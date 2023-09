The Weeknd bajó la Luna para México en su “After hours til dawn tour”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un espectáculo hechizante brindó la estrella canadiense The Weeknd en el Foro Sol, elevando a sus fans al éxtasis en un imponente viaje escénico como parte de su gira “After hours til dawn tour”. Hoy presenta su segunda y última fecha en esta ciudad.

La magistral producción inmediatamente cautivó las miradas de los reunidos.

El escenario erigió ambientaciones postapocalípticas extendiendo edificios de una ciudad derruida, aderezando con una gigantesca pantalla que destelló un recorrido conceptual futurista. Además de una extensa pasarela con tarimas paralelas. Al centro una colosal musa plateada se elevó empoderada, dando paso a una brillante Luna llena en una plataforma adicional. Sí, el artista bajo la Luna para México.

El estallido de ensordecedores aullidos enloquecedores cobijó en bienvenida al cantante de 33 años, ataviado de negro y con una máscara cósmica en el rostro. Abel Makkonen Tesfaye, nombre original del artista nacido en Toronto (Canadá), emergió en apertura con “La fama”, “Party monster” y “Take my breath”.

The Weeknd en el Foro Sol. Foto: OCESA / Santiago Covarrubias

El show fue un incesante agasajo, desde los energizantes cánticos de The Weeknd, al ensamble de músicos y el torrente de escenificaciones de arte cibernético.

Al público le obsequiaron pulseras resplandecientes, mismas que brillaron en al unísono durante todo el show, mientras los asistentes bailaron, brincaron y corearon cada una de las rolas. El tema de las pulseras no es nuevo, ya lo trajo hace unos años Coldplay en uno de sus conciertos, y forma parte de la dinámica visual tanto de fans como del propio artista.

La selección musical se delineó en “Sacrifice”, “How do I make you love me?”, “Can't feel my face” y “Lost in the fire”.

Las buenas vibras y energías de principio a fin confabularon una noche especial. El repertorio consideró “Hurricane”, “Crew love” y “House of balloons”, navegando coloridos globos pequeños en el lugar. Se entonó “Heartless”, “Low life” y “Reminder”.

Luego de oírse “Circus maximus”, en “Faith” el buen Abel descubrió su rostro oculto tras el casco astral. Las multitudes rugieron en catártica locura. Avanzó ágil la presentación en “After hours” y “Earned it””. The Weeknd. Foto: OCESA / Santiago Covarrubias

The Weeknd recorrió cada rincón del escenario principal y las plataformas alternas. En “Out of time” sorprendió descendiendo para saludar a los afortunados cercanos, dando continuidad en “I feel it coming” y “Die for you”.

En todo momento amable y agradecido con la fanaticada, el cantante compartió “Is there someone else?”, sumando “I was never there”. A los ritmos de “Wicked games” deslumbrantes rayos luminosos se sobrevolaban en el cielo de la alcaldía Iztacalco, encantando “Call out my name” y “The morning”, “Save your tears” y “Less than zero”.

En el ápice de exaltada euforia generalizada hipnotizó “Blinding lights”. El ocaso brilló en “Tears in the rain”, “Creepin'” y “Popular”. El finiquito inexorable se forjó en “In your eyes” y “Moth to a flame”.

La estrella de pop desapareció de escena con clamor de satisfacción en un espectáculo inolvidable. The Weeknd se presenta en segunda fecha este sábado 30 de septiembre en el Foro Sol.