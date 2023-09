“El amor según Dalva” expone el problema del abuso infantil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cineasta francesa Emmanuelle Nicot ofrece la historia de una niña de 12 años de edad separada de su padre incestuoso. Además la joven debe reconocer que sufría abuso sexual de su progenitor para enfrentar la vida de otra manera y buscar su bienestar.

La película de ficción se llama “El amor según Dalva” y fue seleccionada en la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes del 2022. La realizadora informa en entrevista por zoom que creó el filme antes de ser madre, “de lo contrario hubiera tenido muchas dificultades para escribirlo”, aunque el tema del control ya lo había abordado en sus cortometrajes. Sigue:

“Poco tiempo después del rodaje tuve a mi hijo, pero hubiera sido muy complejo filmar después de ser madre, sin embargo, guardo un buen recuerdo. Y Antes de hablar del acoso o del control o la sexualidad, es un largometraje que habla de resiliencia, y me llena de muchas esperanzas”.

“El amor según Dalva” (Bélgica, 2022), de 80 minutos, es protagonizado por Zelda Samson y la acompañan Alexis Manenti, Fanta Guirassi, Marie Denarnaud, Jean-Louis Coullo’ch, Maia Sandoz y Sandrine Blancke. Se puede ver en las salas mexicanas.

A la realizadora se le pregunta ¿por qué se ha interesado en el control?, y enfatiza:

“Es un tema personal para mí y deseaba explorarlo en un largometraje sobre la relación entre padre e hija, porque creo que ese control del padre hacia la hija es el más difícil de deshacer. Yo ingresé a centros de asilo para niños y niñas víctimas del maltrato, que fueron separados de sus familias, pero los adolescentes seguían uniendo lazos con sus padres sin reparar que era injusticia pensando que era justicia.

“Me di cuenta que para todos estos niños el sufrimiento de ser colocados en estos centros era mucho más grande que el dolor de lo que habían vivido, el maltrato que habían sufrido. Fue en ese momento que decidí que tenía que hacer una película y durante todo este proceso, me enfrenté con muchos educadores, jueces, y supe la historia de un educador que buscaba a niños en sus casas cuando había sospechas de maltrato”.

Revela:

“En una ocasión hubo una niña de seis años que vivía con su papá, y estaba muy sexualizada, era muy sensual, estaba como inmersa en un juego de seducción junto con su padre, entonces, yo decidí contarla a partir de la pubertad, en lugar de ser una niña de seis años, puse a una chica de doce años, y fue así que nació Dalva”.

Agrega:

“En su cinta cuando Dalva llega a la casa de acogida, va vestida como una mujer madura, muy elegante. Yo quería contar el incesto de manera implícita, la forma en que su padre la transformó. La visita a su progenitor en la cárcel es una confrontación violenta, pero ella se libera del relato de su padre. Y ella empieza a ver a su alrededor”.

--¿Le fue complicado el guión con todo lo que supo de la niña real de seis años ?

--Realmente fue como la inspiración y la base toda la historia de la niña de seis años, pero lo que fue difícil fue que era mi primera película y no poseía metodología, entonces fue titánico, cuando en la escuela principalmente me habían enseñado metodología para cortometrajes. Tampoco conocía a la guionista que yo misma era y fue más que todo un descubrimiento de mi misma porque muchas veces me vi perdida en toda esta escritura, pero lo que era el combustible, el carburante de toda la escritura eran las inmersiones de conocer la realidad, los centros de asilo de niños, los tribunales, los educadores, los jueces, los psicólogos y ver a los niños en su cotidiano en esas instancias. Al principio de la escritura el encuentro de Dalva con su padre no existía. Y en mis cortos el verdugo nunca lo presenté directamente.

--¿Cómo han sido las reacciones del público para con la película?

--La gente tiene mucha reticencia de ver el filme en un principio porque es un tema muy fuerte, pero sobre todo salen con mucha luz, con mucha esperanza y muy emocionados. En Cannes fue una reacción muy buena , hubo una ovación de pie. En general en Francia y Bélgica la critica la recibió bien. Me preguntan seguido por qué escogí un tópico tan duro para un primer largometraje y también me cuestionaban mucho sobre el trabajo que tuve con la actriz y qué parte hay de realidad y qué parte hay de ficción.

--¿Qué opina de este problema del abuso sexual en general?

--Primero que nada es un conflicto enorme. Es un tabú muy fuerte el incesto. Hace unos años hubo en Europa, en Francia y Bélgica todo este movimiento del Me too, y la hija de un político escribió un libro donde expone el incesto, de los problemas que tuvo dentro de su familia. Esto permitió que se abriera mucho el tema y que además se abordara en las películas. Cuando yo escribí Dalva no se hablaba nada de eso, el libro salió después.

Al final Nicot concreta:

“Incluso, no es una película sobre el incesto, sino que también es una película sobre la dificultad que tienen todos estos niños y los niños de la edad de la pubertad. La cinta fue premiada en alrededor de treinta festivales, de los cuales cinco fueron entregados por adolescentes. Entonces es importante que la película guste y sea recibida por adolescentes porque toca ciertos temas en ellos”.