marzo en la Arena Monterrey (Nuevo León), 21 de Marzo Auditorio Telmex (Guadalajara, Jalisco) y 22 de marzo en la Arena CDMX.

Westlife se conforma por Nicky Byrne, Kian Egan, Shane Filan y Mark Feehily (el quinto miembro, Brian Macfadden, no forma parte del regreso), y tras su retorno a los escenarios han vendido más de 5 millones de entradas en todo el mundo, incluída una fecha agotada en el icónico estadio Wembley de Londres, Inglaterra.

Los irlandeses, que vinieron a México en el 2001, 2002 y en junio pasado –aunque brevemente— como parte de un festival en Monterrey, regresan por todo lo alto al país para interpreter sus grandes éxitos: “Swear It Again”, “If I Let You Go”, “Uptown Girl” y “Hello My Love”, así como temas de su último album, y sencillos sorpresa.

La banda ha vendido más de 55 millones de discos en todo el mundo y es la única que tiene los primeros siete sencillos de su carrera -en la lista del Reino Unido- en el puesto número 1. También tienen la mayor cantidad de sencillos de cualquier artista debut en el número 1 en el Reino Unido.

La venta general se abrirá este domingo 1 de octubre de 2023. En el caso de los conciertos de la Arena Monterrey y la Arena Ciudad de México, las entradas se pueden adquirir por www.superboletos.com; mientras que la fecha en el Auditorio Tlemex a través de www.ticketmster.com